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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點，隱身在九重葛花海瀑布裡的老宅食器店！

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點，隱身在九重葛花海瀑布裡的老宅食器店！

2023-12-07 10:09:49 獨步食客の美食手帳 人氣：98
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獨步食客の美食手帳

發表篇數：10篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 中西區

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

 

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前一陣子到台南跟朋友聚餐的時候，剛好經過最近相當有名，隱藏在台南市區裡的九重葛瀑布花海打卡景點，由於現在恰好是九重葛的開花期（約 11月到翌年 3月），所以就順道的走進來看看！

 

店外環境 - 九重葛花海

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

九重葛花海隱藏在衛民街 70巷內，附近的衛民街上有一個收費的汽車停車場，開車來也不怕沒地方停！

走進巷子直接就可以看到一大片猶如瀑布般的九重葛

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

九重葛花海就這樣環抱著一棟老宅，看起來真的相當壯觀

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

搭配著老宅的外觀，猶如隱藏在森林中的靜謐小店

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

很多人都會來這邊拍照打卡，是隱藏在台南市區的拍照打卡景點喔～

 

 

店內環境 - 餐桌上的鹿早.生活食器

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

餐桌上的鹿早聽起來感覺很像是早午餐店，但其實是販售各種餐桌用品的食器店喔！

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

店內的空間不大，但是到處都擺滿了餐具，在移動的時候要小心一點

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

裡面有很多日式風格的食器

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

除了食器以外，也有一些意想不到的小東西，大家都可以來這邊尋寶

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

再往裡面走，都是各種玲瑯滿目的食器，種類選擇真的超多，不過因為部分食器會放在地上，所以走路的時候真的要小心不要踩到了

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

可愛的嚕嚕米小餐盤

 

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

就連樓梯的一旁也有擺放，真的整個老宅裡每個角落都是

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

就連二樓的空間也是擺滿了各種食器

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

 

餐桌上的鹿早

 

【臺南，特色店家】餐桌上的鹿早 - 台南市區裡的隱藏打卡景點

大家除了來這邊拍壯觀的九重葛花海外，也可以進來裡面尋寶呦～

 

 

 店家資訊 


檢視較大的地圖

 

店名：餐桌上的鹿早

地點：台南市中西區衛民街70巷30號

電話：未提供

官網：餐桌上的鹿早

粉專：餐桌上的鹿早。。。生活食器 

IG：餐桌上的鹿早。。。生活食器

 

營業時間：平日 13:00 - 16:00

　　　　　週六、日 11:00 - 17:00

公休時間：每週二、三、四公休

 

※為避免撲空，建議前往用餐前先詳見店家IG、粉專，或透過電話確認、預約喔！※
 

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文章為個人主觀之感受，每個人的味覺感受不盡相同，食記僅供參考

 

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