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礁溪溫泉泡湯推薦 【沐恩遠東溫泉渡假飯店】 位於礁溪鄉中心的仁愛路上，這一帶生活機能便利。我們是臨時決定去礁溪泡溫泉，平日沒有假日擁擠，透過網路也很方便。這裏是一般的溫泉渡假飯店，利用比較空閒的時段把房間拿來當湯屋使用。平日90分的泡湯時間，加上溫泉飯店的大湯池，設施備品一應俱全，只要付錢就好了XD ，CP值還滿不錯的。

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沐恩遠東溫泉渡假飯店 資訊

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路33號

營業時間：湯屋時間 11:00-18:00

訂房電話：03 9108399

沐恩遠東溫泉渡假飯店 如何去

【自行開車】 Google導航輸入沐恩遠東溫泉渡假飯店即可到達

【停車場】 有附設免費停車場，開車來很方便

沐恩遠東溫泉渡假飯店 湯屋價位

溫泉案型：沐恩遠東溫泉渡假飯店客房湯屋 (不指定客房)

使用時間：90分鐘 ( 11:00-18:00 )

使用人數：2人

沐恩遠東溫泉渡假飯店 空間環境

沐恩遠東溫泉渡假飯店算是很新的溫泉旅店 ( 至於年代多久就不得而知了)

我們來的時候大廳還在整修中

照片來源 : 沐恩官網

沐恩遠東溫泉渡假飯店 客房泡湯池

但那時候湯屋已經完成了，我們被安排到這間客房

(房型依照現場分配為主)

這其實也是飯店的客房，所以這種客房式的湯屋，設備一應俱全，其實也很舒適、方便

還可以泡個茶或咖啡來喝呢!! 這是和純泡湯池的很大的不同啊

因為是客房式的泡湯，所以沐浴用品、毛巾，都不用再準備了，非常方便。只要人到付錢就可以享受了XD

石材砌成的浴池，出水的速度也滿快的

礁溪的溫泉無色無味，所以每次都感覺少了什麼!!

不過，泡個湯還是很舒服的

平日90分鐘的泡湯時間+空間大而舒適的湯屋 還有停車位，CP值很高

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