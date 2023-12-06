板橋早餐推薦食時在在！板橋平價早餐
喜歡吃板橋早午餐的朋友看這裡～
捷運新埔站附近早餐店食時在在民生店
平價又多樣化的餐點，讓人驚艷不已！
食時在在的招牌很顯眼，還有有趣插圖
門口有著漂亮的裝潢，很溫馨的感覺
旁邊還有掛著新推出的餐點！
-
食時在在真的實實在在，嚴選安心食材
用料都寫在看板上，吃了好安心呢👏🏻
多元支付方式，竟然還可以用信用卡！
裡面還有貼心座位等候區，可在這等餐
最棒的是這裡還有漫畫、書報雜誌櫃
好懷念以前都會跟媽媽去早餐店，
邊吃早餐邊看漫畫，這裡真的超棒的～
店內的座位數很多，大概有15桌左右
還有個大落地窗，明亮整潔的用餐空間
-
食時在在民生店菜單
https://iding.tw/stores/8648abfd/menu
食時在在有內用、外帶，都是掃碼點餐
省去煩瑣的人工點餐、怕漏單等狀況
可以直接掃桌邊的QR-code點餐喔！
而且也可以直接看到餐點內容，超方便
今天Kitty選了幾款食時在在的特色餐點要跟你們介紹，一起來看看！
-
🍝墨辣番茄鮪魚義大利麵
醬料都是店家親自特調的，口味很獨特
加上墨西哥辣椒、番茄、花椰菜等等，料多紮實又十分的用心，真材實料～
辣中帶點番茄的清爽，很有層次感呢！
而且上面還有鮪魚，拌在一起超涮嘴
有如在國外吃的義大利麵，非常的美式
義大利麵吸附飽滿醬汁，香辣爽口啊～
-
🍝香辣奶油雞肉義大利麵
喜歡吃義大利麵的人一定必點！
奶油的香氣中帶點微辣的滋味，不膩口
奶奶辣辣的香氣濃郁又迷人，超級開胃
Q彈有勁的麵條，讓人一口接著一口～
搭配柔嫩雞肉的口感絕佳，超級推薦👍🏻
-
🍝蘿勒青醬雞肉義大利麵
特別喜歡蘿勒青醬口味，清爽迷人！
青醬香氣鹹香濃郁，大人小孩都喜歡
還有肉質鮮嫩的雞肉與花椰菜，好對味
醬汁也很多，吃完讓人回味無窮呀！
口感滑順香醇、清爽不膩，超好吃😋
-
以前完全不愛吃熱壓吐司的我，
被食時在在的熱壓吐司大圈粉啊！
每個人來一定必點，我吃過最好吃的👍🏻
🧀三種起司熱壓
三種起司熱壓剛烤出來真的是人間美味
中間拉開還會牽絲，濃郁起司香超誘人
輕輕一咬，滿滿的起司在口中緩緩流出
吐司香脆且起司迷人的驚艷口感，超讚
🍞藍莓乳酪熱壓
喜歡吃甜口味吐司的朋友一定要試試看
藍莓搭配乳酪簡直是人間美味啊！
藍莓的甜香帶點些許果肉，口感豐富
滿滿藍莓餡甜而不膩，讓人愛不釋手呢
-
🍟雞塊、薯條
食時在在的炸物真的超級好吃！
跟速食餐廳有得比，完全不誇張啊～
炸得完全不油膩，而且外酥內軟超可口
雞塊一口咬下的雞汁爆出，在口中化開
薯條酥脆好吃，馬鈴薯的味道很自然
不需要再特別沾醬就超好吃喔👏🏻
-
🥤鮮奶茶
☕️熱拿鐵
享受美好的早午餐就是要來杯飲料！
鮮奶茶奶香濃郁，甜而不膩、很醇香
熱拿鐵上面還有愛心拉花，滑順迷人
食時在在的飲料也很好喝，可圈可點👍🏻
-
板橋早午餐推薦食時在在民生店
餐點選擇多元，平價可口、新鮮美味
還有舒服的環境，可以在這裡享受餐點
絕對會二訪的板橋早餐必吃食時在在🍴
-
📍食時在在民生店
☎️電話：0222578285
✨地址：新北市板橋區民生路二段217號
🚇捷運新埔站2號出口步行6分鐘
⏰營業時間：
週一07:00 ~ 13:00
週三 ~ 週四07:00 ~ 13:00
週五 ~ 週日07:00 ~ 14:00
（週二公休）