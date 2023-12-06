板橋早餐推薦食時在在！板橋平價早餐

喜歡吃板橋早午餐的朋友看這裡～

捷運新埔站附近早餐店食時在在民生店

平價又多樣化的餐點，讓人驚艷不已！

食時在在的招牌很顯眼，還有有趣插圖

門口有著漂亮的裝潢，很溫馨的感覺

旁邊還有掛著新推出的餐點！

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食時在在真的實實在在，嚴選安心食材

用料都寫在看板上，吃了好安心呢👏🏻

多元支付方式，竟然還可以用信用卡！

裡面還有貼心座位等候區，可在這等餐

最棒的是這裡還有漫畫、書報雜誌櫃

好懷念以前都會跟媽媽去早餐店，

邊吃早餐邊看漫畫，這裡真的超棒的～

店內的座位數很多，大概有15桌左右

還有個大落地窗，明亮整潔的用餐空間

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食時在在民生店菜單

https://iding.tw/stores/8648abfd/menu

食時在在有內用、外帶，都是掃碼點餐

省去煩瑣的人工點餐、怕漏單等狀況

可以直接掃桌邊的QR-code點餐喔！

而且也可以直接看到餐點內容，超方便

今天Kitty選了幾款食時在在的特色餐點要跟你們介紹，一起來看看！

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🍝墨辣番茄鮪魚義大利麵

醬料都是店家親自特調的，口味很獨特

加上墨西哥辣椒、番茄、花椰菜等等，料多紮實又十分的用心，真材實料～

辣中帶點番茄的清爽，很有層次感呢！

而且上面還有鮪魚，拌在一起超涮嘴

有如在國外吃的義大利麵，非常的美式

義大利麵吸附飽滿醬汁，香辣爽口啊～

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🍝香辣奶油雞肉義大利麵

喜歡吃義大利麵的人一定必點！

奶油的香氣中帶點微辣的滋味，不膩口

奶奶辣辣的香氣濃郁又迷人，超級開胃

Q彈有勁的麵條，讓人一口接著一口～

搭配柔嫩雞肉的口感絕佳，超級推薦👍🏻

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🍝蘿勒青醬雞肉義大利麵

特別喜歡蘿勒青醬口味，清爽迷人！

青醬香氣鹹香濃郁，大人小孩都喜歡

還有肉質鮮嫩的雞肉與花椰菜，好對味

醬汁也很多，吃完讓人回味無窮呀！

口感滑順香醇、清爽不膩，超好吃😋

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以前完全不愛吃熱壓吐司的我，

被食時在在的熱壓吐司大圈粉啊！

每個人來一定必點，我吃過最好吃的👍🏻

🧀三種起司熱壓

三種起司熱壓剛烤出來真的是人間美味

中間拉開還會牽絲，濃郁起司香超誘人

輕輕一咬，滿滿的起司在口中緩緩流出

吐司香脆且起司迷人的驚艷口感，超讚

🍞藍莓乳酪熱壓

喜歡吃甜口味吐司的朋友一定要試試看

藍莓搭配乳酪簡直是人間美味啊！

藍莓的甜香帶點些許果肉，口感豐富

滿滿藍莓餡甜而不膩，讓人愛不釋手呢

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🍟雞塊、薯條

食時在在的炸物真的超級好吃！

跟速食餐廳有得比，完全不誇張啊～

炸得完全不油膩，而且外酥內軟超可口

雞塊一口咬下的雞汁爆出，在口中化開

薯條酥脆好吃，馬鈴薯的味道很自然

不需要再特別沾醬就超好吃喔👏🏻

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🥤鮮奶茶

☕️熱拿鐵

享受美好的早午餐就是要來杯飲料！

鮮奶茶奶香濃郁，甜而不膩、很醇香

熱拿鐵上面還有愛心拉花，滑順迷人

食時在在的飲料也很好喝，可圈可點👍🏻

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板橋早午餐推薦食時在在民生店

餐點選擇多元，平價可口、新鮮美味

還有舒服的環境，可以在這裡享受餐點

絕對會二訪的板橋早餐必吃食時在在🍴

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📍食時在在民生店

☎️電話：0222578285

✨地址：新北市板橋區民生路二段217號

🚇捷運新埔站2號出口步行6分鐘

⏰營業時間：

週一07:00 ~ 13:00

週三 ~ 週四07:00 ~ 13:00

週五 ~ 週日07:00 ~ 14:00

（週二公休）

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