【新竹食記】小島廚房

小島廚房大概是我近期吃過最有記憶點的義式料理，這間不是華麗的網美餐廳，餐廳地點也不是在竹北最熱鬧的美食一級戰區，但他們的生意總是非常好，前一次造訪還因為沒有訂位沒有吃到，這次藉由家庭聚餐的機會早早訂位，終於吃到這家在竹北非常有名氣的店。

開車前往可停對面的勝利十一路停車場或路邊停車格。

▲餐廳被植物圍繞包圍，若不是門口發光的island kitchen 招牌真的很難發現。

▲入內有半室內用餐空間，雖然沒有冷氣但空氣較流通。

▲今日特餐使用黑板手寫，店員還吩咐我們用手機拍下來看。

▲用餐空間極為寬敞舒適，落地窗望出去可以看到綠意盎然的植物，白天的景觀應該很好看。

▲我們這次被安排到中央的六人座座位，紫色的牆面搭配牆上的畫、柚木色的桌椅非常搭。

▲酒櫃內有各式紅酒，搭配紅肉和義大利麵都很不錯。

小島廚房菜單：

▲青醬雞肉筆管麵350元：內有雞肉、蘆筍、甜椒、四季豆、綜合野菇，青醬的味道不僅濃郁且鮮明，非常令人印象深刻，雞肉肉質軟嫩，筆管麵口感有Q度。

▲小島肉醬義大利麵 260元： 為牛肉肉醬和帕馬森起司的組合，麵條軟硬適中吃起來很彈牙，肉醬有濃郁的茄汁風味鹹度剛剛好。

▲香煎海味鱸魚排 400元：使用海醋沙拉和蒔羅風味洋芋搭配鱸魚排，鱸魚表面煎得極為焦香，肉質鮮美沒有腥味，配上清脆的沙拉剛好解油膩。

▲森林野菇披薩 300元：披薩使用馬茲瑞拉起司和綜合野菇做搭配，起司極為香濃拉起來會牽絲，披薩的烤皮吃起來有微微的脆度口感Q彈，是相當有水準的披薩！

▲十八養場紅玉雞去骨雞腿排 520元：飼養的牧場使用非基改飼料加入有機紅茶，低密度飼養無用藥，肉質鮮嫩多汁無腥味，配上顏色總類多元豐富的玉米筍、番茄、菇類、洋蔥、四季豆、彩椒等蔬菜，實在太滿足了！

▲雞肉外皮烤得微焦，有濃濃的焦香味非常迷人。

雞蛋糕短評：這間在竹北小有名氣，用餐時段生意非常好建議預訂，用餐空間寬廣舒適，服務人員親切會主動收盤子，披薩外皮烤得很酥有濃濃起司香氣，青醬義大利麵也非常驚豔，整體食物品質非常有水準！



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★★

服務★★★☆

CP值★★★



小島廚房美食資訊：

地址：新竹縣竹北市勝利十二街82號

電話：035501971

官網：小島廚房

營業時間：11:00–14:00、17:30–21:00 (周二公休)

停車場：無

服務費：有(10%)

廁所：有

刷卡：有

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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