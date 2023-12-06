金孫韓廚義大利麵 中山

位於中山站近的金孫韓廚義大利麵，是近期在IG上大紅大紫新開幕的韓義創意義大利麵料理，金孫韓廚義大利麵選用Barilla優質小麥義大利麵融合各種知名韓式辣醬、青醬，加入牛絞肉魷魚等常見韓式食材，再搭配各式經典韓式料理例如海鮮煎餅、雪濃湯等，橘白質感配色加上獨棟明亮玻璃屋，讓金孫韓廚義大利麵即便平日也一開門就客滿，創新&經典一次滿足的韓式料理，中山站韓式料理推薦給軟絲們。金孫韓廚義大利麵一樣收錄在軟西的台北韓式料理推薦、台北中山站美食推薦、台北寵物友善餐廳推薦中。

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從捷運中山站4號出口走過來只需要一下下時間就能抵達在轉角處的金孫韓廚義大利麵，質感橘白色玻璃屋有些許愛馬仕配色的高級時尚感，雖然軟西造訪這天下著滂沱大雨，但積水映照出的倒影也別有一番風情。

中山韓式料理 金孫韓廚義大利麵用餐環境

金孫韓廚義大利麵挑高空間設計加上大片透光玻璃，讓整體環境明亮採光良好，加上綠色植物點綴，夏日造訪很像在植物景觀園中吃韓式料理，頭上圓滾滾燈飾也很可愛，難怪金孫韓廚義大利麵會變成IG打卡熱點。

金孫韓廚義大利麵座位不算太多，高挑寬敞空間整體不侷促用餐體驗舒適，想吃金孫韓廚義大利麵的軟絲們記得先電話訂位以免客滿要稍等呀，軟西造訪這天還想說平日中午應該不多人，結果到現場已經快滿座，是等到最後一刻才有如此空景呀!

金孫韓廚義大利麵用餐時間90分鐘，免服務費，低消NT200/人，金孫韓廚義大利麵提供多種韓義創意料理，點餐前店員都有貼心提醒有些醬料會比較濃郁重口味一點，軟西自己吃完是覺得比正常韓式料理來得清爽，文末有金孫韓廚義大利麵菜單可參考唷，吃膩了中山韓式豆腐鍋等傳統韓式料理的話，路過中山站也可以來金孫韓廚義大利麵看看。

另外金孫韓廚義大利麵也是寵物友善餐廳，不過狗狗入內需要提籃或推車，不可以落地或上椅唷!金孫韓廚義大利麵一樣收錄在軟西的台北韓式料理推薦、台北中山站美食、台北寵物友善餐廳推薦中。

中山韓式料理 金孫韓廚義大利麵美食介紹

菠菜青醬(NT260)

金孫韓廚義大利麵的青醬才剛端上來就聞到濃厚堅果香氣，吃起來卻是圓潤爽口不膩，麵體也相當彈Q，醬汁巴在其上增添股花生馥郁香氣，不愧是店內招牌之一。

讓人驚豔的還有加入韓國午餐肉方塊和台灣蜜汁肉乾，少了坊間多用培根的油膩感，反而多了種甜鹹交錯的咬勁，加上午餐肉獨有的軟縟感，一盤義大利麵中可感受到韓義料理蹦出新滋味，有別於中山韓式烤肉EAT MEAT的重口味，金孫韓廚義大利麵雖說重口味，但吃起來偏清新可口!

韓國辛牛絞肉(NT280)

這道除了紅通通韓國辣醬之外，上面還有顆療癒溫泉蛋，戳破瞬間蛋液緩緩流出，和下方辣醬融合更能中和點辣度，但這道對軟西來說的確有辣!

墨魚麵不髒嘴很適合約會吃(咦?，初吃下去燒得唇邊一股熱感，隨即找水喝之後入喉後漸漸習慣辣度越吃越溫順涮嘴，不會辣得刺痛也不會嗆得猛咳，反而是細緻辣度在口中留下香辣餘韻，不愧是特製辣醬加上韓國辣醬調製而成的醬汁，加上碎牛肉辛辣嚼感，喜歡吃辣的朋朋可以來試試。

韓國炸冬粉捲(NT150)

這道是在店員推薦下點的，本來預期是細碎冬粉口感，結果裡面是肉眼可見的根根分明!既有彈牙的口感又很是清爽，外皮即便我們放了一下還是相當酥香!

海鮮煎餅(NT250)

紅蘿蔔、青江菜、黃豆芽、蝦仁、魷魚

在金孫韓廚義大利麵除了可以吃到韓義創意料理，當然經典韓式料理也不可少，平日時間可以單點到的海鮮煎餅，現在假日下午也開放新的用餐時段14:30-17:30，提供下午茶限定的各種口味煎餅，擺在木盤搭配三種韓式小菜變成一個韓式小套餐，是不是可愛又好拍!

金孫韓廚義大利麵的煎餅雖然乍看之下偏薄，但內餡可沒有馬虎，實吃一口只是外緣薄脆滿滿焦香，裡面卻是口口可吃到彈口蝦仁和魷魚，還有蔬菜本身的甜味，很適合姐妹一起分食。

雪濃湯(NT220)

軟西造訪金孫韓廚義大利麵這天正值台北濕冷冬日，來一碗溫順暖胃雪濃湯太幸福啦!旁邊還附上一盤鍋粑餅，單吃或是泡湯吃都有不同香氣口感。

金孫韓廚義大利麵的雪濃湯裡頭牛肋條切片肉甜香氣滿溢，還有相當有彈勁的年糕，整體溫潤順口，時不時有洋蔥甜香，這時候突然很想來一碗中山韓式伴飯搭配，但金孫韓廚義大利麵發揮創意，沒想到雪濃湯配義大利麵也能如此搭拍!

柚子奶昔(NT160)

莓果奶昔(NT160)

這杯超少女的粉嫩顏色，冬日草莓甘甜，尾韻帶點點酸口，奶香濃郁。

這個就是常見的韓式柚子茶做成的奶昔版本，一樣有著柚子的清新酸甜，又有香草奶香稠潤，搭配比較重口味的韓式料理剛剛好。

中山韓式料理 金孫韓廚義大利麵菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

金孫韓廚義大利麵 中山

當初約姐妹吃金孫韓廚義大利麵的時候，還想說不是韓式料理嗎，結果是義大利麵超特別，金孫韓廚義大利麵選用Barilla優質小麥義大利麵融合各種知名韓式辣醬、青醬，創意變出韓義料理，一般經典韓式料理海鮮煎餅、雪濃湯也吃得到，除了餐點本身碰撞出新滋味，店內環境也舒適好拍，難怪平日也經常客滿，建議想吃的軟絲們先電話訂位以免要久候呀，中山韓式料理推薦給軟絲們。金孫韓廚義大利麵一樣收錄在軟西的台北韓式料理推薦、台北中山站美食推薦中。

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※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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金孫韓廚義大利麵 中山 ✓金孫韓廚義大利麵地址：台北市中山區中山北路二段26巷15-1號(地圖點我) ✓金孫韓廚義大利麵交通：捷運淡水信義線(R線、紅線)或松山新店線(G線、綠線)中山站4號出口 ✓金孫韓廚義大利麵電話：02-25230276 ✓金孫韓廚義大利麵營業時間：12:00-15:00、17:30-21:30 ✓金孫韓廚義大利麵臉書粉絲團：金孫韓廚義大利麵 FB ✓備註：可電話訂位、低消200/人、用餐時間90分鐘、免收服務費、可刷卡

金孫韓廚義大利麵 士林 ✓金孫韓廚義大利麵地址：台北市中山北路五段505巷20號(地圖點我) ✓金孫韓廚義大利麵交通：捷運淡水信義線(R線、紅線)士林站2號出口 ✓金孫韓廚義大利麵電話：02-28931315 ✓金孫韓廚義大利麵營業時間：12:00-15:00、17:30-21:30

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