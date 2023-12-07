台北吃到飽餐廳 善導寺美食

【十二廚 台北喜來登大飯店】

現正推出韓國美食節，

40款韓式料理吃到飽！

還加碼松葉蟹吃到爽、Asahi生啤酒暢飲！

包含韓國烤肉、人參雞粥、韓式炸雞、熟醃醬蟹、石鍋拌飯、辣炒年糕等，

還有琳瑯滿目的韓國小菜任君挑選，

所有韓劇美食一次收服！

✔️11/30前，4人同行用餐加碼免費送「韓國燒酒」！

這次喜來登十二廚的「韓國美食節」非常有主題性，幫大家歸類以下重點：

一、韓式小菜無限續：韓式料理的小菜文化，有著滿滿的思密達感，讓人開胃解膩的同時也大快朵頤！大推熟醃醬蟹是必吃！

二、韓劇、韓綜美食：韓國烤肉、人參雞粥，還有韓綜熱門的韓式炸醬麵、酥炸糖醋肉等，讓人看了十指大動，嘴巴也不停攪動！

三、布帳馬車國民小吃：辣炒年糕、血腸、魚糕…等街頭美食，連餐台都原汁原味的呈現出街邊攤販美食的樣貌，很有畫面呢！

四、韓式人氣甜點：吃完很髒的髒髒包、很澎很討喜的麻糬麵包，還有傳統節慶必吃的「韓式松餅和彩色年糕」吃甜點了解韓國文化！

【十二廚-台北喜來登】

地址： 台北市 中正區 忠孝東路一段12號1樓

捷運： 善導寺站 2號出口，步行1分鐘

電話：02-23211818

營業時間：11:30-14:00、15:00-17:00、18:00-21:00

官網： 十二廚

【台北喜來登 十二廚】

以12個開放式品項齊全的料理餐台區聞名，提供多樣化的國際美食。

挑高十七層樓的中庭玻璃天幕設計，

寬敞明亮的室内裝潢設計，用餐氛圍寬敞自在。

▼不囉嗦，我們直接劃重點：

松葉蟹吃到飽是本日重點之一 ，

剛出爐熱氣奔騰，誘惑著我要吃回本！😍

雖然普遍市場上的熟凍蟹肉都會稍微縮水，

但他們在蒸煮過程上特別的用心，儘可能保持鹹鹹海水的鮮甜味！

而且桌邊都會附上每人一把剪刀，方便食用很貼心！

▼「韓式小菜區」，超過數十種道地小菜無限續：

包含韓式醬菜、泡菜、醃蘿蔔，還有辣味魷魚下酒菜，

其中最棒的是蟹膏濃郁又超級入味的「熟醃醬蟹」，

不敢吃生食的你也會愛上，必須夾起來私藏在自己餐盤中！💕

▼肉肉控不能錯過「韓式烤肉」！

厚嫩的美國帶骨牛小排與豬五花在鐵板上烤得滋滋作響，

包上生菜、蒜片、小菜與特製醬料，一口咬下就是最道地的韓式吃法！

▼香酥多汁的「韓式炸雞」是必吃！👍

裹滿秘製辣醬風味很迷人，

外酥裡嫩的，打趴韓式料理專門店！

大吃炸雞配啤酒，超滿足！😋

▼熱食區的韓式料理也超豐富：

石鍋拌飯、春川辣炒雞、韓式血腸、辣炒魷魚、糖醋肉、海鮮煎餅…等，

都是韓綜最熱門的明星最愛同款美食！😍

▼沾滿韓式辣醬和配料的「石鍋拌飯」，

非常道地又十分入味一定要嚐嚐！

▼「春川辣炒雞」甜辣嫩滑的雞肉，

裹上滿滿拉絲起司瀑布，越吃越上癮！

▼還有布帳馬車國民美食，經典在韓國街頭小吃畫面，

冬天吃著「辣炒年糕」和一串串「魚糕」，喝著暖呼呼的魚糕湯最對味！

▼「韓式花蟹湯」與各式海鮮一同熬煮，湯頭鮮美甘甜，

還能加入白飯成為湯泡飯，天氣轉涼之際最暖胃！

▼甜點區有多款韓國人氣甜點：

熱騰騰的「堅果糖餅」一口咬下爆漿的黑糖醬與堅果香氣幸福爆棚，絕對必拿！

曾經掀起熱潮的「髒髒包」、越嚼越Q的「芝麻麻糬麵包、韓式紫薯地瓜麵包」，

以及色彩繽紛的韓國節慶甜食「韓式松餅和彩色年糕」等，都是韓式特色甜食！😋

▼韓國飲料無限暢飲~~

▼除了韓國美食節料理，

十二廚的經典料食也不容錯過 ！

日式生魚片吧台、手捲、握壽司，都是極具人氣的排隊美食區！

▼剛出爐的「爐烤肋眼牛排」絕對必拿，沾點海鹽就很好吃！

▼吃肉肉吃到膩了嗎？

蔬食區提供滿滿的清爽與鮮脆，

大家都快來均衡一下吧~~🥦

▼十二廚也搭上感恩節日，

烤了火雞給大家品嚐，

真是Happy Thanksgiving！❤️

▼「鹽酥蝦」個頭大又飽滿鮮甜，

「東坡肉」醬汁鹹香又肥美入味，

都是十二廚的常年必吃料理！👍

▼飯後必吃的甜點、水果，

小巧又精緻，隨便拿都不踩雷~

▼ Asahi生啤酒暢飲 也是重點之一，

現打泡沫超綿細，好喝！

▼還可以拿代幣到十二廚入口處投飲料機，

吃十二廚buffet就是這麼好吃好喝又好玩~~！

▼【十二廚 韓國美食節】 ▼

《蛋寶543》

這次來【十二廚】剛好碰上韓國美食週，

大約佔了50%的韓式料理比重還蠻高的，

推薦必吃的有：韓式炸雞、烤五花肉包生菜、熟醬蟹，非常道地又美味！😋

其他的韓式料理也不錯，連最後品嚐甜點的過程中也體驗了最韓的美食文化！

推薦給喜歡吃韓式料理的朋友來這邊，

一次享盡各式韓國小菜、料理和甜點，趕一波韓流🇰🇷~~！

而且還加碼松葉蟹吃到爽、Asahi生啤酒暢飲，cp值其實還不錯~

推薦給大家~！❤️

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