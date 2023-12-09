特拉普女子修道院(トラピスチヌ修道院)是日本第一間女子修道院，成立於1898年，即便過了100多年裡面的修女依然過著祈禱跟勞動的樸實生活，雖然來這裡參觀不太有機會看到修女祈禱的過程，但可以參觀許多異國的建築，最裡面紅色磚瓦外牆加上圓拱型窗戶，是融合德國和羅馬風格的建築十分壯觀，整個修道院的花草樹木都修剪得非常整齊。在修道院大門口附近還有一間北海道第一名的冰淇淋，參觀完後可以過來買一支品嚐。

景點資訊

女子修道院 名稱 : 特拉普女子修道院(トラピスチヌ修道院)

電話 : (+81)138-57-2839

地址 : 北海道函館市上湯川町346

營業時間(春3~4月) : 08:00-16:30

營業時間(夏5~9月) : 08:30-17:00

營業時間(秋10~11月) : 08:30-16:30

營業時間(冬12~2月) : 09:00-16:00

官方網站 : トラピスチヌ修道院

從函館車站搭公車大約1小時左右，如果是自行開車大約20分鐘就可抵達

特拉普女子修道院

大門是採用半圓形拱門的設計，非參觀時段都會直接關上

大門的最上方有一尊小聖母的雕像，靜靜地守護這片區域

修道院內部大多都是不對外開放參觀，只有一間歷史故事館有開放，但全程禁止拍照攝影，另外整個修道院的開放時間會依照四季有所調整，如果是希望一早就來或是行程排比較晚的人就要注意一下開關門時間

一走進來就能看到一尊穿著戰士鎧甲的聖母銅像，裡面宛如世外桃源跟牆外完全是不同世界

右手邊會看到綠色斜屋頂的建築物是「資料館」，裡面存放修道院的歷史資料，是會對外開放參觀

特拉普派修道院的中文正式全名是「嚴規熙篤會天使的聖母特拉普派修道院」(厳律シトー会天使の聖母トラピスチヌ修道院)，名字非常的長詳細的資訊都可以到他們的官網去查看

裡面的大小建築物還不少，都是只能拍攝外觀照片

最裡面走上階梯就是修道院的主院，從下方看上去彷彿隱身在樹林中的神祕建築

當天的天氣非常好，還可以拍到淡淡的彩虹，特別是在拍攝植物時特別明顯

庭院內的植物種類還滿多的，也都有按時修剪看起來十分整齊

當時去的時間比較早一點還看不到銀杏跟楓葉的顏色轉變，建議時間安排10底之後再來風景會更漂亮

往上走的路線都有指示牌，一定要按照指示的方向走，不然被當地人看到非常不禮貌

圓弧形的路線設定讓階梯的落差不會太大，也能沿路欣賞左右的庭園風景

橫向的動線也有指示牌，可以依照指示參觀就不會大家都擠在同一邊的樓梯

從上面往下拍的風景十分漂亮，真的很像是置身在大自然裡面

天氣好的時候甚至可以眺望到遠方的山，放眼望去真的非常舒服

庭院內的聖母像還滿多的，每一尊的動作跟穿著都不太一樣，也代表著不同情境下的樣子

松樹長得非常茂盛，每一棵都有一定的間距不會搶走彼此的養分

這裡應該是整個修道院大家會停留最久時間拍照的地方，完全不像是在日本的感覺

這裡就是修女們祈禱的地方，一般人是無法隨意進入

參觀完歷史故事館才知道修女們都是凌晨3點30分就起床，晚上7點45分就寢，每天的生活非常規律，而且有決心要成為修女後基本上都是只能待在修道院裡面無法任意外出

從中間的樓梯往下拍可以直接俯瞰全部庭院的場景，視野十分遼闊

要離開時才注意到有一棟木屋是類似遊客休息區，如果太陽太大可以進去躲避一下

最後回頭再拍一下這個莊嚴又寧靜的特拉普女子修道院

北海道第一名冰淇淋

WOODS 名稱 : 函館 市民の森売店 WOODS

電話 : (+81)138-57-8845

地址 : 北海道函館市上湯川町327-1

營業時間 : 週一~週日 09:00-17:00

官方網站 : 市民の森売店

從特拉普女子修道院走出來的右前方有一個廣場，旁邊有一棟建築裡面就隱藏北海道第一名的冰淇淋

有來女子修道院一定要品嚐這間WOODS的冰淇淋，參觀結束後幾乎人手都是一支

當天主要販售的口味有三種，分別是「牛奶」、「草莓」跟「咖啡」，每一支的價格在北海道來說不算貴

最後點了兩種口味，牛奶跟咖啡各一支。咖啡的味道滿香的，吃起來不會有苦澀味

牛奶是這間的招牌，吃起來就像是偏固體牛奶的口感，味道真的超級濃郁，奶香味在嘴中久久散不掉，只吃一口就被牛奶味臣服，這個濃郁度說第一名真的一點都不誇張

結語

一開始聽到女子修道院可能覺得還好，但了解完修道院的歷史故事後真的十分欽佩第一批來日本的修女，當時候異樣眼光跟殘忍對待卻還是能讓不同的文化保留在這裡，雖然無法參觀建築物裡面的樣貌，但至少可以看到不同風格的建築，未來有機會到歐洲參觀也許能聯想到一起。最後離開吃的冰淇淋真的非常驚豔，軟綿的口感跟濃郁的奶香真的讓人無法忘懷，只能說只買一支真的吃不過癮啦~