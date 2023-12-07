為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [台北吃到飽] 十二廚 台北喜來登大飯店 韓國美食節 40款韓式料理 松葉蟹吃到飽！#中正區善導寺美食 Kitchen

[台北吃到飽] 十二廚 台北喜來登大飯店 韓國美食節 40款韓式料理 松葉蟹吃到飽！#中正區善導寺美食 Kitchen

2023-12-07 10:10:06 蛋寶趴趴go 人氣：104
share
窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：787篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：喜來登 十二廚 Kitchen 12
phone02-2321-1818
place台北市中正區忠孝東路一段12號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

台北吃到飽餐廳 善導寺美食

十二廚 台北喜來登大飯店

現正推出韓國美食節

40款韓式料理吃到飽

還加碼松葉蟹吃到爽、Asahi生啤酒暢飲！

包含韓國烤肉、人參雞粥、韓式炸雞、熟醃醬蟹、石鍋拌飯、辣炒年糕等，

還有琳瑯滿目的韓國小菜任君挑選，

所有韓劇美食一次收服！

✔️11/30前，4人同行用餐加碼免費送「韓國燒酒」！

 

這次喜來登十二廚的「韓國美食節」非常有主題性，幫大家歸類以下重點：

一、韓式小菜無限續：韓式料理的小菜文化，有著滿滿的思密達感，讓人開胃解膩的同時也大快朵頤！大推熟醃醬蟹是必吃！

二、韓劇、韓綜美食：韓國烤肉、人參雞粥，還有韓綜熱門的韓式炸醬麵、酥炸糖醋肉等，讓人看了十指大動，嘴巴也不停攪動！

三、布帳馬車國民小吃：辣炒年糕、血腸、魚糕…等街頭美食，連餐台都原汁原味的呈現出街邊攤販美食的樣貌，很有畫面呢！

四、韓式人氣甜點：吃完很髒的髒髒包、很澎很討喜的麻糬麵包，還有傳統節慶必吃的「韓式松餅和彩色年糕」吃甜點了解韓國文化！

 

十二廚-台北喜來登

  • 地址：台北市中正區忠孝東路一段12號1樓
  • 捷運：善導寺站2號出口，步行1分鐘
  • 電話：02-23211818
  • 營業時間：11:30-14:00、15:00-17:00、18:00-21:00
  • 官網：十二廚

 

台北喜來登 十二廚

以12個開放式品項齊全的料理餐台區聞名，提供多樣化的國際美食。

挑高十七層樓的中庭玻璃天幕設計，

寬敞明亮的室内裝潢設計，用餐氛圍寬敞自在。

 

▼不囉嗦，我們直接劃重點：

松葉蟹吃到飽是本日重點之一

剛出爐熱氣奔騰，誘惑著我要吃回本！😍

雖然普遍市場上的熟凍蟹肉都會稍微縮水，

但他們在蒸煮過程上特別的用心，儘可能保持鹹鹹海水的鮮甜味！

而且桌邊都會附上每人一把剪刀，方便食用很貼心！

▼「韓式小菜區」，超過數十種道地小菜無限續：

包含韓式醬菜、泡菜、醃蘿蔔，還有辣味魷魚下酒菜，

其中最棒的是蟹膏濃郁又超級入味的「熟醃醬蟹」，

不敢吃生食的你也會愛上，必須夾起來私藏在自己餐盤中！💕

 

▼肉肉控不能錯過「韓式烤肉」！

厚嫩的美國帶骨牛小排與豬五花在鐵板上烤得滋滋作響，

包上生菜、蒜片、小菜與特製醬料，一口咬下就是最道地的韓式吃法！

▼香酥多汁的「韓式炸雞」是必吃！👍

裹滿秘製辣醬風味很迷人，

外酥裡嫩的，打趴韓式料理專門店！

大吃炸雞配啤酒，超滿足！😋

▼熱食區的韓式料理也超豐富：

石鍋拌飯、春川辣炒雞、韓式血腸、辣炒魷魚、糖醋肉、海鮮煎餅…等，

都是韓綜最熱門的明星最愛同款美食！😍

▼沾滿韓式辣醬和配料的「石鍋拌飯」，

非常道地又十分入味一定要嚐嚐！

▼「春川辣炒雞」甜辣嫩滑的雞肉，

裹上滿滿拉絲起司瀑布，越吃越上癮！

▼還有布帳馬車國民美食，經典在韓國街頭小吃畫面，

冬天吃著「辣炒年糕」和一串串「魚糕」，喝著暖呼呼的魚糕湯最對味！

▼「韓式花蟹湯」與各式海鮮一同熬煮，湯頭鮮美甘甜，

還能加入白飯成為湯泡飯，天氣轉涼之際最暖胃！

甜點區有多款韓國人氣甜點：

熱騰騰的「堅果糖餅」一口咬下爆漿的黑糖醬與堅果香氣幸福爆棚，絕對必拿！

曾經掀起熱潮的「髒髒包」、越嚼越Q的「芝麻麻糬麵包、韓式紫薯地瓜麵包」，

以及色彩繽紛的韓國節慶甜食「韓式松餅和彩色年糕」等，都是韓式特色甜食！😋

▼韓國飲料無限暢飲~~

▼除了韓國美食節料理，

十二廚的經典料食也不容錯過

日式生魚片吧台、手捲、握壽司，都是極具人氣的排隊美食區！

▼剛出爐的「爐烤肋眼牛排」絕對必拿，沾點海鹽就很好吃！

▼吃肉肉吃到膩了嗎？

蔬食區提供滿滿的清爽與鮮脆，

大家都快來均衡一下吧~~🥦

▼十二廚也搭上感恩節日，

烤了火雞給大家品嚐，

真是Happy Thanksgiving！❤️

▼「鹽酥蝦」個頭大又飽滿鮮甜，

「東坡肉」醬汁鹹香又肥美入味，

都是十二廚的常年必吃料理！👍

▼飯後必吃的甜點、水果，

小巧又精緻，隨便拿都不踩雷~

Asahi生啤酒暢飲也是重點之一，

現打泡沫超綿細，好喝！

▼還可以拿代幣到十二廚入口處投飲料機，

吃十二廚buffet就是這麼好吃好喝又好玩~~！

 

▼【十二廚 韓國美食節】 ▼

 

蛋寶543》

這次來十二廚剛好碰上韓國美食週，

大約佔了50%的韓式料理比重還蠻高的，

推薦必吃的有：韓式炸雞、烤五花肉包生菜、熟醬蟹，非常道地又美味！😋

其他的韓式料理也不錯，連最後品嚐甜點的過程中也體驗了最韓的美食文化！

推薦給喜歡吃韓式料理的朋友來這邊，

一次享盡各式韓國小菜、料理和甜點，趕一波韓流🇰🇷~~！

而且還加碼松葉蟹吃到爽、Asahi生啤酒暢飲，cp值其實還不錯~

推薦給大家~！❤️

 

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚分享

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰 

 FB：蛋寶趴趴go

 IG：egg_papago

 

更多台北住宿

[台北住宿] 台北喜來登大飯店 Sheraton Grand Taipei Hotel 五星酒店 鄰近台北車站/善導寺站 @蛋寶趴趴go

更多台北美食

[台北美食] 請客樓 The Guest House 台北喜來登大飯店 米其林二星中餐廳 包廂聚餐 #中正區善導寺美食 @蛋寶趴趴go

[善導寺美食] 台北喜來登「安東廳」頂級牛排乾式熟成 米其林餐盤推薦Antoine Room 生日約會求婚餐廳 #中正區善導寺站美食 @蛋寶趴趴go

[台北美食] 桃山日本料理 Momoyama 台北喜來登 無菜單日本料理 懷石料理 中正區善導寺食食 @蛋寶趴趴go

【台北米其林 台中米其林懶人包】米其林指南 米其林餐盤 米其林必比登 Michelin Guide Taipei @蛋寶趴趴g

【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go

【台北日本料理懶人包】板前壽司、割烹、料亭、懷石、高級無菜單料理 @蛋寶趴趴go

【台北頂級牛排館推薦】10大必吃牛排館懶人包 約會求婚聚餐 聖誕節情人節高級餐廳推薦 內湖大安區信義區美食 @蛋寶趴趴go

【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go

【台北中山區美食懶人包】捷運中山站 30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go

【天母美食懶人包】天母餐廳推薦 士林/北投/天母/明德站/芝山站/石牌站美食 @蛋寶趴趴go

    檢舉
    share
    chevron_left

    [基隆美食]基隆七堵大滷麵原汁牛肉麵基隆人帶路

    [台北美食]圓山大飯店-金龍餐廳「國宴廳」氣派

    chevron_right
    延伸閱讀

    烹飪筆記│醬燒海苔板豆腐，用普通板豆腐做日式風味的料理

     Jennifer(真妮4)

    [基隆美食] 基隆七堵大滷麵 原汁牛肉麵 基隆人帶路 一天只開3小時的神秘麵攤 #七堵美食 @蛋寶趴趴go

     蛋寶趴趴go

    [台北米其林] T+T 台北米其林一星餐廳 經典車輪餅 蚵仔麵線 #松山區小巨蛋站美食 @蛋寶趴趴go

     蛋寶趴趴go

    [信義區美食] 輪輪1976和食茶酒駅 大車輪-台北日式料理餐酒館居酒屋 Lun Lun1976包廂餐廳 #市政府站美食 @

     蛋寶趴趴go
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    蛋寶趴趴go

    發表篇數：787篇

    吃吃喝喝到處玩！活！在！當！下！
    作者的其它文章
    同類據點
    HASH柑橘咖喱創始店 照片

    HASH柑橘咖喱創始店

    4.00 (1人評鑑)

    區域：台北市松山區
    好食曆食堂 照片

    好食曆食堂

    4.40 (1人評鑑)

    區域：台北市大安區
    鳥居町日料居酒屋饒河店 照片

    鳥居町日料居酒屋饒河店

    4.70 (1人評鑑)

    區域：台北市松山區
    城市盒子 照片

    城市盒子

    5.00 (1人評鑑)

    區域：台北市中正區
    Bold Taipei 照片

    Bold Taipei

    4.20 (1人評鑑)

    區域：台北市大安區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up