基隆美食推薦這家義美石頭火鍋，基隆著名的火鍋店「義美石頭火鍋」是一個極具在地特色的自助火鍋店，若想避免人潮，建議在平日中午時段前往，享受更輕鬆的用餐環境，特色之一是使用蔬菜基底在石頭鍋裡爆炒，這樣一來，整家店充滿了誘人的香氣。在眾多美味食材中，特別推薦的包括蛋腸、鴨血、蛋餃和鮮蚵。現在，讓我們一探義美石頭火鍋的獨特之處吧！

義美石頭火鍋｜交通方式、停車資訊

義美石頭火鍋位於信二路停車場旁邊，從基隆火車站走過來大概12分鐘左右，我們來時義美自助火鍋城連鐵門都沒開，外面就已經很多人在排隊了，義美自助火鍋城營業時間：注意的是夏天要下午4點半(5月中旬後)才會開門，然後冬天則是中午11點就開門(9月中後)

義美石頭火鍋｜用餐環境

義美石頭火鍋真的相當誇張！才不到幾分鐘瞬間快滿，二樓座位也陸續有人上去，人潮真的好誇張，義美石頭火鍋讓我都懷疑是不是假日，用餐環境就是那種很老派的火鍋店，充滿濃濃的懷舊氣氛

義美石頭火鍋用餐時間是一個半小時，跟標配火鍋店差不多，他們的醬汁類很多種，很特別的是整罐的讓你自己加，右邊的那一疊高樓裡面是裝好的一碗碗沙茶醬，沙茶醬很夠味唷！

義美石頭火鍋｜菜單、價目表

義美石頭火鍋2023年最新價位，這邊都是按盤子花色計價，吃飽後舉手會有工作人員來算盤子

義美石頭火鍋｜自助火鍋食材區

裝完了醬料，接著我們來看看火鍋有哪些料可以拿，義美石頭火鍋一樓和二樓都一樣有一個開放式大冰箱，一般常見的火鍋料蛋餃、魚餃、蝦餃基本標配，份量也不會太少，會讓你覺得物超所值那種，海鮮類也是放一層滿滿，都是基隆在地漁獲，然後感覺大家也沒在看盤子價位，都是拿一大堆！

肉類是直接跟店員說要什麼肉，有牛豬羊三種，雞蛋也是要另外付費唷

義美石頭火鍋｜現場爆炒石頭火鍋

義美石頭火鍋拿好料之後要先等一下，店員會依序幫大家炒石頭火鍋的鍋底，他會先過來熱鍋，等鍋熱了才會開始炒

炒料記得魷魚乾一定要拿！不得不說義美的魷魚乾真的很讚，香氣足外，炒完吃起來還不會硬

肉是你一開始點的，然後洋蔥也是桌上基本標配，加上魷魚乾，那個香氣直接從鍋裡噴出來，整間店都是爆香的味道，超級香！將鍋底爆香之後，接著把半生熟的肉夾起來，這些肉你等等只要涮一下就能吃

把肉撈起來之後，就會把其他料一直加進去，然後加點水下去煮你剛剛拿的火鍋料，接著加入靈魂秘制高湯，等再滾就可以吃了！

義美石頭火鍋我覺得強項應該是他們的爆炒後的湯底，微甜甜鹹混搭，而且加入各式配料的鮮味也會融入湯中，火鍋料我蠻推薦蛋腸、蛋餃、魚餃，還有香菇也很不錯，很大一朵

主角當然是爆炒過的肉，下鍋煮一下就可以吃了，爆炒過真的香！也是可以單點肉來煮，但我是不建議，後面點的就不會爆炒了，就是一般的肉片，想多吃點肉最好一開始就點好點滿

義美石頭火鍋果然是名不虛傳的好吃，建議一個人可以抓個500元預算，雖然已經有明碼標價，但看到滿櫃食材，還是會忍不住拿一大堆啊！基隆石頭火鍋推薦義美石頭火鍋！

義美石頭火鍋

地址：基隆市中正區信二路303號

電話： 02 2422 7236

營業時間： 11:00–23:30

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