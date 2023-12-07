桃園美食推薦這家三十四總本家，日前日本漢堡排名店「挽肉と米」插旗台灣，掀起一陣漢堡排風潮，用餐時間總是大排長龍，但在桃園的三十四總本家的手打漢堡排早就赫赫有名，不管份量、味道都與挽肉と米的漢堡排不相上下！甚至在鄉民心中還有『桃園最強漢堡排』的稱號！

三十四總本家｜交通方式、停車資訊

三十四總本家位在桃園三民路上，離慈護宮不遠，不過他在巷子裡不是很好停車，建議停到三民路上的停車格再走進來，店面設計是木造裝潢很有日式風格，加上身處幽靜小巷，別有一番風味

三十四總本家｜用餐環境

三十四總本家店內用餐環境也是走懷舊日式風格，牆面周邊都有很多日式元素，位置不多，強烈建議一開門就好來了，通常大概開門半小時左右就會客滿，而且有些料理是限量（漢堡排便是），來晚就吃不到了

三十四總本家還有兩隻柴柴店狗，只要客人進門就會上前聞聞打招呼，超級可愛的！

三十四總本家｜菜單

這裡的主食包括拉麵、冷麵、丼飯、烏龍麵等選擇，價格相當實惠，算是親民的日式料理。除此之外，還提供了烤物、炸物和小菜等等，牆壁上是菜單上沒有的限定菜色，第一次來的朋友可以嘗試牆壁上的菜單

三十四總本家｜推薦必點

來三十四總本家直接先問日式紅醬手打厚漢堡排還有沒有，有就直接點，這真的可以用生命推薦，日式紅醬手打厚漢堡排一份是兩顆超大的漢堡排跟高麗菜絲，附上白飯一碗，也可以加起司，邪惡指數破表

手打厚漢堡排用筷子夾起來真的有夠重的！一個男生吃兩顆應該就會飽，經過煎炙肉香氣十足，一咬下就爆出肉汁的扎實且柔嫩口感，裡面還有洋蔥的甜味，加上微酸的紅醬肉汁醬料，有夠好吃啦！

牛肉豆腐七味燒，這是看食尚玩家介紹才點，果然也是下飯狠角色一枚！牛五花肉片搭配豆腐一起醬燒，上方灑上大量芝麻和七味粉，再加上清爽蘿蔔泥提味，一樣也是附一碗白飯

豆腐是用一般的嫩豆腐，將稍後相當入味，軟嫩中還能吃到豆香氣，加上辣辣的七味粉，有點麻婆豆腐的感覺

牛五花肉片經過醬燒仍舊保有軟嫩度跟肉汁感，加上一點蘿蔔泥，更增清爽風味，拌著醬汁配飯吃，超開胃的

胡麻冷拉麵，蕎麥麵、烏龍麵都吃過冷的，還沒吃過冷的拉麵，搭配的是胡麻醬汁，吃起來有點像涼麵，但胡麻的味道非常濃郁，加上細拉麵很容易吸附醬汁，麵條的彈性經過冰鎮超Ｑ的，裡面還有加海苔絲、小黃瓜等配料，很有層次口感

三十四總本家的漢堡排真的讓人印象超深刻！份量又大，吃起來又多汁，肉香氣也是非常厚實，老實說比起挽肉と米完全不會輸！不過因為每日數量有限，要吃請趁早來唷

三十四總本家

地址：桃園市桃園區三民路三段419號

電話：0927 739 852

營業時間：週四～週六 18:00–22:30 週日 11:30–14:00, 18:00–22:30（週一～週三公休）

三十四總本家FB

店家/景點資訊

店家名稱：三十四總本家

所在地址：臺灣桃園市桃園區三民路三段419號

營業時間：日 四 五 六 18:00-22:30

店家電話：0927 739 852

評價：★★★★★

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