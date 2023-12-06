西門町新開幕！超狂七種口味韓式炒雞吃到飽 韓式炸雞、披薩炸物隨你吃🔥

起司控必加點起司加爆😝加韓國泡麵更邪惡更好吃～～～

多種火鍋蔬菜、年糕、炸物、魚板、燒賣、冰淇淋應有盡有👅

一鍋還能三吃 先吃炒雞吃膩換火鍋 沒飽還可以再炒飯 超適合大胃王ＸＤ

月底沒錢來吃這準沒錯 一餐抵三餐 小資族、學生族最愛～！

「甩鍋雞韓式炒雞吃到飽」位於台北市萬華區西寧南路123號4樓。

在唐吉訶德的樓上！這邊有許多韓式餐廳可以選擇～

店內座位寬敞舒適 空間大！目前還沒訂位的服務～

📍甩鍋雞吃到飽價位

💲成人$469元/人、兒童(110~140cm)$235元/人

🧀單點品項 [ 熔岩起司絲 ] $49元/份

✔️加收10%清潔費✔️用餐時間100分鐘

自助區有滿滿的時蔬、火鍋料、年糕任君挑選 通通吃到飽～～～

擺放得整整齊齊 乾淨衛生 讓人吃起來更安心❤️

熟食區有多款炸物、披薩隨便你吃～而且炸物補得很快不怕你吃！

口味上中規中矩 不過可以吃得超飽 > <

主食還有韓國泡麵、披薩餅皮、馬芬堡、燒賣、韓國魚板串等

還可以DIY自己做炸雞奶油飯 選擇多到不行耶～

飲料區～～～

首先先選擇炒鍋口味 共有七種可選～

✔️BBQ醬炒雞✔️蜂蜜醬香雞✔️經典春川雞✔️麻舌辣喉雞

✔️狠角色辣雞✔️辛奇泡菜豬✔️韓流粉紅豬

店員店員會將夾好的蔬菜、火鍋料倒入鍋中協助拌炒～

口味我們選擇最經典的春川雞 微辣吃起來很夠味！

雞肉還算軟嫩🤤可以多拿一些蔬菜拌炒～私心愛巨大年糕 口感軟Ｑ😋

炒鍋口味吃完還可以更換其他口味 讓你吃不膩😏

吃完可以加湯續吃火鍋 加肉是不用另外加錢 請放心點爆！

大胃王可以三吃挑戰韓式炒飯～真的會讓你飽到不要不要🤤

飯後還有冰淇淋當甜點～～～做個美好的結尾！

不用500元就能吃到這麼多品項 cp值頗高 而且炒雞、肉片都可以無限續！

喜歡吃韓式的朋友快收藏～來西門町逛街可以順便來吃💗

附上店家資訊：

⭕️甩鍋雞볶찜韓式炒雞吃到飽-西門店

🏷台北市萬華區西寧南路123號4樓(唐吉訶德樓上)

⌛️週日至週四11:00~22:00(收客至20:20)

⌛️週五、週六11:00~22:30(收客至20:50)

☎️02 2375 5580

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