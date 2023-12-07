

很久沒來貓空了，這次跟朋友來貓空看夜景吃飯，選了這家LAX慵懶，是酒吧也是餐廳喔!當初看到介紹的時候是餐廳白天的照片很美很有渡假風，因為比較想看夜景所以選擇晚上來用餐，白天與夜晚的氛圍感完全不一樣。晚上的氛圍很寧靜加上燈光氣氛很浪漫，非常適合約會。



來LAX慵懶的交通方式除了可以開車之外，餐廳前方有空地可以停車，也可以搭捷運到動物園站轉搭貓空纜車搭公車，餐廳旁邊就有公車站牌是樟樹寺1，我們這次是去程在貓空站搭計程車一個人75元。車程大約5-10分鐘，回程則是搭公車。



到餐廳入口雖然要爬一些階梯，但途中的景致蠻美的，可以在階梯的地方拍個網美照，入口處在比較高的地方，因為是晚上來用餐，打起燈光真的很浪漫，還有一種異國風情，溫暖的山上小屋那種感覺，加上又有耶誕節的佈置，來這裡約會真的很可以喔!



耶誕佈置，植栽造景，燈光美氣氛佳，感覺很愜意。很推薦過節、跨年可以來這聚餐、約會。



進入餐廳後，有一樓跟二樓兩區，一樓這區溫暖的燈光加上玻璃窗上的雪花裝飾真的氛圍感滿滿耶!我很喜歡一樓的佈置，如果人數比較多坐二樓比較寬敞。二樓也可以直接到戶外看風景呼吸新鮮空氣。

二樓可以直接出去看夜景，旁邊也有一些景觀造景，空氣也很新鮮，吸取芬多精也不錯。



我們坐的是二樓的兩人座，位置蠻剛好的。如果人多的話餐廳也有四人座，六人座還有包廂可以選擇。在這裡辦PARTY也很有氣氛空間也很大。還有戶外區，不過當天太暗了就沒出去看了。



這區有簾子聚會人比較多也可以隔成一個包廂，有自己的獨立空間。



二樓的陳設是另一種氛圍感，比較偏時尚感，也很有過節氣氛。



餐點菜單牛皮紙的設計很輕鬆的感覺也很清楚，餐點有排餐、炸物、義大利麵、披薩還有一些異國料理，選擇種類很多，飲品有酒類或無酒精飲料，酒類的種類也是很多選擇，你想到的都有，威士忌、紅白酒、調酒等。無酒精飲料則有茶飲、果汁等。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



調酒造型很多，每個都想試試看，除了自己點的看了鄰桌的飲品「博客日常」跟「姊夫愛香香」覺得也很可愛，女生應該都會很喜歡。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



樓下調酒區正在製作我們點的調酒，加上音樂很放鬆的氣氛。



我們這次點了四種餐點+2杯調酒，份量都很足夠，最後還吃不完外帶回家。雖然是景觀餐廳但是餐點也都很美味。



亞洲風味肋眼 1080元- 這道是我很想吃牛排點的，肋眼有10盎司很大一塊，肋眼煎的熟度剛好，牛排的沾醬有兩種，黑胡椒醬跟芥末籽醬，牛排吃起來軟嫩多汁，沾上黑胡椒醬香氣十足，沾芥末籽醬 去油腥解膩 讓肉吃起來比較清爽的口感，旁邊的佐菜是烤時蔬，我個人很喜歡那個烤筊白筍很香很好吃，玉米也不會軟爛吃起來粒粒分明。



香料白酒燒淡菜 480元- 想說有點調酒，所以就選了這道香料白酒燒淡菜來搭搭看，淡菜的份量有八顆，份量很多，每顆的肉也很飽滿，吃起來很新鮮，白酒的酒氣已經被大火快炒過蒸發掉了，剩下的是調味的香氣，旁邊有附佐餐的麵包可以沾著醬汁一起吃，醬汁一定要趁熱吃，熱熱吃鹹香入味，沾著麵包橄欖油的香氣濃郁。



醬汁冷掉後雖然比較油膩但不減風味。搭配調酒還是讓人食欲大開。

台味烤醬爆炒鮮魷 380元-這道風味真的很台式吃起來有點像三杯風味，鮮魷先經過裹粉油炸過後，再使用特調三杯醬料大火快炒，口感微甜有九層塔的塔香跟微微的辣度 ，香氣十足，魷魚吃起來也很爽脆，是很適合下酒的風味菜色。



魷魚肉質爽脆之外，也很大一條不會覺得粉粉的。

摩洛哥紅酒燉羊膝 980元- 因為朋友很喜歡羊肉風味，所以點了這道燉羊膝，這一上菜有點被嚇到，哇~很大一隻的羊膝份量超多，可以兩個人分食比較剛好。使用紅酒慢火燉煮的羊膝，肉質吃起來緊實不柴，含有豐富的膠質喔! 佐醬也很美味還被朋友拿來沾麵包，上面伴有鷹嘴豆，其實我很少吃鷹嘴豆吃起來有點像花生的味道，旁邊的烤蔬菜跟肋排的一樣好吃。



竹筒內是招待的餐前酒，以清酒及梅酒為基底，喝起來很清爽，酸酸甜甜的很開胃，搭配餐點一起吃很解膩。



粉色天空 450元- 對我來說最吸睛的是我點的調酒拉!超級夢幻又可愛，這隻獨角獸顏色有夠可愛，上桌時還會冒煙，很像來到仙境。可以去看影片喔!這杯使用蘭姆酒、瑪黛茶、可樂、荔枝調製，喝起來荔枝的果汁味很濃，也有點水蜜桃茶的感覺，酒精感不高。完全吸眼球，推薦想拍照可以點這杯。而且份量很多倒出來可以喝上兩杯。



獨角獸上面的糖果都可以吃喔!那個彩虹軟糖片酸酸甜甜的很好吃耶!



自在 450元- 這個造型比較有來貓空的感覺，店員將飲品一倒入茶壺中，也是滿滿的香煙裊裊，氣氛感十足。這杯剛喝酒精感比較濃郁以為是有加威士忌甚麼的，後來才知道原來是高粱、普洱、香草、鳳梨調製，喝起來茶味濃郁酒精感也比較厚重，喜歡酒感較強的人可以點這杯，大人系酒品。

結語:如果來到貓空不想要走傳統路線的茶館、品茶、咖啡廳之類的有想吃點美食，很推薦可以來LAX慵懶，空間很大，白天夜晚不一樣的氛圍，白天很有度假風，可以拍很多網美照片，晚上則是氣氛很好超適合約會，雖然是景觀餐廳餐點選擇多樣又美味，晚上搭纜車下山的話也有另一種台北夜景可以看，很適合休閒放鬆半日遊。



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LAX 慵懶

地址：台北市文山區指南路三段34巷12號

電話：02-2937-3207

營業時間：週日～週三 11:30~21:00；週四～週六 11:30~23:30

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