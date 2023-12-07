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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 羅東美食 上品佑食堂｜羅東在地40年老店 隱藏版點法：炸彈豬排魯肉飯(菜單)

羅東美食 上品佑食堂｜羅東在地40年老店 隱藏版點法：炸彈豬排魯肉飯(菜單)

2023-12-07 10:02:46 算命的說我很愛吃 人氣：113
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：811篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：上品佑食堂
place宜蘭縣羅東鎮復興路二段111號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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羅東老字號 上品佑食堂，必吃炸蛋豬排飯、紅油炒手油潑辣子麵

隱藏版點法，跟著這樣點超過癮！！！！一吃就回不去了～點法：魯肉飯、炸蛋x2、炸豬排！！

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^

FB：算命的說我很愛吃

IG：master_food_diary

非用餐時段餐檯上總是滿滿的點餐單等待製作，店家出餐速度挺快的～

羅東必吃老店：必吃炸蛋豬排滷肉飯、紅油炒手、油潑辣子麵

隱藏版點法：單點炸蛋x2，炸豬排，魯肉飯

半熟炸蛋 蛋液淋在魯肉飯上面，魯肉肉汁變得超甜～一整碗白飯吃光光

羅東必吃 上品佑食堂 炸豬排超級厚，別小看這厚切豬排

肉質非常軟嫩～一整塊份量很有誠意，搭配兩顆炸蛋 這樣吃超過癮！！

羅東必吃 炸蛋豬排滷肉飯的白飯太強了，白飯粒粒分明，吸滿湯汁的白飯以及蛋黃

大人小孩都喜歡，難怪是40年老店厲害的地方！！

不僅僅是超厚炸豬排，魯肉飯本體大家都讚不絕口

不敢吃辣的人都覺得好吃的油潑辣子麵，辣子麵白麵麵體Ｑ彈有勁

吸滿店家自製辣加以及獨家醬汁，香氣十足的辣子麵非常夠味

手工紅油炒手口感層次豐富，每一款都想吃，但是胃容量有限的朋友

可以單點紅油抄手兩份，再加上油潑辣子麵上面～就要這樣吃才過癮

友人吃飽以後還外帶兩份回家跟家人分享！！！

除了以上必點以外，鹹湯圓也是很少見的必點之一

每次到羅東必吃老店之一，餐點小菜都在水準之上～40老店果然名不虛傳

上品佑食堂-羅東竹林店(粉絲專頁)

地址：台灣宜蘭縣羅東鎮復興路二段111號
電話：03 955 0134
營業時間：11:00–19:30週四公休

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FB：算命的說我很愛吃

IG：master_food_diary

 
 
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