關於 牧川鍋物

地址：高雄市前鎮區一心一路148號

電話：07-7213700

營業時間：11:30-15:00/17:30-21:00

宵夜時段21:00-23:30(僅接受8人以上預約包場）

粉絲頁：牧川鍋物

・牧川鍋物不論是平日或假日生意都很好，為免等待時間過長，強烈建議大家一定要先訂位哦！・

值得一再回味的牧川鍋物，天氣才剛降溫一點點就想吃鍋，

位在前鎮區一心一路上的牧川鍋物，趁著週五下班好好一起吃飯放鬆一下～

牧川鍋物是小米一直會來吃鍋的好地方，每個座位區都貼心擺放置物籃讓客人使用外，

最低消費在平日午餐時段每人＄348元/位，就能享用到肉類蔬菜鍋物及冰品吃到飽，

近期牧川鍋物還推出了海陸共享，每人只要再加價100元就能享用主食海鮮、肉類吃到飽～

牧川鍋物還有自家的會員卡，開卡費只需要100元，之後每消費1元就能兌換一點，

且不限本人使用，親朋好友只要帶著牧川鍋物的會員卡，就能折抵！

當次消費就可以用點數來換海鮮開吃，

想吃海鮮不只用會員卡點數兌換也可以直接加價享用海陸共享專案。

大胃王情侶檔很愛牧川鍋物的自助取餐吧檯，

醬料應有盡有～還有多款主食（王子麵、刀削麵、蒸煮麵及意麵）可以取用～

想吃多少就拿多少，店內還有特製的肉燥，可以一起搭配白飯享用！

醬料區隨時都保持很乾淨，讓用餐的我們吃起鍋物來很安心，

新鮮蔬菜及火鍋料也都隨時補齊，愛吃什麼就能盡情地夾取。

店內的飲品種類也很多，

有順口的錫蘭紅茶到白毫烏龍、可爾必思也有女生喜歡的蔓越梅風味醋，

吃熱騰騰的火鍋再搭配冰涼好喝的飲品，將一週的疲勞好好放鬆一下！

牧川鍋物的肉類也會隨季節調整，

從雪花牛、低脂牛、梅花豬、培根豬、鮮嫩雞胸、放山雞腿及時令海鮮，

每一款都可以盡情的享用，冰箱內服務人員都隨時從廚房現切補好補滿。

我們當天兩人選擇了兩個湯底享用，分別是蒙古天香回味鍋及北海道昆布柴魚鍋。

上次對於北海道昆布柴魚鍋的湯頭念念不忘，所以一定要再點一次來吃。

這次隊友點的湯底之一，蒙古天香回味鍋才剛上桌，那濃郁的湯頭香氣就撲鼻而來，

牧川鍋物給的湯底一點都不馬虎，裡面有紅棗、枸杞、月桂葉、草果還有白豆蔻，

用心挑選使用食材去燉煮湯頭，就為了給客人吃得安心與滿足。

北海道昆布柴魚鍋適合推薦給喜歡喝湯的朋友，

滿滿的柴魚片及大片的昆布，光是湯底在熬煮時就已經聞得到濃濃的香味，

我們再以青菜、豆腐、火鍋料及海鮮下去一起煮食，（好愛吃丸子與魚豆腐呀）

青菜吸附了湯汁的香氣，入口清爽甘甜，加上蔬菜及海鮮的本身鮮味與甜味，

光是喝湯就能喝上好幾碗，冷冷的冬天就是要喝熱呼呼的湯呀！

兩邊的鍋都被我們塞滿了食材，等煮開後就要來開吃啦！！！！

這次牧川鍋物貼心的提供了海陸共享方案，只要加價100元就能海鮮無限享用吃到飽！！！

入座時會提供每一桌專屬的木夾子，只要到海鮮食材區在自己想吃的食材鐵桶上，夾上夾子就可以嚕。

想吃多少都不用擔心，牧川鍋物會隨時提供新鮮的海鮮食材，少量多次的取用，更能品嘗到新鮮的口感。

新鮮蛤蠣一次約六顆，點了一份後放在湯勺上煮食，一人份的享用這樣的美味，剛剛好。

如果想多點幾份就放多點夾子在食材鐵桶上～

用昆布柴魚鍋底煮蝦子，吃得到蝦子的鮮甜味，讓人忍不住一盤接一盤的點～

那天用天香回味鍋來煮鱸魚，平時不敢吃魚的小米，看到牧川鍋物準備的食材很新鮮，

當下也吃了好多塊，肉質鮮嫩且魚刺都有處裡過了，吃起來好滿足呀！！！！

多種肉類的選擇，連雞胸肉都讓隊友吃得很喜歡，還搭配可以享用海鮮，

吃完整個人就是滿足與飽足呀！

很多客人都是一吃成主顧的一再回訪，變成牧川鍋物的老主顧呢！！！

＊二樓親子友善空間＊

帶著小朋友一起用餐的爸爸媽媽也不用擔心，

牧川鍋物這裡也有親子友善空間，在2樓為小朋友準備了遊戲區，

有球池也有玩樂的地方，爸爸媽媽用餐時不用擔心小朋友趴趴走坐不住，

讓帶小朋友的家長們，除了用餐以外，小朋友也有可以遊玩的地方。

爸爸媽媽也可以也不用擔心小朋友亂跑，一邊用餐就可以一邊照料得到～

最後當然要以冰淇淋來劃下句點啦！！！

牧川鍋物提供的吃到飽價格親人，但是使用的食材及湯頭卻都不馬虎，

連冰淇淋提供的口味也都很多元，隔壁桌小朋友一直來來去去吃了好幾碗，

大大推薦給喜歡吃火鍋的朋友們，一起前往用餐哦！！！！

好啦～寫完文章我又餓了！！！

今天晚餐吃什麼呢？

就來去牧川鍋物大口嗑鍋吧＾＾