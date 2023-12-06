日月潭兩天一夜怎麼玩？親子旅遊住哪裡？前陣子看到幾位旅行咖朋友在日月潭力麗溫德姆溫泉酒店打卡，有漂亮的大房間、有溫泉、有湖景、有餐廳、還有兒童遊樂場域，看得我心癢癢，但是Goolge還查不到太多資訊，一問之下日月潭力麗溫德姆溫泉酒店原來正在試營運中，預計明年第一季與大家正式見面，但自己找上門的客人還不少，難怪我滑到很多則打卡，正好天氣轉涼了我們全家都想泡溫泉，而且日月潭我之前去了兩次都只在外圍景點工作，還沒看過日月潭本人的美景呢～這次我一定要住在湖畔！

▼輕快VLOG版

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 交通方式

我們是搭乘大眾運輸從板橋出發，先搭高鐵抵達台中高鐵站，再轉搭台灣好行6670日月潭線至日月潭站下車，下車後在對面搭乘日月潭遊湖巴士6669至伊達邵站下車即抵達。

自行開車的交通方式：高速公路國道3號，轉接霧峰系統交流道下至國道6號，並於愛蘭交流道下，行經省道臺14線接省道臺21線。

▼日月潭力麗溫德姆溫泉酒店就在伊達邵站牌這邊，下車即抵達，交通上算是滿方便的，只是公車班次有比較啷，要事先抓好班次及行車時間喔！

▼一進門是挑高氣派的大廳，伊達邵是現在邵族聚落的中心，酒店及客房內裝設計處處結合邵族元素。

▼我們入住的時間是萬聖節前夕，大廳還有萬聖節的佈置，好可愛～

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 客房開箱

▼先來開箱房間吧～我們這次住的是湖景客房，一進門是一個小客廳空間。

▼有舒適的雙人座小沙發，桌上還有迎賓水果。

▼這是我們從月影大廳酒吧帶上來的馬卡龍，是他們甜點主廚自製的，四種口味都非常好吃。

▼沙發旁的衣櫥，備有浴衣、熨斗、熨馬、夾腳拖、行李架，保險箱也在這邊。

▼沙發對面的櫃子有礦泉水、熱水壺、膠囊咖啡機、冰箱，膠囊咖啡及冰箱裡的飲料都是可以自行取用的喔！

▼再往裡面就是寬敞明亮的臥室空間。

▼我們這間是兩張雙人床的房型，最多可以住4個人，適合家庭出遊入住。

▼必須說，他們的床超～好～睡！床墊軟硬適中，躺上去有一種雲朵般好好托住全身的感覺，枕頭柔軟蓬鬆又有支撐力，被子保暖但不會悶熱，我們一家三口都睡超好！

▼床的對面是55吋 Panasonic 液晶電視，基本上整個晚上都被MARU獨佔看幼幼台了。XD

▼靠近陽台的地方有一組書桌椅。

▼陽台我超喜歡，空間夠寬大，還可以直接眺望伊達邵碼頭的湖景，下午坐在這邊放空一下超級愜意啊～

▼浴室的空間也很寬敞，有兩個洗手台，早上洗臉刷牙可以各自為政不用搶！下面還有電子體重計，對於我這種每天早上都要量體重的人來說就很方便。

▼備品用他們形象色的盒子裝著，相當齊全而且質感不錯。

▼大理石溫泉浴池相當特別，由於多數溫泉酒店只有一個浴池，客人泡完溫泉想泡冷泉的話，就必須把水全部放掉再重新蓄水，於是力麗溫德姆特地設計大小兩個溫泉池，小池可以放冷泉，這樣就可以享受冷熱交替泡湯，他們又叫它日月池，剛好呼應日月潭這個地方。

▼這裡的溫泉是碳酸氫鈉泉，又稱「美人湯」，泡起來咕溜咕溜的很舒服～

▼淋浴設備在溫泉池旁。

▼廁所是免治馬桶。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 餐廳開箱

月影大廳酒吧

就在二樓大廳後方，非住房客人也可以進來消費，有吧檯座位也有沙發座位，供應各種酒水飲料、咖啡、高檔茶品及下午茶，晚上想來小酌一杯也不錯！菜單裡有銅板價的軟性飲料，以酒店咖啡廳的消費來說，算是很親切的選擇！

▼我們要來品嚐月影限定雙人午茶。

▼結合原民與時尚，靈感來自於邵族文化的白鰻祭，象徵漁獵豐收的好兆頭！裡面有龍蝦、鮭魚、牛肉、羊肉做成的鹹食小點，還有巧克力、白巧克力、咖啡的甜點，最上面那串螺旋狀的是麻糬，每一道都精緻可口。

▼雙人午茶有餐前酒四選二：瑪格麗特公主、勇士、小米樂、米拉桑，我這杯是瑪格麗特公主，漂亮的粉紅色調，以住民小米酒為基底，加上龍舌蘭，及一點點檸檬汁，喝起來清爽不甜膩！

▼雙人午茶還有咖啡及茶無限暢飲，我們其中一杯換成柳橙汁給MARU喝了，柳橙汁是100%鮮榨的喔！

▼設計對白：「小妞～一個人嗎？可以陪我喝杯柳橙汁嗎？」

▼月影限定雙人午茶的口味比較偏大人，於是我們另外單點一份總匯三明治給MARU，兩塊料多厚實的三明治搭配脆薯，份量超大！味道挺不錯的，但MARU只吃得下一個三明治，剩下的我們打包帶回房間吃了。

邵 中餐廳

邵族文化繽紛自由的空間設計，廚藝精湛的主廚團隊，運用在地時令食材精心烹調中式美饌佳餚，提供午餐及晚餐服務，非住房客人也可以用餐，適合各類商務、家庭、親友聚餐。

▼餐點採個人套餐的方式，一道一道上菜，桌邊服務非常周到，服務人員俐落又貼心。這裡沒有提供兒童餐，但是我們這天的餐點都不會辣，MARU就跟著我們一起吃中式套餐，結果他非常喜歡，一個人吃掉約八成左右的份量。

▼桂花烏龍茶

金黃色的茶湯桂花香氣撲鼻，孩子爸品嚐一口後立刻跟我說：「這裡不愧是日月潭耶！茶的品質真好！」

▼潭豐迎賓前菜

潮汕滷鴨胸／清脆海蜇捲／蜜汁靓叉燒

這道菜要先吃中間的海蜇捲，吃起來脆脆的清爽開胃，潮汕滷鴨胸醬汁偏甜，蜜汁靓叉燒則更甜一些，很合MARU的口味，這三道小品下肚，一整個胃口大開，滿心期待下一道佳餚。

▼蠔皇花菇吉品鮑魚

蠔油醬汁微甜，鮑魚肉質彈牙，埔里在地香菇肥厚飽口，吃起來超滿足，最後把入味的花椰菜一口吃掉，剛剛好的清爽。

▼瑤柱濃魚湯燉土雞

這道湯品可厲害了，湯底是鱘龍魚湯，充滿濃厚的膠質，喝起來香醇濃稠，土雞肉口感滑嫩，瑤柱大顆鮮美，是一道連白菜都會吃光光、喝個底朝天的湯品。

▼巧手港點雙味拚

魚子燒賣皇／千絲蘿蔔酥

燒賣很好吃不用多說，千絲蘿蔔酥超級厲害，又酥又拉絲的，帶點起司奶味的微甜，我以前都沒吃過這道港點，真的太好吃了！也很受孩子歡迎～

▼豆鼓陳皮蒸鱘龍魚

自從上個月帶MARU去宜蘭吃過鱘龍魚之後，這小子就很識貨的愛上鱘龍魚，自己一個人吃掉兩份，鱘龍魚的美味不用我多說，肉質細嫩，魚皮充滿膠質，加上豆鼓陳皮調味，讓人意猶未盡啊！

▼生煎牛仔骨佐時蔬

這道料理最特別的地方在於～它最後有用紹興酒嗆了一下，吃起來帶有明顯的紹興酒香氣，因為烹調手法讓酒精蒸發，所以孩子是可以吃的，識貨的MARU小子也很愛牛小排，一個人吃光一份呢！

▼蝦籽蟹肉鼓油炒麵

來了來了～我最喜歡的港式炒麵，蝦籽及蟹肉讓炒麵吃起來鮮味十足，到這邊已經是第七道菜了，雖然整個套餐的份量應該是設計過的，但我們仍覺得飽到不行啊～

▼寶島時鮮果盤／紅莓綠豆糕

最後用水果及甜點來個完美的收尾！水果的品質很好，甜又多汁，建議紅莓綠豆糕放最後吃，因為它還是比水果甜，雖然對我來說稍甜一些，但是口感綿密很好吃，是優秀的中式甜點！

饗沐 全日餐廳

這裡提供早餐、晚餐、客房送餐服務，早餐僅提供給住房客人用餐，晚餐則有對外營業。

▼酒店有自己的甜點主廚，麵包、甜點都是他們自己製作的，早餐有提供歐式及日式的麵包、餐包、貝果，還有各種抹醬，我們拿了幾種麵包都好好吃。晚餐才有提供18種甜點、16種馬卡龍、4種蛋糕，根據昨天吃了他們家馬卡龍，可以確定甜點水準很高，有時間的話也可以來這裡用晚餐喔！

▼自助餐檯上，冷盤、生菜沙拉、熟食、炸物、飯、粥、湯品通通有，菜色相當豐富，值得一提的是他們選用的在地小農食材，設計出亞洲及歐陸特色的主題料理，新鮮且富有當地特色。

▼現切的火腿及香腸，另外也有現點現煮的海鮮粥、擔仔麵、歐姆蛋…等等。

▼自助早餐提供新鮮蜂巢，這個相當特別，我以前只有在養蜂場吃到過。

▼飲品種類也相當多，咖啡、牛奶、豆漿、新鮮果汁、鋁箔包、養樂多…一定能選到你愛喝的。

▼現點現煎的歐姆蛋，這天的醬汁是龍蝦醬，龍蝦鮮氣很明顯，很好吃喔～

▼我覺得每一道料理都滿好吃的，食材新鮮，口味吃得出用心，麵包真的好好吃，現煮的海鮮粥很鮮甜，忍不住又多吃了點，簡直飽到天靈蓋，住這邊真的不用擔心餓著！

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店 公共設施

三樓有健身房、視聽室、泳池、兒童池、水療池，有時間的話一定要來放鬆一下！

▼健身房設施齊全，我跟老爸都有在健身（雖然他今年胖了XD），看到這些器材好想用啊！但是我們下來的時間有點晚了，剩不到半小時關門，想健身的人記得抓一下時間喔！

▼游泳池是半露天的，白天跟晚上氛圍不同，先給你們看一下晚上的氣氛，很漂亮吧～

▼因為晚上的時間來不及，隔天早上吃完早餐後，我們才帶MARU來玩水，因為是半露天，所以白天不會很曬喔！

▼泳池水深1.2M，兒童池水深0.3M，水療池水深0.85M，MARU身高135CM，所以這幾個池他都能玩～

魯魯札札咖啡親子館

位於館外50公尺，這裡是日月潭區最大的室內親子休憩、用餐空間，酒店住房客人可以報房號進去使用親子館，這裡有適合小小孩及大朋友的遊戲設施，是讓孩子開心放電的好地方！

日月潭 伊達邵碼頭

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店位置就在伊達邵碼頭，從酒店側門散步到湖畔也就幾分鐘路程，沿途還可以逛逛伊達邵商店街，有很多小吃、紅茶、紀念品，在湖畔也可以騎騎自行車、踩踩天鵝船，非常悠閒愜意，第三次來到日月潭，適逢好天氣，我終於看到漂亮的湖景，黃昏跟早晨我都拍到了，真是太感動了～～（拭淚）

日月潭小旅行如果安排三天兩夜會更充裕些，但如果你只有兩天一夜的時間，只想好好放鬆不想把行程安排得太滿，就推薦像我們一樣入住日月潭力麗溫德姆溫泉酒店吧！有溫泉、有美食，輕鬆散步就可以抵達湖畔看美景，悠閒逛老街吃吃吃買買買，還有孩子們都愛的兒童遊樂場域及游泳池，超級適合親子小旅行的啊～～

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店

訂房：https://tinyurl.com/ywxskvxz

地址：555南投縣魚池鄉中正路312號

電話：04 9285 0085

官網：https://wyndhamsunmoonlake.com/

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