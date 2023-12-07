喜歡在GOOGLE地圖上面探索新事物的菲姐，這天來到一間路邊秘境咖啡廳：茉莉花園caf’e。它沒有明顯的招牌，甚至是老闆也沒有花錢行銷，就憑藉著自己的興趣與熱情經營著，也將這裡打造成一間讓人感覺很紓壓又快樂的多肉植物系戶外咖啡廳。簡單的與老闆交談幾句後覺得這裡實在是不分享不行！來過一次就愛上的秘境咖啡廳。分享給一樣喜歡植物系戶外咖啡廳的大家。

茉莉花園cafe-外觀

地點在龍潭郊區

靠近三坑老街及石門水庫這一帶

如果是沒來過這裡的人

可能開車經過就會忽略它的存在了

目前真的是一間龍潭秘境咖啡廳

隨著越來越多人看到網路文章後

都會來這裡朝聖喝咖啡

以後是否還是秘境咖啡廳就很難說了

請大家要把握時機

趕緊來

整間咖啡廳外觀就只有這個木造招牌

小小的沒有很明顯

不過它搭配著很好看的手寫式字體

與這裡的風格十分符合

聽闆娘說這裡晚上還會將燈串點下去

甚至是假日有時候會有營火活動

讓來這裡喝咖啡的朋友

有更溫暖的享受

這裡的一花一草

以及所有的店內大大小小裝飾

都是闆娘自己一手打造出來的

這種台版波西米亞風格的木造感覺好棒

而且每個地方都很適合拍照

拍起來都很有意境

用餐環境

在這裡都是戶外座位區

這天造訪總共有分成3區

照片中這是靠近植物溫室前面的戶外區

植物溫室裡面也有用餐區

再來就是出餐區的貨櫃屋前方也有用餐區

平日來訪時

幾乎是只有闆娘一個人負責接待、出餐

所以可以先問闆娘可以坐在哪一區用餐

再開始點餐

每座遮陽傘下都有燈泡

整座咖啡廳周圍也有架設燈串

夜晚點燈時一定很漂亮

希望近期有空的時候

菲姐能親眼再看到這裡美麗的樣貌

因為這裡是戶外咖啡廳

如果是家裡有小朋友的家庭

還需要大量使用推車的階段

上面圖片這一區

推車是能夠在上面推動的

只是稍微有點卡卡的

闆娘也是很貼心

當天看我們推著嬰兒推車比較不方便

有幫我們尋找好推動的區域

以及坐定位後馬上提供蚊香給我們使用

超級感動

這一區也是可以用餐的地方

目前平日來訪幾乎都還有位置

假日就不太一定了

茉莉花園cafe-菜單

闆娘本身除了喜歡種植多肉植物外

也喜歡咖啡

對於咖啡也是很專業的

來這裡的朋友

強烈建議一定要點上一壺手沖咖啡來品嚐

悠閒的喝咖啡配美景

就是最快樂的午茶時光

讓我很驚訝的地方之一

就是茉莉花園caf’e 的餐點價格

與景觀餐廳相比之下

實在是很平價

我一度懷疑自己有沒有眼花看錯

因為事先有在網路上瀏覽過餐點照片

它的餐點是屬於精緻型的路線

剛好正中菲姐的心

來到這裡真的是處處充滿驚喜與喜歡

闆娘親手烘的咖啡豆製成咖啡包來販售

如果在店內有喝到喜歡的咖啡

可以問闆娘有沒有販售

或是直接到社團購買也可以

餐點分享

單品手沖咖啡

（薇拉 SUPERMO 水洗中烘 哥倫比亞）

拿鐵

巴斯克乳酪蛋糕

本來想點檸檬磅蛋糕

不過賣太好只剩這款 巴斯克乳酪蛋糕

擺盤有放了鮮花裝飾

還有藍莓及葡萄

小巧可愛精緻

吃起來甜度微甜

是我們喜歡的口味

搭配咖啡來吃

也不錯

拿鐵

單品手沖咖啡

（薇拉 SUPERMO 水洗中烘 哥倫比亞）

實在是好可愛

一上桌時就被這組手沖咖啡給吸引

這個托盤與杯器徹底與環境融為一體

搭配的超級棒

而且好有渡假氛圍

因為這裡是戶外型咖啡廳

所以隨處可見的蚊香

如果是很怕蚊子的朋友

可能要再自備防蚊液

才能更徹底防蚊

喜歡多肉植物的朋友

也可以在這裡選購多肉植物

闆娘的美感很棒

搭配的就像藝術品一樣

送禮很適合

或是買回家欣賞裝飾也可以

冬天是多肉植物長很好的季節

所以茉莉花園caf’e目前也是只有冬天才有營業

想來的朋友要注意營業的季節

避免撲空

我最喜歡的座位區

不過因為地面是小石頭關係

嬰兒推車無法進入

所以我只能改天自己再來這裡喝咖啡

享受一個人的悠閒時光了

來到這裡真的是每一個地方都很漂亮

都能感受到闆娘的巧思與獨特的美感

而且之前快接近聖誕節時

茉莉花園caf’e 會在這裡舉辦手作聖誕花圈的活動

看的實在是讓我好心動

超級想體驗看看

有興趣的朋友請密切鎖定店家臉書粉專

空間拍照技巧-小雄梁彥-線上攝影課程分享

來到這裡拍攝一段時間後

再度檢視照片會發現像這種建築物的外觀是比較不規則

或是比較多物品的場景

通常都會比較難拍照

需要抓角度

剛好今天這篇文章的所有照片

就是上完在業界很知名的空間攝影大師：小雄梁彥與金城事務所舉辦的線上攝影課程後

出來實際拍攝練習看看

發現攝影真的是一門大學問

器材是其次

重要的是攝影眼及多多練習

才能拍出一張張觸動人心與美麗的照片

在經營部落格這條路上

很高興選擇了專業又認真的金城事務所

阿藍老師總是熱心的不定期舉辦了各種線上線下的活動

也能夠及時的解決自架站方面所遇到的各種問題

2023這一年收穫很多

也要感謝阿藍老師的協助

如果你也一樣愛寫文章愛拍照

推薦金城事務所

你會找到自架站的樂趣所在

有機會來這裡的朋友

可以跟闆娘聊上幾句

你會重新發現快樂與熱情的定義

這是一間菲姐很喜歡的龍潭戶外咖啡廳

分享給大家

茉莉花園cafe-店家資訊

名稱：茉莉花園caf’e

地址：桃園市龍潭區中正路三坑段511號

電話：0912-035330

營業時間：週一至週日10:00-20:00

公休日：週二