羅東老字號 上品佑食堂，必吃炸蛋豬排飯、紅油炒手油潑辣子麵
隱藏版點法，跟著這樣點超過癮！！！！一吃就回不去了～點法：魯肉飯、炸蛋x2、炸豬排！！
非用餐時段餐檯上總是滿滿的點餐單等待製作，店家出餐速度挺快的～
羅東必吃老店：必吃炸蛋豬排滷肉飯、紅油炒手、油潑辣子麵
隱藏版點法：單點炸蛋x2，炸豬排，魯肉飯
半熟炸蛋 蛋液淋在魯肉飯上面，魯肉肉汁變得超甜～一整碗白飯吃光光
羅東必吃 上品佑食堂 炸豬排超級厚，別小看這厚切豬排
肉質非常軟嫩～一整塊份量很有誠意，搭配兩顆炸蛋 這樣吃超過癮！！
羅東必吃 炸蛋豬排滷肉飯的白飯太強了，白飯粒粒分明，吸滿湯汁的白飯以及蛋黃
大人小孩都喜歡，難怪是40年老店厲害的地方！！
不僅僅是超厚炸豬排，魯肉飯本體大家都讚不絕口
不敢吃辣的人都覺得好吃的油潑辣子麵，辣子麵白麵麵體Ｑ彈有勁
吸滿店家自製辣加以及獨家醬汁，香氣十足的辣子麵非常夠味
手工紅油炒手口感層次豐富，每一款都想吃，但是胃容量有限的朋友
可以單點紅油抄手兩份，再加上油潑辣子麵上面～就要這樣吃才過癮
友人吃飽以後還外帶兩份回家跟家人分享！！！
除了以上必點以外，鹹湯圓也是很少見的必點之一
每次到羅東必吃老店之一，餐點小菜都在水準之上～40老店果然名不虛傳