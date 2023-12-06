為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！還有義大利麵可以選擇～板橋平價美食必吃

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！還有義大利麵可以選擇～板橋平價美食必吃

2023-12-06 18:00:00 貓少女日記 人氣：96
share
窩客好文

貓少女日記

發表篇數：247篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：食時在在民生店
phone02-2257-8285
place新北市板橋區民生路二段217號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

板橋早餐推薦食時在在！板橋平價早餐

喜歡吃板橋早午餐的朋友看這裡～

捷運新埔站附近早餐店食時在在民生店

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

平價又多樣化的餐點，讓人驚艷不已！

食時在在的招牌很顯眼，還有有趣插圖

門口有著漂亮的裝潢，很溫馨的感覺

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

旁邊還有掛著新推出的餐點！

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

-

食時在在真的實實在在，嚴選安心食材

用料都寫在看板上，吃了好安心呢👏🏻

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

多元支付方式，竟然還可以用信用卡！

裡面還有貼心座位等候區，可在這等餐

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

最棒的是這裡還有漫畫、書報雜誌櫃

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

好懷念以前都會跟媽媽去早餐店，

邊吃早餐邊看漫畫，這裡真的超棒的～

店內的座位數很多，大概有15桌左右

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

還有個大落地窗，明亮整潔的用餐空間

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

-

食時在在民生店菜單

https://iding.tw/stores/8648abfd/menu

食時在在有內用、外帶，都是掃碼點餐

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

省去煩瑣的人工點餐、怕漏單等狀況

可以直接掃桌邊的QR-code點餐喔！

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

而且也可以直接看到餐點內容，超方便

今天Kitty選了幾款食時在在的特色餐點要跟你們介紹，一起來看看！

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

-

🍝墨辣番茄鮪魚義大利麵

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

醬料都是店家親自特調的，口味很獨特

加上墨西哥辣椒、番茄、花椰菜等等，料多紮實又十分的用心，真材實料～

辣中帶點番茄的清爽，很有層次感呢！

而且上面還有鮪魚，拌在一起超涮嘴

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

有如在國外吃的義大利麵，非常的美式

義大利麵吸附飽滿醬汁，香辣爽口啊～

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

-

🍝香辣奶油雞肉義大利麵

喜歡吃義大利麵的人一定必點！

奶油的香氣中帶點微辣的滋味，不膩口

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

奶奶辣辣的香氣濃郁又迷人，超級開胃

Q彈有勁的麵條，讓人一口接著一口～

搭配柔嫩雞肉的口感絕佳，超級推薦👍🏻

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

-

🍝蘿勒青醬雞肉義大利麵

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

特別喜歡蘿勒青醬口味，清爽迷人！

青醬香氣鹹香濃郁，大人小孩都喜歡

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

還有肉質鮮嫩的雞肉與花椰菜，好對味

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

醬汁也很多，吃完讓人回味無窮呀！

口感滑順香醇、清爽不膩，超好吃😋

-

以前完全不愛吃熱壓吐司的我，

被食時在在的熱壓吐司大圈粉啊！

每個人來一定必點，我吃過最好吃的👍🏻

🧀三種起司熱壓

三種起司熱壓剛烤出來真的是人間美味

中間拉開還會牽絲，濃郁起司香超誘人

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

輕輕一咬，滿滿的起司在口中緩緩流出

吐司香脆且起司迷人的驚艷口感，超讚

🍞藍莓乳酪熱壓

喜歡吃甜口味吐司的朋友一定要試試看

藍莓搭配乳酪簡直是人間美味啊！

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

藍莓的甜香帶點些許果肉，口感豐富

滿滿藍莓餡甜而不膩，讓人愛不釋手呢

-

🍟雞塊、薯條

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

食時在在的炸物真的超級好吃！

跟速食餐廳有得比，完全不誇張啊～

炸得完全不油膩，而且外酥內軟超可口

雞塊一口咬下的雞汁爆出，在口中化開

薯條酥脆好吃，馬鈴薯的味道很自然

不需要再特別沾醬就超好吃喔👏🏻

-

🥤鮮奶茶

☕️熱拿鐵

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

享受美好的早午餐就是要來杯飲料！

鮮奶茶奶香濃郁，甜而不膩、很醇香

熱拿鐵上面還有愛心拉花，滑順迷人

食時在在的飲料也很好喝，可圈可點👍🏻

-

板橋早午餐推薦食時在在民生店

餐點選擇多元，平價可口、新鮮美味

【板橋早午餐推薦】食時在在民生店～板橋平價早餐只要35元起！

還有舒服的環境，可以在這裡享受餐點

絕對會二訪的板橋早餐必吃食時在在🍴

-

📍食時在在民生店

☎️電話：0222578285

✨地址：新北市板橋區民生路二段217號

🚇捷運新埔站2號出口步行6分鐘

⏰營業時間：

週一07:00 ~ 13:00

週三 ~ 週四07:00 ~ 13:00

週五 ~ 週日07:00 ~ 14:00

（週二公休）

 

文章標籤

食時在在民生店 食時在在 板橋早午餐 板橋早午餐推薦 板橋早午餐推薦2023 板橋早午餐不限時 板橋平價早餐 板橋早餐 板橋早餐推薦 板橋早餐店 板橋早餐店推薦 板橋早餐推薦2023 板橋平價美食 板橋平價美食推薦 板橋義大利麵 板橋義大利麵推薦 板橋義大利麵平價 新埔美食 新埔美食推薦 捷運新埔早餐推薦
創作者介紹
創作者 cheneva850428 的頭像
cheneva850428

貓少女日記




檢舉
share
chevron_left

【台北居酒屋推薦】竹崎居酒食堂敦化店～串燒、
延伸閱讀

双町~正值食慾之秋、享受來自海洋與陸地的美味吧 !!

 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

貓少女日記

發表篇數：247篇

作者的其它文章
同類據點
莊記手工酥皮蛋餅 照片

莊記手工酥皮蛋餅

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市新莊區
超好吃早餐店 照片

超好吃早餐店

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
壹樓早餐 照片

壹樓早餐

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市中和區
得鼎早餐 照片

得鼎早餐

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市樹林區
美式早餐屋 長江店 照片

美式早餐屋 長江店

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up