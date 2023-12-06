信義區六張犁巷弄內隱藏版的文青餐酒館！以店內油畫為發想，製作出七款特別又好喝的特色調酒，每一杯都有故事性、絕對是你在外面沒有喝過的口味！而且連餐點選擇都很豐富且相當好吃～牛排、義大利麵、開胃菜都別出心裁，真的可以感受到店家的用心。不論是姐妹小酌還是約會都很適合

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環境介紹

▼Homecoming club店外環境被各種綠葉植栽包圍，在陽台種這些網美植物完全是我夢想中家的樣子啊！

▼樹木有些高大讓門口好像穿了隱形斗篷XD 跟朋友經過還直接走過沒看到入口，讓人有種隱藏版小店的感覺！

▼店裡可以看到牆上有許多幅油畫，好像來到藝廊。一踏進來感覺瞬間變成小文青 (? 後來才知道原來店內的調酒都是從這些油畫去發想的，相當有趣

▼吧台區可以近距離欣賞店員的調酒過程也是滿享受的（每次看bartender搖shake杯的時候都覺得這個氣勢很帥氣XDD）而且店員真的超好聊的啦～非常親切！！

▼店內的裝潢文青中帶著溫馨感，每一區營造出的氛圍感都不一樣

▼小而溫馨的內用空間真的有種在家吃飯的舒適感，一坐下來就很放鬆。再和好朋友小酌喝一點後就更放鬆了（我整個不想回家哈哈哈）

▼還有提供一些小零食可以享用（偷偷說小餅乾真的都很好吃XD）

特色調酒

▼來到Homecoming一定要點上一杯他們的調酒，酒單有兩本喔！推薦第一次來的可以選黑色的那個酒單

▼連酒單的設計打開方式都相當有創意，瞬間有種在玩東西南北恰北北的既視感 (現在小孩知道這是什麼嗎XD) 菜單上七杯調酒都是從店裡的油畫去發想的，每一杯都有故事性、且精緻好拍。而且口味也是外面酒吧很少看到的特別風味，調酒師也調得很好喝～酒感不重女生也會喜歡！真的會有一種衝動全部喝一輪XD

▼今天和朋友各點了店員推薦的歡愉和無限

歡愉 $420

(琴酒/玫瑰/山茶花/洛神/鮮奶油)

▼這杯調酒的製作過程也是很搞剛XD 炙燒後先將有香氣的煙霧悶在杯中再倒入調酒。

▼玫瑰和山茶花的花香相當明顯，清爽明亮的味道真的很像少女般的純真可愛，甜甜、淡淡的卻又讓人無窮回味。這杯還有附店家自製的焦化奶油曲奇餅乾唷，奶香味十足入口即化！和調酒很搭

無限 $420

(白蘭地/義式濃縮/榛果/巧克力/秘魯聖木)

▼相較於剛剛那杯，這一款是屬於深沉內斂的味道，苦甜的咖啡香搭配杯緣的蛋白脆餅，一苦一甜相得益彰完美交織著

餐點介紹

▼除了特色調酒之外，他們的餐點真的有在厲害！跟朋友吃了都讚不絕口～雖然店面不大，但專精於用心製作每一道菜，讓人充滿了驚喜

Prime美國牛｜莫札拉瑞起司 $550

▼這個超級好吃的！！牛肉中間粉嫩嫩的粉紅色光看就讓人流口水，最外層帶點焦香，是完美的熟度！

▼牛肉外酥內嫩，咬下去在口中噴發的肉汁、加上香氣十足的牛肉香，真的也太讚了吧。一旁還有附莫札拉瑞起司，濃郁的奶香搭配牛肉吃起來相當對味

培根蛋黃｜鳥巢麵｜韓式辣醬 $380

▼這盤面疊成小山似的份量滿多的，可以兩人分食唷！最上層還有一顆蛋黃，可以讓你享受戳破蛋黃的滿滿儀式感XD 還吃得到碎培根、蘑菇，撒上巴西里葉還有起司粉點綴，整體層次很豐富

▼蛋液拌入韓式辣醬，扒覆Q彈有勁的鳥巢麵條上，香濃的醬汁帶點辣度超級涮嘴！

韃靼牛肉｜芝麻葉 $350

▼其實我沒有吃過生牛肉XD 第一次吃生牛肉就獻給這裡了！沒想到竟然有被它驚艷到耶～雖然是生牛肉但是一點都不腥！吸睛的擺盤將生牛肉疊成一個小塔，上面的那顆生蛋黃閃閃發光真的讓人捨不得破壞XD

▼口感帶點嚼勁，反覆咀嚼可以感受到牛香味。拌入蛋黃、和特調醬汁相當鹹香夠味芝麻葉則讓整體風味更多了些不同

松阪豬｜蛤蜊｜葡式風味 $300

▼這個一上桌就香氣撲鼻讓人受不了！濃郁的葡式醬汁加入大蒜、黑橄欖、香菜等等，結合蛤蠣的鮮味，鹹香的醬汁真的好想來一碗白飯啊～

▼蛤蠣大顆又鮮美多汁、葡式醬汁加入台灣國產松阪豬，也算是一種中西合併了吧XDD 松阪豬Ｑ脆的口感吸附醬汁真的太好吃啦～裡頭還有口感綿密帶點奶味的馬鈴薯塊

▼這家的餐點和調酒真的都太讓人喜歡了！尤其是小巧舒適的用餐環境真的很像在家中用餐，每一道餐點都是用心烹煮，再加上微暗的燈光讓人相當放鬆！不論是約會還是和姐妹、同事來小酌都很推薦！

菜單

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