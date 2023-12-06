2023 (內含最新優惠)韓國烤肉推薦》燒桶子 桃園統領燒肉餐廳 – 一間999元雙人套餐就吃得很飽的韓式料理店

【桃園燒肉店 燒桶子 韓式燒肉】初訪心得

如果真要理智派推薦桃園韓式燒肉店的話，第一個想到的，就是『燒桶子 韓式烤肉』。當時在逛桃園置地廣場，順路就進去吃。由於印象還不錯，這次剛好看到位於桃園統領廣場開幕有開幕優惠，看了下菜單好像不同，就去開箱看看。肉品味道足夠之餘，口感鮮甜；小菜的量非常有誠意，絲毫不手軟；海苔麻油拌飯即便我們拍完照冷掉，依然好吃；海鮮煎餅則是讓我給出今天MVP。份量上兩人來吃一個套餐999非常飽，是飽到那種我們需要外帶的飽。說真的，要寫這篇之前我猶豫好久，如果之後紅了我吃不到我真的會很不爽XD。

P.S. 發文的時候我會標記廠商，希望廠商可以給持有『理智卡』的我的粉絲優惠。而我本人再去吃的話，希望可以報名子就有位置(?小小聲地許願。

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【桃園燒肉店 燒桶子 韓式燒肉】優惠活動

燒桶子桃園統領店開幕優惠活動

燒桶子桃園統領店開幕期間於11/16 – 12/06有優惠，優惠內容如下：

『點購套餐肉品免費送牛五花 / 白冠豬 二選一。雙人套餐送1份、四人套餐送 2 份。』

烤肉 Challenge！免費吃「燒桶子雙人套餐」！

。 活動詳情：

☛ 時 間：即日起至2024年1月31日 11:59pm止

。活動內容：

☛ 即日起只要拍下你在燒桶子統領店的「最佳烤肉畫面」上傳至抖音或IG，並標記“燒桶子韓食烤肉”就有機會 免費 吃「 燒桶子雙人套餐 」！

☛ 內 容：自由發揮拍攝 10 – 60 秒短影片，該影片按讚數＋分享數加總最高者獲獎！需同時「追蹤」燒桶子。

☛ 獎 項：每月送3組，11-01月的得獎者統一於2024年2月1日公布！

‼️一定要記得TAG「燒桶子 韓食烤肉」TikTok：@zexgroup888 / ＩＧ：＠sittingkoreanfood

【桃園燒肉店 燒桶子 韓式燒肉】燒肉店環境

整體環境承襲了燒桶子的特色，黑底白字作文字上的設計而灰色與木質色系則做為空間感營造。座位空間舒適不壓迫，整體座位數量約莫60人左右。

【桃園燒肉店 燒桶子 韓式燒肉】餐點評價

由於是第一次來燒桶子桃園統領店踩點，我們先點了雙人套餐和一份海鮮煎餅來吃吃看。

。雞豬必叫。

雙人套餐(雞豬必叫)中，肉品包含了台灣豬五花、松阪豬、台灣梅花豬與辣醬雞腿肉等，其他餐點包含了麻油拌飯與韓式小菜。

先來說說肉品吧，無論雞肉還是豬肉，肉質都非常的嫩，調味上也是非常夠味。從開始吃到結束，我們完全沒有使用到任何醬料。無論是松阪豬或是梅花豬，味道十足且毫無腥味，感覺就是新鮮肉品現切的味道。如果連雞肉與豬肉的水準都這麼高，牛肉感覺會更棒。但由於我本人不吃牛肉，再麻煩吃牛肉的朋友吃完跟理智派分享一下。

再來說說他的麻油拌飯吧，這款式同行友人給的MVP，也是為何我特別拿出來介紹的原因。

麻油香氣十足，搭配海苔拌入香味融洽，即使我們拍完照後享用也是毫不油膩。人家說越簡單的東西越難，而燒桶子的麻油拌飯真的很值得點來品嘗。

。韓式豆腐鍋(升級部隊鍋)。

韓式豆腐鍋有一半都被我們外帶，因為分量真的太多。部隊鍋的湯底是濃厚的泡菜香，上面鋪了一層起司和麵條，視覺上真的好可口。辣度為小辣，個人推測僅是泡菜本身的辣，現場吃的時候除了濃厚的泡菜香氣外，起司味更是錦上添花，熱熱的喝超過癮。我們外帶回家後隔天加熱吃味道和現場一樣，麵條更軟更是我喜歡的樣子。個人覺得如果大家現場吃不完，這個超級推薦外帶隔天當午餐的。

。海鮮煎餅。

海鮮煎餅是我個人今天的MVP，完全是放冷也好吃的那種。冷掉的海鮮煎餅也絲毫不會感受到油耗感，這對於使用油鍋煎的煎餅來說，著實難得。一口咬下麵衣與裡面的餡料味道包裹得非常扎實，而海鮮與蔬菜的清香也令人唇齒留香。說他是本日MVP，真的一點也不為過。

【桃園燒肉店 燒桶子 韓式燒肉】桃園統領燒肉店家資訊

名稱：燒桶子 韓食烤肉 桃園統領店

時間：11:00-21:30

電話： 03-3318198

地點：330桃園市桃園區中正路61號 5樓

LINE@： @553ufvrx

(LINE固定每月五號發送好友專屬優惠券!)

澤翔餐飲集團

官網：https://zex.com.tw/sittingkorean

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【燒桶子 韓式烤肉 桃園統領店】地理位置 / 怎麼去

燒桶子韓式烤肉(桃園統領店) 位於桃園統領廣場，前往方式理智派一樣提供兩種方式給大家參考：

。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友，可以使用火車前往『桃園火車站』後下車，步行往統領廣場約莫10分鐘左右即可抵達。

。自行開車：自行開車的朋友，可以使用國道二號於18-大湳交流道下，進入鶯桃路(110縣道)，往桃園統領廣場行駛約莫10-15分鐘即可抵達。

【桃園燒肉店 燒桶子 韓式燒肉】停車位置

燒桶子韓式烤肉(桃園統領店) 位於桃園統領廣場5樓，停車基本上可以停到統領廣場裏面的停車場。

【桃園燒肉店 燒桶子 韓式燒肉】價位 I 價目表 I 菜單一覽

主打韓式燒肉的燒桶子菜單價格有分為單點與套餐，單點價格牛肉落在170-550左右；豬肉落在170-350左右；海鮮落在170-380左右；蔬菜則是均一價120。套餐有分為雙人與四人套餐，而雙人又有分為有牛與無牛的部分，價格落在999-1288；四人套餐則是2288。