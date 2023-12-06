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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 礁溪溫泉泡湯【沐恩遠東溫泉渡假飯店】客房式湯屋泡湯券90分鐘超值，環境簡潔舒適備品俱全

礁溪溫泉泡湯【沐恩遠東溫泉渡假飯店】客房式湯屋泡湯券90分鐘超值，環境簡潔舒適備品俱全

2023-12-06 15:50:11 紫色微笑 人氣：103
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紫色微笑

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文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：沐恩遠東溫泉渡假飯店
phone03-9888-799
place宜蘭縣礁溪鄉仁愛路33號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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礁溪溫泉泡湯推薦沐恩遠東溫泉渡假飯店位於礁溪鄉中心的仁愛路上，這一帶生活機能便利。我們是臨時決定去礁溪泡溫泉，平日沒有假日擁擠，透過網路也很方便。這裏是一般的溫泉渡假飯店，利用比較空閒的時段把房間拿來當湯屋使用。平日90分的泡湯時間，加上溫泉飯店的大湯池，設施備品一應俱全，只要付錢就好了XD ，CP值還滿不錯的。

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本文章重點(快速連結)

沐恩遠東溫泉渡假飯店 資訊

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路33號
  • 營業時間：湯屋時間 11:00-18:00
  • 訂房電話：03 9108399

沐恩遠東溫泉渡假飯店 如何去

【自行開車】Google導航輸入沐恩遠東溫泉渡假飯店即可到達

【停車場】有附設免費停車場，開車來很方便

沐恩遠東溫泉渡假飯店 湯屋價位

  • 溫泉案型：沐恩遠東溫泉渡假飯店客房湯屋 (不指定客房)
  • 使用時間：90分鐘  ( 11:00-18:00 )
  • 使用人數：2人

沐恩遠東溫泉渡假飯店 空間環境

沐恩遠東溫泉渡假飯店算是很新的溫泉旅店 ( 至於年代多久就不得而知了)
我們來的時候大廳還在整修中

照片來源 : 沐恩官網

沐恩遠東溫泉渡假飯店 客房泡湯池

但那時候湯屋已經完成了，我們被安排到這間客房

(房型依照現場分配為主)

這其實也是飯店的客房，所以這種客房式的湯屋，設備一應俱全，其實也很舒適、方便

還可以泡個茶或咖啡來喝呢!! 這是和純泡湯池的很大的不同啊

因為是客房式的泡湯，所以沐浴用品、毛巾，都不用再準備了，非常方便。只要人到付錢就可以享受了XD

石材砌成的浴池，出水的速度也滿快的

礁溪的溫泉無色無味，所以每次都感覺少了什麼!!

不過，泡個湯還是很舒服的

平日90分鐘的泡湯時間+空間大而舒適的湯屋 還有停車位，CP值很高

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