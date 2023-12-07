．可愛造型糖果

．光彩奪目棒棒糖

．歐洲進口巧克力

．零食批發、零食採購『三陽食品』

．可愛造型糖果

聖誕節糖果推薦 – 聖誕軟糖QQ 聖誕球

超可愛球型軟糖，一口咬下是水果風味內餡，遠遠看還以為是迷你水晶球，三種樣式滿足小朋友的喜好！

—商品資訊—

規格：每包10入，適合團體分送

產地：馬來西亞

網址：點我購買

聖誕節糖果推薦 – 聖誕派對棉花糖

棉花糖上面有小拐杖、聖誕樹、雪人、薑餅人，小朋友最愛的柔軟棉花糖，讓聖誕充滿香甜風味吧！每包有25-29個，超適合連同其他糖果一次採購，學生、家長、老師，帶去學校、家長會、學生會、補習班發送，傳遞聖誕節溫馨氛圍！

—商品資訊—

規格：每包約25~29入，適合團體分送

產地：馬來西亞

網址：點我購買

．光彩奪目棒棒糖

聖誕節糖果推薦 –聖誕奶嘴戒指造型糖

童趣造型加上會動來動去的糖粒，讓整顆糖果更具趣味性，節日就是需要這種特別的糖果，吸引大家的目光，想個有趣的遊戲，贏家的禮物就是他！還有三種口味草莓、蘋果、藍莓一次滿足！

—商品資訊—

規格：每盒30入，適合團體分送

產地：馬來西亞

網址：點我購買

聖誕節糖果推薦 – 聖誕節鑽石戒指造型糖

小孩界的明星商品，喚醒各個大朋友的古早味零食就在這！替心愛的人戴上戒指，三個顏色三種水果風味，草莓、蘋果、香橙，一天一顏色，從聖誕節帶到跨年，享受年末的歡樂派對吧！

—商品資訊—

規格：每盒30入，適合團體分送

產地：馬來西亞

網址：點我購買

聖誕節糖果推薦 – 恐龍造型棒棒糖

草莓、蘋果、香橙，暴龍形狀的棒棒糖，裡面還有跳跳糖可以讓人沾著吃，在口中蹦蹦跳跳的口感讓吃到的人笑容更加燦爛！

—商品資訊—

規格：每盒30入，適合團體分送

產地：馬來西亞

網址：點我購買

聖誕節糖果推薦 –閃亮棒棒糖

會發光的棒棒糖你看過嗎？多款聖誕造型：星星、聖誕樹、雪人，還有愛心、冰淇淋等，夜晚時開啟開關，讓一閃一閃亮晶晶的棒棒糖在手中綻放光芒，絕對是這個聖誕節最酷炫的糖果！

使用的發光棒經過Rohs認證和CE認證，可以開心玩放心吃！推薦給各大​飯店、餐廳、百貨公司，有聖誕零食採購需求的人，想要挑選造型要先打電話確認有貨喔！

—商品資訊—

規格：單支入

產地：台灣

網址：點我購買

．歐洲進口巧克力

聖誕節糖果推薦 – 歐洲進口巧克力

土耳其 Elit巧克力系列

Elit成立於1924年，來字擁有古老歷史與豐富美食文化的土耳其，至今生產超過百種商品，外銷世界70餘國，早已成為土耳其人心目中的的巧克力國民品牌！

義大利 Oliva歐利華夾心巧克力系列

各種風味的夾心，榛果奶油、莓果、薄荷、牛奶等，小朋友最愛的味道，還有大人的獨家饗宴，各式酒心巧克力！幫助你的在聖誕派對、節慶聚會上有吃不完的誘人滋味！零食批發推薦給公司福委會、社區管委會、教會等，年齡層由小到大一次採購完畢！

Mieszko酒心巧克力系列

Mieszko（美士格）是波蘭歷史悠久的甜食品牌，長久以來備受大眾歡迎，堅持使用獨家配方並嚴選最佳原料，酒心巧克力則是其最具代表性的產品，有著各式各樣的風味及包裝規格，以及實惠的價格，是足跡遍布國內外的經典品牌。

—商品資訊—

產地：土耳其、義大利、波蘭

網址：點我購買

．零食批發、零食採購『三陽食品』

三陽食品已在桃園深根超過一甲子，每年節慶都會推出應有盡有的特色糖果，與大家一同慶祝。除了以上的聖誕節糖果推薦之外，三陽食品還提供更多稀奇古怪的糖果，不論是學校、家長會、學生會、補習班、公司福委會、社區管委會、教會、飯店、餐廳、百貨公司，都歡迎至三陽食品創始店或官網選購，一起跟SUN編歡慶聖誕節，散播歡樂散播愛！

**節慶零食較易缺貨，建議提早訂購，可指定到貨日期**

聖誕節糖果推薦>>三陽食品官網

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＜三陽食品＞

電話：03－422－3419

地址：桃園市中壢區中央西路一段125號