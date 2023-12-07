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這間在環中東路上的雲朵義大利麵是朋友推薦的，她叫我一定要帶老婆去吃，因為那裡不只好吃又好拍。十一點才營業沒想到才十點半就已經有人在門口排隊了！到底這裡的餐點跟環境是有多棒啊？走走走，咱們來去雲朵吃吃早午餐就知道啦。

雲朵Cloud 義大利麵 早午餐

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桃園市中壢區環中東路145號 請點我開始雲朵義大利麵早午餐導航

11:00～15:30、17:00～21:00，每月店休日會公佈在店家粉專喔。

停車資訊：雖然長榮醫院有收費停車場，但我覺得讓給看醫生的人停吧？環中東路找找路邊的收費停車格，或是到遠一點點的Times 中壢榮安一街停車場，不過這個停車場只有電子支付喔。

店內環境

我覺得同學們來到雲朵，一定會跟我們一樣愛上這裡！裝潢精緻空間明亮寬敞，座位坐起來都很舒服呢。不過我就好奇啊，明明是11:00才營業的對吧？怎麼我們兩個11:00到門口停好摩托車就發現已經滿座了？？？大家都太愛雲朵了吧？還好圍事有預訂座位的習慣，不然就得候位了呢！

店門口的小黑板會把這個月的公休日先寫上，然後每天的1530~1700是店裡的午休時間。不過看小黑板寫的好像是星期五的午休是從1500開始喔。

餐具自助區也準備了一瓶一瓶的飲用水，裡面不只有柑橘還有各類的香草，非常的用心。

如果候位的話在旁邊這裡坐著等也相當的愜意！

雲朵菜單

品項非常的豐富！看得我們眼花撩亂啊……後來決定點兩個主餐再搭配套餐就好了，沒想到剛點完餐就瞄到斜對面的桌上送上了好大一份的棉花糖！老婆大人指著那個棉花糖說她也要吃！好吧點吧都點吧ＸＤ

套餐介紹

B套餐（加110元有飲料濃湯沙拉跟餐包！）

義式蕃茄蔬菜清湯，爆漿餐包跟份量很多的生菜沙拉！

生菜沙拉不只加了美味的巴沙米克醋，底下還有日式的醬汁～連不愛吃生菜的我都吃了一半呢。

A套餐（加85元有飲料濃湯跟餐包！）

因為想多吃點不同的料理，所以我加價把濃湯換成酥皮濃湯，事實証明很值得～光是那個酥皮又香又酥脆，我們兩個就搶到連隔壁桌的爸爸都一直看著我們……（臉紅

套餐的飲料有可樂，雪碧，以及紅茶，綠茶四種可以選，也可以像我們一樣補差價點比較貴一些的飲料喔。

餐點介紹

冰淇淋紅茶：80元

這冰淇淋紅茶也太可愛了！一隻超cute的紅茶小熊坐在冰淇淋上面耶！

蜂蜜檸檬泡泡：90元

喝的時候記得攪拌一下，香甜的蜂蜜跟檸檬汁混合之後喝起來非常的清爽。

航海家濃郁蝦醬大蝦燉飯：305元

兩尾超大的蝦子看了就覺得滿意！重點是蝦子非常新鮮好吃～要知道圍事可是出名的人體海鮮檢測機，只要鮮度差一點我立馬就有症狀了。蝦子肉質Ｑ而且吃起來鮮甜不過吃的時候要注意一下，烤的時候有插鐵叉記得先拔起來啊，

然後這個蝦醬燉飯非常棒！濃郁又有鮮味，而且燉飯裡的配料非常的多！只能說主廚真的太用心了，餐點的各個小地方都注意到了。

普羅旺斯雞腿排焗烤麵：255元

老婆愛吃焗烤，可愛的店員小姐姐就推薦了這個去骨雞腿排的焗烤麵，口味有奶油青醬跟茄汁三種可以選擇，然後請記得那個陶碗很燙喔！

普羅旺斯香料的氣味迎面而來，雞腿排烤得外香內軟口感非常好～而且焗麵也是配料豐富！

配上又香又滑還會牽絲的濃郁起司～這個麵真的好好吃！

雲寶寶舒芙蕾：310元

喔喔喔！老婆大人指定的棉花糖來啦～原來這是舒芙蕾唷！不過店員小姐姐有特別交代，因為棉花糖會因為接觸到空氣而慢慢的變塌，所以網美們要拍照請迅速啊！

看我家老婆多可愛，還幫雲寶寶加上了翅膀～變成雲寶寶小天使了呢～（大心

然後送餐時會多送一個盤子，可以把雲寶寶拿起來放在空盤上慢慢吃。

舒芙蕾份量也很多，再加上多樣的新鮮水果以及冰淇淋脆片，也太划算了。

這個雲寶寶是甜甜的馬林糖唷！然後我幾個乾女兒看到我們打卡的照片啊都吵著要來……不知道我要預約幾個才夠她們吃啊？（拿出計算機

店家/景點資訊

店家名稱：雲朵Cloud 義大利麵 早午餐

所在地址：臺灣桃園市中壢區環中東路145號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00–15:30-17:00–21:00

店家電話：034535316

評價：★★★★★

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