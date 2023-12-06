為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄-春水堂 夢時代店《珍珠奶茶必喝 》

高雄-春水堂 夢時代店《珍珠奶茶必喝 》

2023-12-06 23:30:12 chaoerh小昭 人氣：111
share
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：55篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：春水堂人文茶館 (夢時代店)
phone07-9700-832
place高雄市前鎮區中華五路789號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

封5.jpg

 

說到春水堂令人聯想到珍珠奶茶

創始店位於台中四維街

小昭在學生時期,台中春水堂很熱門

也是喝茶吃飯最佳地點

之前在高雄吃過左營店、中山路(已收)

這次跟婆婆到夢時代

選擇方便用又不會人擠人的春水堂用餐

 

夢時代店位於一樓(H&M旁)

入口有兩處皆可進入

高雄-春水堂 夢時代店

時代廣場方向由下圖處進入

門口兩側有石獅子才是入口大門喔!

高雄-春水堂 夢時代店

 

櫃台

高雄-春水堂 夢時代店

 

用餐環境~整體高挑寬敞,

平日都是婆婆媽媽的約會日

高雄-春水堂 夢時代店

古色古香的中式茶館

也有另外販售茶葉或禮盒

高雄-春水堂 夢時代店

高雄-春水堂 夢時代店

濃厚中式茶館氛圍

高雄-春水堂 夢時代店

高雄-春水堂 夢時代店

 

菜單

高雄-春水堂 夢時代店

高雄-春水堂 夢時代店《珍珠奶茶必喝 》

 

  珍珠奶茶 ~90元

奶茶香醇滑順,珍珠Q彈,值得一喝

高雄-春水堂 夢時代店

 

  御品牛肉麵 ~230元

之前常點功夫麵,這次改點牛肉麵

高雄-春水堂 夢時代店

湯底以番茄為主,看似紅通通卻不會辣

濃郁番茄香氣讓湯頭更鮮甜美味

高雄-春水堂 夢時代店

牛肉燉煮至軟嫩,口感極佳

高雄-春水堂 夢時代店

麵條Q度OK

高雄-春水堂 夢時代店

 

  鎮江糖醋肉套餐 ~340元

除了主餐,還附三菜一湯

高雄-春水堂 夢時代店

糖醋肉酸甜好滋味,肉質也好軟嫩~

高雄-春水堂 夢時代店

連小菜都不馬虎,整體都很美味

高雄-春水堂 夢時代店

 

  蝦仁燒賣 ~90元

高雄-春水堂 夢時代店

 

外帶杯

高雄-春水堂 夢時代店

 

現在餐廳美食琳瑯滿目,

要義式、韓式、泰式、日式...等太多選擇，

偶爾到茶館用餐也不錯,簡單方便又有好茶可喝，

到春水堂一定要點杯珍珠奶茶!!

 

 

高雄-春水堂 夢時代店,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 春水堂~高雄夢時代店
  • 官網
  • (07)9700832
  •  11:00~22:00  (週五週六至22:30)  
  • 高雄市前鎮區中華五路789號1F


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

台中-吃茶三千 台灣概念店

台中-HWC黑沃咖啡~大甲文武店 《台中珍奶節冠軍-黑糖黑玉拿鐵 》

文章標籤

春水堂 春水堂夢時代 高雄春水堂 高雄美食 高雄珍珠奶茶 夢時代美食餐廳 珍珠奶茶 chaoerh小昭食記 chaoerh小昭 小昭食記 chaoerh小昭高雄 牛肉麵
創作者介紹
創作者 chaoerh小昭 的頭像
chaoerh小昭

chaoerh小昭的部落格




#春水堂
morechevron_right
文章關鍵字
春水堂 高雄春水堂 高雄夢時代美食 春水堂高雄夢時代 more
檢舉
share
chevron_left

南投清境住宿-凡賽斯高山民宿《南法普羅旺斯風
延伸閱讀

【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

 shouyadog

【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵

 shouyadog

高雄-真心豆行~鳳山分店《復古老屋日式風咖啡館》

 chaoerh小昭

屏東-秋林牛乳大王《 屏東在地50年老店冰果室》

 chaoerh小昭
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：55篇

作者的其它文章
同類據點
釅遇茶屋 照片

釅遇茶屋

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
雅品茶藝咖啡 照片

雅品茶藝咖啡

4.05 (2人評鑑)

區域：高雄市岡山區
維肯茶藝 照片

維肯茶藝

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市鹽埕區
飛裊 tea saloon 照片

飛裊 tea saloon

3.50 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
氣質櫃姐兼差LINE：kk7417 高挑冷豔麗型，膚質白皙 照片

氣質櫃姐兼差LINE：kk7417 高挑冷豔麗型，膚質白皙

0.00 (0人評鑑)

區域：高雄市東沙群島

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up