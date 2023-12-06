說到春水堂令人聯想到珍珠奶茶
創始店位於台中四維街
小昭在學生時期,台中春水堂很熱門
也是喝茶吃飯最佳地點
之前在高雄吃過左營店、中山路(已收)
這次跟婆婆到夢時代
選擇方便用又不會人擠人的春水堂用餐
夢時代店位於一樓(H&M旁)
入口有兩處皆可進入
時代廣場方向由下圖處進入
門口兩側有石獅子才是入口大門喔!
櫃台
用餐環境~整體高挑寬敞,
平日都是婆婆媽媽的約會日
古色古香的中式茶館
也有另外販售茶葉或禮盒
濃厚中式茶館氛圍
菜單
珍珠奶茶 ~90元
奶茶香醇滑順,珍珠Q彈,值得一喝
御品牛肉麵 ~230元
之前常點功夫麵,這次改點牛肉麵
湯底以番茄為主,看似紅通通卻不會辣
濃郁番茄香氣讓湯頭更鮮甜美味
牛肉燉煮至軟嫩,口感極佳
麵條Q度OK
鎮江糖醋肉套餐 ~340元
除了主餐,還附三菜一湯
糖醋肉酸甜好滋味,肉質也好軟嫩~
連小菜都不馬虎,整體都很美味
蝦仁燒賣 ~90元
外帶杯
現在餐廳美食琳瑯滿目,
要義式、韓式、泰式、日式...等太多選擇，
偶爾到茶館用餐也不錯,簡單方便又有好茶可喝，
到春水堂一定要點杯珍珠奶茶!!
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 春水堂~高雄夢時代店
- 官網
- (07)9700832
- 11:00~22:00 (週五週六至22:30)
- 高雄市前鎮區中華五路789號1F
延伸閱讀:
台中-HWC黑沃咖啡~大甲文武店 《台中珍奶節冠軍-黑糖黑玉拿鐵 》