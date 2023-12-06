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無肉不歡必吃!可加肉/肥瘦還能選部位，重口味的朋友，也可以另外添加酸菜、辣蘿蔔

2023-12-06 22:36:30 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：112
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我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：220篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：名門燒臘專專門店 新店店
place新北市新店區中正路146-1號146-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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餐點可加肉、還可以選部位，想吃肥的瘦的都可以跟店家說，重口味的朋友，也可以另外添加酸菜、辣蘿蔔，餐點好吃，而且真的可以吃超飽

撰文。拍攝／呂萱萱

 

名門燒臘新店店，位於中正路一個不起眼的三角窗位置，鄰近北新國民小學，捷運七張站步行約7分鐘可到

在地經營超過40年，是台北知名的燒臘便當店，上網爬文才知道，原來是由粵菜阿銘師所創辦

便當的肉品，都是現點現切，看到工作人員不停的切肉，可見生意非常好，難怪每到用餐時間，大家都是來排隊買便當、還一直都有外送人員來取餐

名門燒臘新店店│菜單

名門燒臘嚴選品質，採用CAS生鮮電宰的肉品，便當有叉燒、油雞、燒肉、臘腸、三燒、臘味、燒鴨、招牌…等20種不同口

且每一份便當，只要加55元，還可以另外加肉，肉品的部份也可以挑選，想吃肥或瘦，直接跟店家說就好，他們都會盡力滿足客戶的需求

今天我們來用餐，分別選了三燒便當+油雞，招牌便當+燒肉(有另外加辣蘿蔔、酸菜、油蔥)，因為不想吃太肥的肉，所以請店家盡量幫我們挑瘦一點的肉

餐點一般都會淋上魯汁，如果要淋蔥油的話，可以在點餐的時候選（雙醬）

燒肉由獨家12種香料配置，10道工序，長達6小時的製作，實在很厚功，所以口感吃起來脆脆的，咬下去有卡滋卡滋的聲音，就算外帶回家也不會軟掉

叉燒肥瘦比例很剛好，口感相當軟嫩，咬起來不會柴，也不會放牙縫，算是我吃過最好吃的叉燒了

烤鴨的肉質有嚼勁，皮的部份帶著微焦感， 味道剛好一點也不死鹹，實在有夠銷魂的

我個人還滿喜歡他們家的油雞，滷到焦糖色澤，口感Ｑ彈又滑嫩，味道鹹香好好吃，就連我這個滿口牙套的人，也可以很輕鬆的咀嚼

臘腸好吃！ＱＱ的很有味道，還有便當的配料也表現的很不錯，今天的滷豆干很入味、高麗菜、青江菜，也不會爛爛黃黃的，但我覺得配菜應該會每天不一樣

這個超級佛心的，本來以為要另外加錢，沒想到辣蘿蔔、酸菜、油蔥、辣椒，這些配料都是免費無限量供應的

(辣蘿蔔跟酸菜, 可以在點餐的時候請店家幫你放進便當裡面)

這邊還是要提醒大家，我們要做個有水準的台灣人，吃多少拿多少，不要因為店家免費供應，結果拿太多吃不完，這樣很浪費食物

我家老爺很喜歡他們家的辣蘿蔔，口感超脆，又辣又香很入味，我比較喜歡他們家的酸菜，多汁不會乾，而且不死鹹

湯品也非常有誠意，今天是紫菜貢丸湯，料很多哦，不會讓你覺得只有在喝湯

不得不說，一開始看到這便當的份量真的嚇一跳！肉品滿滿、實在有夠多的，如果以加肉的份量來說，大食量的人可以吃很飽，但一般女生真的會吃不完ＸＤ

重點是！真的很好吃！不管是烤鴨、叉燒、燒肉、油雞…等，都是水準之上的品質，非常推薦

原文連結 

 

 

 

 

 



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