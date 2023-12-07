台北中山區 圓山美食

【圓山大飯店-金龍餐廳-國宴廳】

圓山大飯店金龍餐廳裡的「國宴廳」，

是台北唯一一張30人大桌包廂餐廳，

餐桌外亦設有會客廳，供餐前後交談，還可俯瞰基隆河景，

若有需求，也可安排國樂演奏，享受國宴排場的服務，

是政商名流宴請重要貴賓的絕佳選擇！

在國宴廳裡吃的當然就是國宴餐，

我彷彿也吃到蔣公的味道？

【圓山飯店「國宴廳」】

「國宴廳」原為民國52年落成的圓山飯店總統套房，先總統蔣中正先生及蔣夫人宋美齡女士，共在此接待過11位友邦正、副元首(民國52-61年)。

民國62年正大樓落成後，即安排外國元首入住於正大樓的總統套房，民國84年6月，正大樓遭受祝融之災的12樓尚未修復完成，便將這裡改為高級氣派的宴會廳，取名為「國宴廳」，並以國宴排場來接待及服務旅客，菜餚更是以國宴料理為特色。





【圓山大飯店-金龍餐廳-國宴廳】

地址：台北市中山區中山北路四段1號

捷運： 圓山站 和 劍潭站 有免費接駁巴士(每20分一班)

電話：02-28861743 金龍餐廳

營業時間：11:30-14:30、18:00-22:00

官網： 圓山大飯店-宴會廳

訂位： 金龍餐廳訂位

▼國宴廳門前的噴水池金龍盤踞其中，

訴說著百年歷史，是金龍餐廳的靈魂代表。

▼「會客廳」中落地窗的設計，可以欣賞101大樓、大直橋、摩天輪、基隆河畔美景，擁有絕佳的用餐視野。

廳內的鑲玉屏風、開羅宣言紀念照花瓶以及龍鳳宮燈等，都是先總統蔣公與夫人使用過的物品，所蘊含的歷史意義甚高。

▼場地適合各種宴會，可隨需求佈置。

▼「宴會廳」可容納30位賓客，

從地毯、餐桌椅到餐具菜色、玉帛食譜的佈置，均為量身訂製，

由圓山飯店御廚 劉少文 主廚掌廚，擅長粵式經典頂極料理。

現場設有電動螢幕和音響設備，也可伴隨著現場國樂演奏，並由專人介紹菜色。

【國宴廳 菜單】

台北圓山大飯店 金龍餐廳「國宴廳」

國宴菜單$3000/人+10%

素食菜單$3000/人+10%

座位數30位，總低消$60,000。

▶️ (國宴廳菜單)

▼【迎賓三喜碟】

黃金泡菜、蘿蔔糕、毛豆

▼【和風鮑魚干貝盅】

出場有仙氣飄飄的乾冰，吃起來超級冰涼，還有和風醬的清爽酸甜。

▼【花好月圓】炸湯圓

▼【高湯花膠燉鮑翅】

魚翅羹加紅醋，用料實在。

▼【芝士牛油龍蝦】

龍蝦蒸得稍硬，牛油濃醬鋪得很滿

▼【鮑汁烏參扣魚肚】

食材原型都是好吃又鮮美的，

但醬料過多，閃都閃不掉，

所有食材都變成醬汁的味道。

▼【松露薏仁牛頰肉】

牛頰肉超嫩，松露薏仁含玉米，

吃起來蠻特別，但又是濃郁醬料…

▼【鹹檸檬陳皮龍斑片】

這道不錯，龍膽石斑魚皮滿滿肥厚的膠質，

附一塊豆腐，醬汁含有檸檬可解膩。

▼【仙菌燉飯】

不錯吃，奶味十足

▼【冰糖红棗燉雪蛤】

▼【寳島水果】🍍🍉🍇🍈

《蛋寶543》

台北可以30人共坐一桌的包廂餐廳非常少見，

但是圓山飯店「國宴廳」辦到了！

尤其適合20-30人的小型婚宴、家宴、聚餐，坐起來仍很寬敞。

而且「國宴廳」這名字與場地都很屌，

大概就是拜登跟習近平在舊金山APEC會議的規格吧！

菜名把一切都說明的很清楚，那種一目瞭然的感覺非常貼心，

就是醬料太多不太合我味，但朋友說他吃到蔣公的感覺😂。

有許多外籍服務員，一旁有經理帶著，手腳還算勤快。

推薦給大家~~！❤️

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，

追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰

FB：蛋寶趴趴go

IG：egg_papago

更多台北美食：

【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go

【台北中山區美食懶人包】捷運中山站 30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go

[台北酒吧推薦] 台北酒吧懶人包 Bar 戶外露天酒吧 餐酒館酒吧 飛鏢吧 水煙酒吧 #台北美食 @蛋寶趴趴go

【台北火鍋懶人包】30間必吃特色鍋物！ (海底撈/麻辣鍋/涮涮鍋/壽喜燒/酸菜白肉鍋/泰式火鍋) #和牛海鮮痛風頂級火鍋 @蛋寶趴趴go

【台北吃到飽懶人包】吃到飽餐廳推薦 燒肉吃到飽 火鍋吃到飽 麻辣鍋吃到飽 @蛋寶趴趴go

【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go

【天母美食懶人包】天母餐廳推薦 士林/北投/天母/明德站/芝山站/石牌站美食 @蛋寶趴趴go