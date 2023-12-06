西門町新開幕！超狂七種口味韓式炒雞吃到飽 韓式炸雞、披薩炸物隨你吃🔥
起司控必加點起司加爆😝加韓國泡麵更邪惡更好吃～～～
多種火鍋蔬菜、年糕、炸物、魚板、燒賣、冰淇淋應有盡有👅
一鍋還能三吃 先吃炒雞吃膩換火鍋 沒飽還可以再炒飯 超適合大胃王ＸＤ
月底沒錢來吃這準沒錯 一餐抵三餐 小資族、學生族最愛～！
「甩鍋雞韓式炒雞吃到飽」位於台北市萬華區西寧南路123號4樓。
在唐吉訶德的樓上！這邊有許多韓式餐廳可以選擇～
店內座位寬敞舒適 空間大！目前還沒訂位的服務～
📍甩鍋雞吃到飽價位
💲成人$469元/人、兒童(110~140cm)$235元/人
🧀單點品項 [ 熔岩起司絲 ] $49元/份
✔️加收10%清潔費✔️用餐時間100分鐘
自助區有滿滿的時蔬、火鍋料、年糕任君挑選 通通吃到飽～～～
擺放得整整齊齊 乾淨衛生 讓人吃起來更安心❤️
熟食區有多款炸物、披薩隨便你吃～而且炸物補得很快不怕你吃！
口味上中規中矩 不過可以吃得超飽 > <
主食還有韓國泡麵、披薩餅皮、馬芬堡、燒賣、韓國魚板串等
還可以DIY自己做炸雞奶油飯 選擇多到不行耶～
飲料區～～～
首先先選擇炒鍋口味 共有七種可選～
✔️BBQ醬炒雞✔️蜂蜜醬香雞✔️經典春川雞✔️麻舌辣喉雞
✔️狠角色辣雞✔️辛奇泡菜豬✔️韓流粉紅豬
店員店員會將夾好的蔬菜、火鍋料倒入鍋中協助拌炒～
口味我們選擇最經典的春川雞 微辣吃起來很夠味！
雞肉還算軟嫩🤤可以多拿一些蔬菜拌炒～私心愛巨大年糕 口感軟Ｑ😋
炒鍋口味吃完還可以更換其他口味 讓你吃不膩😏
吃完可以加湯續吃火鍋 加肉是不用另外加錢 請放心點爆！
大胃王可以三吃挑戰韓式炒飯～真的會讓你飽到不要不要🤤
飯後還有冰淇淋當甜點～～～做個美好的結尾！
不用500元就能吃到這麼多品項 cp值頗高 而且炒雞、肉片都可以無限續！
喜歡吃韓式的朋友快收藏～來西門町逛街可以順便來吃💗
附上店家資訊：
⭕️甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店
🏷台北市萬華區西寧南路123號4樓(唐吉訶德樓上)
⌛️週日至週四11:00~22:00(收客至20:20)
⌛️週五、週六11:00~22:30(收客至20:50)
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