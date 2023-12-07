12年結婚紀念日在忙碌中度過，北極熊平日休假趕緊補上大餐，趁著沒帶小孩可以輕鬆吃，選了沒吃過的和牛涮日式鍋物放題，和牛火鍋吃到飽的肉品品質和新鮮度沒話說，還有和牛握壽司跟鯛魚燒霜淇淋實在美味又享受。

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和牛涮火鍋吃到飽台北忠孝東路店環境

忠孝東路上的餐廳實在不少，和牛涮日式鍋物放題和同集團品牌享鴨在同一棟的二樓空間，雖然在平日午間但其實靠裡面我沒拍的空間是有不少客人的，可見和牛吃到飽的魅力有多大，店內桌椅間有足夠間隔空間，側邊是大片窗戶所以自然採光十分明亮。

和牛涮日式火鍋吃到飽價錢與菜單

和牛涮日式鍋物放題的火鍋湯底是鴛鴦雙拼，除了固定的干貝昆布湯之外還可以再五選一，價錢區間主要差別是包含不同肉品、和牛吃到飽品項，但如果既然都要來吃和牛了建議就挑有含炙燒和牛壽司吃到飽的價位，而且鯛魚燒吃1、2個用單點價格算就不少了，我們這次吃的成人每人$858的頂級和牛套餐。

和牛涮和牛吃到飽美味推薦－炙燒和牛握壽司

和牛涮的炙燒和牛握壽司真的很美味，稍微炙燒剛剛好熟度、嫩嫩的和牛肉片，加上青蔥和鮭魚卵增添風味，底下的米飯份量也還好，多吃幾個也不會太飽，還好我們選了可吃到開新的價位，不然炙燒和牛握壽司真的吃一個會不滿足。

和牛涮和牛吃到飽美味推薦－湯底滋味足、風味佳

除了和牛涮固定搭配的火鍋湯底干貝昆布之外，另一半我們還選了椒香麻辣湯底，干貝昆布湯底鮮甜美味、椒香麻辣湯底微辣微麻，兩種湯底我都蠻喜歡的，肉片下鍋在椒香麻辣火鍋湯底裡涮幾秒帶著微辣感吃起來很過癮，蔬菜、豆皮等在干貝昆布火鍋湯底裡滾煮後，但上湯頭的鮮甜味道吃起來清爽美味，跟我們平常一樣吃火鍋不沾醬，只有湯底烹調後的鮮美就很足夠。

和牛涮和牛吃到飽美味推薦－多種部位口感好滿足

豐富脂肪與濃郁肉香是和牛的迷人之處，我們選的成人每人$858的頂級和牛套餐，包含澳洲金牌純血和牛、極上和牛霜降、極上和牛雪花、極上和牛胸腹肉，另外最右邊是沒有列在菜單上，看來是期間限定的極上和牛膝下，不同部位的油脂分佈和比例不同，吃起來口感和風味也都有些差異，下鍋涮幾秒變色就品嚐，吃起來香又嫩、新鮮美味。

和牛涮和牛吃到飽美味推薦－蔬菜選擇多

和牛涮除了肉品之外也有蔬菜、飲料、主食等自助吧可取用，看到琳瑯滿目的蔬菜吧真是令人開心，光是蔬菜和菇類就有超過十種選擇，我喜歡趁機吃一些平常自己煮不會買的蔬菜，像是水蓮、碧玉筍、奶油白菜等等，放在干貝昆布湯底中煮帶著湯汁香甜入口，搭配著肉品來享用均衡營養也解膩。

和牛涮和牛吃到飽美味推薦－極上和牛黑咖哩飯

和牛涮真的是和牛給好給滿，自助吧友極上和牛黑咖哩飯也是吃到飽的提供，裡頭的和牛肉片不小片算有誠意，但我個人覺得這咖哩口味太日式比較偏甜沒有很喜歡，不過如果有帶小孩來的話這個主食選擇應該很能滿足。

另外主食類還有提供不少種的麵甚至是滷肉燥飯，大食量的朋友可以開心的吃好吃滿，要不是我們現在有飲食控制、食量也變小，感覺干貝昆布湯底拿來煮麵應該會非常的美味。

和牛涮火鍋和牛吃到飽－飲料與甜點

和牛涮的飲料吧就是常見的汽水、冰沙、咖啡茶飲等，品項中規中矩。但甜點的部分還蠻有日式特色，是抹茶口味的晶凍加上黑糖蜜與黃豆粉品嚐，也有提供好吃的黑糖珍珠可以添加，也可以自己選擇和霜淇淋搭配，變成一道豪華的霜淇淋點心。

和牛涮和牛吃到飽美味推薦－麻糬鯛魚燒

不得不說成人每人$858的頂級和牛套餐有這個鯛魚燒吃到飽很讚！現烤的鯛魚燒吃起來是偏扎實一點的Q彈口感，我們點得是巧克力口味有淡淡巧克力香氣，鯛魚燒裡頭有ＱＱ麻糬增添口感，鯛魚的大嘴巴可以自己拿去裝霜淇淋，霜淇淋冰冰、鯛魚燒熱熱，吃起來口感風味都很令人滿足，是除了和牛隻外會吸引我下次還要再來的重點。

和牛涮忠孝東路店｜地址、電話、營業時間

和牛涮官網、和牛涮FB

地址：台北市大安區忠孝東路四段128號2樓

電話：02-27511759

營業時間：星期日至四 11:30～23:30（最後收客時間21:30）、星期五至六11:30～02:00（最後收客時間00:00）