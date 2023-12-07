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高雄｜牧川鍋物 前鎮區火鍋推薦 冬季海陸雙享 多款風味湯底／肉類海鮮火鍋料蔬菜及冰品自助吧吃到飽／午餐晚餐宵夜一起享用起來

2023-12-07 13:53:51 小視野 人氣：98
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窩客好文

小視野

發表篇數：37篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：牧川鍋物
phone07-7213-700
place高雄市前鎮區一心一路148號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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20231110牧川鍋物冬季版-81

關於 牧川鍋物

地址：高雄市前鎮區一心一路148號

電話：07-7213700

營業時間：11:30-15:00/17:30-21:00

               宵夜時段21:00-23:30(僅接受8人以上預約包場）

粉絲頁：牧川鍋物 高雄｜牧川鍋物 前鎮區火鍋推薦 冬季海陸雙享 多款風味湯底／

 

20231110牧川鍋物冬季版(門口)

20231110牧川鍋物冬季版-1

20231110牧川鍋物冬季版-70

・牧川鍋物不論是平日或假日生意都很好，為免等待時間過長，強烈建議大家一定要先訂位哦！・

20231110牧川鍋物冬季版-62

值得一再回味的牧川鍋物，天氣才剛降溫一點點就想吃鍋，

位在前鎮區一心一路上的牧川鍋物趁著週五下班好好一起吃飯放鬆一下～

牧川鍋物是小米一直會來吃鍋的好地方，每個座位區都貼心擺放置物籃讓客人使用外，

最低消費在平日午餐時段每人＄348元/位，就能享用到肉類蔬菜鍋物及冰品吃到飽，

近期牧川鍋物還推出了海陸共享，每人只要再加價100元就能享用主食海鮮、肉類吃到飽～

 

20231110牧川鍋物冬季版(名片)

 

牧川鍋物還有自家的會員卡，開卡費只需要100元，之後每消費1元就能兌換一點，

且不限本人使用，親朋好友只要帶著牧川鍋物的會員卡，就能折抵！

當次消費就可以用點數來換海鮮開吃，

想吃海鮮不只用會員卡點數兌換也可以直接加價享用海陸共享專案。

 

20231110牧川鍋物冬季版-4

20231110牧川鍋物冬季版-49

 

 

大胃王情侶檔很愛牧川鍋物的自助取餐吧檯，

醬料應有盡有～還有多款主食（王子麵、刀削麵、蒸煮麵及意麵）可以取用～

想吃多少就拿多少，店內還有特製的肉燥，可以一起搭配白飯享用！

醬料區隨時都保持很乾淨，讓用餐的我們吃起鍋物來很安心，

新鮮蔬菜及火鍋料也都隨時補齊，愛吃什麼就能盡情地夾取。

 

20231110牧川鍋物冬季版-15

20231110牧川鍋物冬季版-19

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20231110牧川鍋物冬季版-5

20231110牧川鍋物冬季版-23

 

20231110牧川鍋物冬季版-80

店內的飲品種類也很多，

有順口的錫蘭紅茶到白毫烏龍、可爾必思也有女生喜歡的蔓越梅風味醋，

吃熱騰騰的火鍋再搭配冰涼好喝的飲品，將一週的疲勞好好放鬆一下！

20231110牧川鍋物冬季版-76

牧川鍋物的肉類也會隨季節調整，

從雪花牛、低脂牛、梅花豬、培根豬、鮮嫩雞胸、放山雞腿及時令海鮮，

每一款都可以盡情的享用，冰箱內服務人員都隨時從廚房現切補好補滿。

 

20231110牧川鍋物冬季版-83

20231110牧川鍋物冬季版-73

20231110牧川鍋物冬季版-82

我們當天兩人選擇了兩個湯底享用，分別是蒙古天香回味鍋北海道昆布柴魚鍋。

上次對於北海道昆布柴魚鍋的湯頭念念不忘，所以一定要再點一次來吃。

 

這次隊友點的湯底之一，蒙古天香回味鍋才剛上桌，那濃郁的湯頭香氣就撲鼻而來，

牧川鍋物給的湯底一點都不馬虎，裡面有紅棗、枸杞、月桂葉、草果還有白豆蔻，

用心挑選使用食材去燉煮湯頭，就為了給客人吃得安心與滿足。

20231110牧川鍋物冬季版-3

20231110牧川鍋物冬季版-35

 

北海道昆布柴魚鍋適合推薦給喜歡喝湯的朋友，

滿滿的柴魚片及大片的昆布，光是湯底在熬煮時就已經聞得到濃濃的香味，

我們再以青菜、豆腐、火鍋料及海鮮下去一起煮食，（好愛吃丸子與魚豆腐呀）

青菜吸附了湯汁的香氣，入口清爽甘甜，加上蔬菜及海鮮的本身鮮味與甜味，

光是喝湯就能喝上好幾碗，冷冷的冬天就是要喝熱呼呼的湯呀！

牧川鍋物-45

20231110牧川鍋物冬季版-36

 

20231110牧川鍋物冬季版-24

 

20231110牧川鍋物冬季版-40

兩邊的鍋都被我們塞滿了食材，等煮開後就要來開吃啦！！！！

20231110牧川鍋物冬季版(點餐方式)

這次牧川鍋物貼心的提供了海陸共享方案，只要加價100元就能海鮮無限享用吃到飽！！！

入座時會提供每一桌專屬的木夾子，只要到海鮮食材區在自己想吃的食材鐵桶上，夾上夾子就可以嚕。

 

20231110牧川鍋物冬季版(海鮮)

想吃多少都不用擔心，牧川鍋物會隨時提供新鮮的海鮮食材，少量多次的取用，更能品嘗到新鮮的口感。

20231110牧川鍋物冬季版-37

20231110牧川鍋物冬季版-58

新鮮蛤蠣一次約六顆，點了一份後放在湯勺上煮食，一人份的享用這樣的美味，剛剛好。

如果想多點幾份就放多點夾子在食材鐵桶上～

 

20231110牧川鍋物冬季版(蝦子))

用昆布柴魚鍋底煮蝦子，吃得到蝦子的鮮甜味，讓人忍不住一盤接一盤的點～

 

20231110牧川鍋物冬季版(鱸魚)

那天用天香回味鍋來煮鱸魚，平時不敢吃魚的小米，看到牧川鍋物準備的食材很新鮮，

當下也吃了好多塊，肉質鮮嫩且魚刺都有處裡過了，吃起來好滿足呀！！！！

20231110牧川鍋物冬季版-13

20231110牧川鍋物冬季版-28

多種肉類的選擇，連雞胸肉都讓隊友吃得很喜歡，還搭配可以享用海鮮，

吃完整個人就是滿足與飽足呀！

很多客人都是一吃成主顧的一再回訪，變成牧川鍋物的老主顧呢！！！

20231110牧川鍋物冬季版(肉品3)

 

20231110牧川鍋物冬季版(肉片2)

 

20231110牧川鍋物冬季(肉片)

 

二樓親子友善空間

20231110牧川鍋物冬季版(2樓空間)

帶著小朋友一起用餐的爸爸媽媽也不用擔心，

牧川鍋物這裡也有親子友善空間，在2樓為小朋友準備了遊戲區，

有球池也有玩樂的地方，爸爸媽媽用餐時不用擔心小朋友趴趴走坐不住，

讓帶小朋友的家長們，除了用餐以外，小朋友也有可以遊玩的地方。

爸爸媽媽也可以也不用擔心小朋友亂跑，一邊用餐就可以一邊照料得到～

 

最後當然要以冰淇淋來劃下句點啦！！！

20231110牧川鍋物冬季版(冰淇淋)

牧川鍋物提供的吃到飽價格親人，但是使用的食材及湯頭卻都不馬虎，

連冰淇淋提供的口味也都很多元，隔壁桌小朋友一直來來去去吃了好幾碗，

大大推薦給喜歡吃火鍋的朋友們，一起前往用餐哦！！！！

 

 

好啦～寫完文章我又餓了！！！

今天晚餐吃什麼呢？

就來去牧川鍋物大口嗑鍋吧＾＾

 

 

 

 

 

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