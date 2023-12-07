為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [台北美食] 圓山大飯店-金龍餐廳「國宴廳」氣派裝潢 30人大包廂 #中山區圓山站/劍潭站美食 @蛋寶趴趴go

[台北美食] 圓山大飯店-金龍餐廳「國宴廳」氣派裝潢 30人大包廂 #中山區圓山站/劍潭站美食 @蛋寶趴趴go

2023-12-07 10:40:10 蛋寶趴趴go 人氣：103
share
窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：787篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：圓山大飯店 金龍餐廳
phone02-2886-8888#1262
place台北市中山區中山北路四段1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

台北中山區 圓山美食

圓山大飯店-金龍餐廳-國宴廳

圓山大飯店金龍餐廳裡的「國宴廳」，

台北唯一一張30人大桌包廂餐廳

餐桌外亦設有會客廳，供餐前後交談，還可俯瞰基隆河景，

若有需求，也可安排國樂演奏，享受國宴排場的服務，

是政商名流宴請重要貴賓的絕佳選擇！

在國宴廳裡吃的當然就是國宴餐，

我彷彿也吃到蔣公的味道？

 

圓山飯店國宴廳」】

「國宴廳」原為民國52年落成的圓山飯店總統套房，先總統蔣中正先生及蔣夫人宋美齡女士，共在此接待過11位友邦正、副元首(民國52-61年)。

民國62年正大樓落成後，即安排外國元首入住於正大樓的總統套房，民國84年6月，正大樓遭受祝融之災的12樓尚未修復完成，便將這裡改為高級氣派的宴會廳，取名為「國宴廳」，並以國宴排場來接待及服務旅客，菜餚更是以國宴料理為特色。


 

圓山大飯店-金龍餐廳-國宴廳

  • 地址：台北市中山區中山北路四段1號
  • 捷運：圓山站劍潭站有免費接駁巴士(每20分一班)
  • 電話：02-28861743 金龍餐廳
  • 營業時間：11:30-14:30、18:00-22:00
  • 官網：圓山大飯店-宴會廳
  • 訂位：金龍餐廳訂位

▼國宴廳門前的噴水池金龍盤踞其中，

訴說著百年歷史，是金龍餐廳的靈魂代表。

▼「會客廳」中落地窗的設計，可以欣賞101大樓、大直橋、摩天輪、基隆河畔美景，擁有絕佳的用餐視野。

廳內的鑲玉屏風、開羅宣言紀念照花瓶以及龍鳳宮燈等，都是先總統蔣公與夫人使用過的物品，所蘊含的歷史意義甚高。

▼場地適合各種宴會，可隨需求佈置。

▼「宴會廳」可容納30位賓客，

從地毯、餐桌椅到餐具菜色、玉帛食譜的佈置，均為量身訂製，

由圓山飯店御廚劉少文主廚掌廚，擅長粵式經典頂極料理。

現場設有電動螢幕和音響設備，也可伴隨著現場國樂演奏，並由專人介紹菜色。

 

國宴廳 菜單

台北圓山大飯店 金龍餐廳國宴廳

國宴菜單$3000/人+10%

素食菜單$3000/人+10%

座位數30位，總低消$60,000。

▶️ (國宴廳菜單)

▼【迎賓三喜碟】

黃金泡菜、蘿蔔糕、毛豆

▼【和風鮑魚干貝盅】

出場有仙氣飄飄的乾冰，吃起來超級冰涼，還有和風醬的清爽酸甜。

▼【花好月圓】炸湯圓

▼【高湯花膠燉鮑翅】

魚翅羹加紅醋，用料實在。

▼【芝士牛油龍蝦】

龍蝦蒸得稍硬，牛油濃醬鋪得很滿

▼【鮑汁烏參扣魚肚】

食材原型都是好吃又鮮美的，

但醬料過多，閃都閃不掉，

所有食材都變成醬汁的味道。

▼【松露薏仁牛頰肉】

牛頰肉超嫩，松露薏仁含玉米，

吃起來蠻特別，但又是濃郁醬料…

▼【鹹檸檬陳皮龍斑片】

這道不錯，龍膽石斑魚皮滿滿肥厚的膠質，

附一塊豆腐，醬汁含有檸檬可解膩。

▼【仙菌燉飯】

不錯吃，奶味十足

▼【冰糖红棗燉雪蛤】

▼【寳島水果】🍍🍉🍇🍈

 

 

 

蛋寶543》

台北可以30人共坐一桌的包廂餐廳非常少見，

但是圓山飯店國宴廳辦到了！

尤其適合20-30人的小型婚宴家宴聚餐，坐起來仍很寬敞。

而且「國宴廳」這名字與場地都很屌，

大概就是拜登跟習近平在舊金山APEC會議的規格吧！

菜名把一切都說明的很清楚，那種一目瞭然的感覺非常貼心，

就是醬料太多不太合我味，但朋友說他吃到蔣公的感覺😂。

有許多外籍服務員，一旁有經理帶著，手腳還算勤快。

推薦給大家~~！❤️

 

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚分享

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰 

 FB：蛋寶趴趴go

 IG：egg_papago

 

更多台北美食

【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go

【台北中山區美食懶人包】捷運中山站 30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go

[台北酒吧推薦] 台北酒吧懶人包 Bar 戶外露天酒吧 餐酒館酒吧 飛鏢吧 水煙酒吧 #台北美食 @蛋寶趴趴go

【台北火鍋懶人包】30間必吃特色鍋物！ (海底撈/麻辣鍋/涮涮鍋/壽喜燒/酸菜白肉鍋/泰式火鍋) #和牛海鮮痛風頂級火鍋 @蛋寶趴趴go

【台北吃到飽懶人包】吃到飽餐廳推薦 燒肉吃到飽 火鍋吃到飽 麻辣鍋吃到飽 @蛋寶趴趴go

【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

【天母美食懶人包】天母餐廳推薦 士林/北投/天母/明德站/芝山站/石牌站美食 @蛋寶趴趴go

 

 

 

    檢舉
    share
    chevron_left

    [台北吃到飽]十二廚台北喜來登大飯店韓國美食節
    延伸閱讀

    天外天火鍋吃到飽

     小安安

    鍋士無雙，本體是醬料的石頭火鍋

     姑姑(sylvia20220218)

    《萬華》維多利亞茶餐廳。隱藏在巷內的港味

     Lumi

    椒心苑麻辣火鍋，吃到飽，松江南京站美食。

     cyc178
    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    窩客好文

    蛋寶趴趴go

    發表篇數：787篇

    吃吃喝喝到處玩！活！在！當！下！
    作者的其它文章
    同類據點
    村民食堂廚窗港點 士林官邸店 照片

    村民食堂廚窗港點 士林官邸店

    4.50 (1人評鑑)

    區域：台北市士林區
    晶粵軒烤鴨餐廳 民權店 照片

    晶粵軒烤鴨餐廳 民權店

    4.50 (1人評鑑)

    區域：台北市中山區
    香港煲仔飯 照片

    香港煲仔飯

    0.00 (0人評鑑)

    區域：台北市中山區
    有雞食堂 照片

    有雞食堂

    4.90 (1人評鑑)

    區域：台北市萬華區
    豐雞號 莊敬店 照片

    豐雞號 莊敬店

    4.63 (3人評鑑)

    區域：台北市信義區

    為你推薦

    登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

    登入
    keyboard_arrow_up