說到春水堂令人聯想到珍珠奶茶

創始店位於台中四維街

小昭在學生時期,台中春水堂很熱門

也是喝茶吃飯最佳地點

之前在高雄吃過左營店、中山路(已收)

這次跟婆婆到夢時代

選擇方便用又不會人擠人的春水堂用餐

夢時代店位於一樓(H&M旁)

入口有兩處皆可進入

時代廣場方向由下圖處進入

門口兩側有石獅子才是入口大門喔!

櫃台

用餐環境~整體高挑寬敞,

平日都是婆婆媽媽的約會日

古色古香的中式茶館

也有另外販售茶葉或禮盒

濃厚中式茶館氛圍

菜單

珍珠奶茶 ~90元

奶茶香醇滑順,珍珠Q彈,值得一喝

御品牛肉麵 ~230元

之前常點功夫麵,這次改點牛肉麵

湯底以番茄為主,看似紅通通卻不會辣

濃郁番茄香氣讓湯頭更鮮甜美味

牛肉燉煮至軟嫩,口感極佳

麵條Q度OK

鎮江糖醋肉套餐 ~340元

除了主餐,還附三菜一湯

糖醋肉酸甜好滋味,肉質也好軟嫩~

連小菜都不馬虎,整體都很美味

蝦仁燒賣 ~90元

外帶杯

現在餐廳美食琳瑯滿目,

要義式、韓式、泰式、日式...等太多選擇，

偶爾到茶館用餐也不錯,簡單方便又有好茶可喝，

到春水堂一定要點杯珍珠奶茶!!

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

春水堂~高雄夢時代店

官網

(07)9700832

11:00~22:00 (週五週六至22:30)

高雄市前鎮區中華五路789號1F



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