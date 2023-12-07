其實我原本是個不喜歡熱狗堡的人

但實在太好奇Yellow的各種有趣台式口味

第一次來的時候還撲空誤選了公休日

總算在平日下班時刻殺過來品嘗

招牌結合熱狗堡跟山峰日出印象很能反映店家的風格跟主理人的興趣

門口有著長板凳可以直接坐在戶外品嘗也沒問題

主理人曾經在大稻埕以前很知名的孔雀工作過的樣子

讓沒機會去孔雀用餐的我在這裡意外有點補償體驗的感覺

店內空間不大僅有寥寥幾個面對開放式廚房的高腳椅

可以完整第一線欣賞主廚料理美食

但油煙較大對我來說有點太過熏眼

招牌的熱狗堡口味多元非常創新又很有台味

下酒菜有我很愛的肉醬義大利麵

主餐價位多在百元上下不算太高

手寫菜單有滿滿的下酒小菜完全驚喜

從涼拌菜到炸物應有盡有

酒精飲品跟調飲的種類也有許多隱藏版

甚至還有喫茶風奶油蘇打令人非常心動

台灣豬肉香腸堡 TWD150

以台灣特色的香腸取代美式熱狗成為堡中的主角

熱狗堡的麵包油亮光澤感極佳

吃起來外酥內軟有著濃郁奶油香氣

香腸帶著淡淡酒香非常柔軟多汁

頂層放了生蔥絲與醃漬洋蔥帶點爽快的辛辣感

加上我超喜歡的乾辣椒片讓香料味道更多變化

巧妙結合西式風味與台式食材兼具創意與美味

頂部獨家調製醬料甘甜跟辣感兼具

為整個熱狗堡帶來更豐富層次

Yellow鮮乳紅茶 TWD100

頂部有細緻用了鮮奶打奶泡的泡沫口感

甜度大約半糖程度偏甜但不膩口

很能中和重口味的食物

比早餐店的鮮奶紅茶好喝程度高但價格也相對貴了很多

我用烤的野菜拼盤 TWD170

為了補充蔬菜營養均衡的野菜拼盤色香味俱全

深黑的盤子更襯托新鮮蔬菜的多彩繽紛

烤出火香加上鹽跟胡椒調味略重很適合當下酒菜

蔬菜種類有許多比較難見到的食材

樣樣是我的心頭好特別是糯米椒跟菇類

火候剛剛好保留蔬菜的清脆鮮甜不會乾柴

黃金九層塔可飯 TWD250

一整天什麼都沒吃一次補足兩餐

被老闆關心會不會吃不完的我信誓旦旦沒問題

結果份量比我預期多吃兩份餐點真的非常飽

豐盛的塔可飯有著烤出痕跡的德式香腸

肉質有咬勁一口咬下可以吃到滿滿肉汁

乾咖哩醬加入鮮奶油濃郁辛香料回味無窮

新鮮生菜跟番茄沙拉擔負了平衡風味不過重的要角

Yellow紅茶 TWD60

清爽的紅茶不會太甜沒有澀感

喝起來有著清爽的茶香回甘

靈魂肉醬義大利麵 TWD180

Yellow的肉醬義大利麵真的調味會重擊靈魂

風味很有特色細膩不會單一

擺盤也完全是高級餐廳等級的質感

加入辣油的義大利麵有著爽快的辣感

剛好中和雪花起司粉比較厚重的奶味

麵條很Q彈充分吸附肉醬汁液的精華

原本只有晚上營業的Yellow現在中午也有供應午餐

菜色也沒有停止開發愈來愈多新口味的熱狗堡跟義大利麵

對我來說更不用擔心晚上熱量爆表

可以放心在中午來點comfort food大快朵頤

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/09/27

花費: NTD490(塔可飯+義大利麵+紅茶各1)

YELLOW．熱狗堡專賣店

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Lunch: 11:00-14:00

Dinner: 18:00-24:00

公休日: 週日、一

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 100 台北市中正區臨沂街50-8號

電話: 02-2397-3357



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