#鳥取 #TOTTORI 写真：張雪泡 Miki Chang

日本鳥取市，深度旅行漫遊散策！

日本鳥取秘境大公開

鳥取東部地區：鳥取市為中心

鳥取市：福部町、国府町、気高町、青谷町、鹿野町、河原町、 用瀬町、佐治町

鳥取市近郊：岩美町、八頭町、智頭町、若桜町

景點特輯

鳥取市 https://event.xinmedia.com/tottori-shi/touring.aspx

鳥取市近郊 https://event.xinmedia.com/tottori-shi/touring.aspx

店家攻略 97個景點店家介紹

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旅遊

鳥取砂丘/砂之美術館/鳥取砂丘遊客中心/仁風閣・宝扇庵/白兔神社/白兔海岸/吉岡溫泉/鳥取民藝美術館/湖山池 阿彌陀堂/觀音院庭園/雨滝瀑布/鳥取市佐治天文台/因州中井窯/鳥取車站/西脇海岸/浦富海岸・環島遊覽船/若櫻鐵道/若櫻民工藝館/不動院岩屋堂/隼車站/智頭宿/石谷家住宅/戀山形車站/浜村温泉/河原城/鳥取市國際遊客支援中心

賞櫻

袋川櫻土手/鳥取城跡 久松公園/湖山池 青島公園/鹿野城跡公園/因幡千本櫻 櫻花園/若櫻車站/隼Lab.

購物

定有堂書店/上田大樓/鳥取匠工藝店/青谷和紙工房/鳥取市國際觀光物產中心/鳥取砂丘柯南機場/砂丘會館/昭和玩具館/道之驛 若櫻「桜之坊」道路休息站/名產 砂丘中心/Gallery SORA/道之驛 気楽里 道路休息站/道之驛 清流茶屋河原 道路休息站

美食

匠割烹店/FUKUFUKU/鳥取港海鮮賀露市場/大榎庵/阿部鳥取堂/龜甲屋/甘味屋/夢小路/鹿野蕎麥道場/豆腐工房 雨滝/山陰海鮮炉端KABA/I wanna do Iwado/大江之鄉自然牧場/HOME 8823/山菜料理 三滝園/TALMARY/御好燒工房 Kona/燒肉牛王 鳥取本店/海鮮祭Hoenya/海鮮問屋 村上水產/味曆Anbe/KAJICURRY/平尾豆腐店/布丁專賣店 Totto PURIN/Sankaku Chocolat & Sankaku Gori/潘朵拉之箱 鳥取店/貝殼最中和菓子 Fune

咖啡

砂場咖啡/Parakabuyu/Kawa No Hotori Mochigase/Cafe Source/星巴克/MIRAI restaurant&café/[三滝園]小鳥のcafe Quince/高濱咖啡館/Nook Style Village

住宿

丸茂溫泉旅館/波德斯德酒店/蜂巢膠囊旅館/鳥取 Y 酒館青年旅舍/Hotel Resh鳥取站前酒店/鹿野溫泉御宿夢彥/Pension COSMOS/鳥取華盛頓廣場飯店/莫里斯綠色飯店/摩那趣鳥取酒店/觀水庭小錢屋溫泉飯店/鳥取德羅普旅館青年旅舍/旅舍Campagne/HamaVilla/歐伊谷住宿

主催者：鳥取市役所

写真：張雪泡 Miki Chang https://www.instagram.com/mikichang/