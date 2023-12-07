圍事小哥,中壢內壢早午餐,桃園美食,中壢美食,環中東路美食早午餐,雲朵義大利麵,雲寶寶舒芙蕾
這間在環中東路上的雲朵義大利麵是朋友推薦的，她叫我一定要帶老婆去吃，因為那裡不只好吃又好拍。十一點才營業沒想到才十點半就已經有人在門口排隊了！到底這裡的餐點跟環境是有多棒啊？走走走，咱們來去雲朵吃吃早午餐就知道啦。
034535316
桃園市中壢區環中東路145號 請點我開始雲朵義大利麵早午餐導航
11:00～15:30、17:00～21:00，每月店休日會公佈在店家粉專喔。
停車資訊：雖然長榮醫院有收費停車場，但我覺得讓給看醫生的人停吧？環中東路找找路邊的收費停車格，或是到遠一點點的Times 中壢榮安一街停車場，不過這個停車場只有電子支付喔。
店內環境
我覺得同學們來到雲朵，一定會跟我們一樣愛上這裡！裝潢精緻空間明亮寬敞，座位坐起來都很舒服呢。不過我就好奇啊，明明是11:00才營業的對吧？怎麼我們兩個11:00到門口停好摩托車就發現已經滿座了？？？大家都太愛雲朵了吧？還好圍事有預訂座位的習慣，不然就得候位了呢！
店門口的小黑板會把這個月的公休日先寫上，然後每天的1530~1700是店裡的午休時間。不過看小黑板寫的好像是星期五的午休是從1500開始喔。
餐具自助區也準備了一瓶一瓶的飲用水，裡面不只有柑橘還有各類的香草，非常的用心。
如果候位的話在旁邊這裡坐著等也相當的愜意！
雲朵菜單
品項非常的豐富！看得我們眼花撩亂啊……後來決定點兩個主餐再搭配套餐就好了，沒想到剛點完餐就瞄到斜對面的桌上送上了好大一份的棉花糖！老婆大人指著那個棉花糖說她也要吃！好吧點吧都點吧ＸＤ
套餐介紹
B套餐（加110元有飲料濃湯沙拉跟餐包！）
義式蕃茄蔬菜清湯，爆漿餐包跟份量很多的生菜沙拉！
生菜沙拉不只加了美味的巴沙米克醋，底下還有日式的醬汁～連不愛吃生菜的我都吃了一半呢。
A套餐（加85元有飲料濃湯跟餐包！）
因為想多吃點不同的料理，所以我加價把濃湯換成酥皮濃湯，事實証明很值得～光是那個酥皮又香又酥脆，我們兩個就搶到連隔壁桌的爸爸都一直看著我們……（臉紅
套餐的飲料有可樂，雪碧，以及紅茶，綠茶四種可以選，也可以像我們一樣補差價點比較貴一些的飲料喔。
餐點介紹
冰淇淋紅茶：80元
這冰淇淋紅茶也太可愛了！一隻超cute的紅茶小熊坐在冰淇淋上面耶！
蜂蜜檸檬泡泡：90元
喝的時候記得攪拌一下，香甜的蜂蜜跟檸檬汁混合之後喝起來非常的清爽。
航海家濃郁蝦醬大蝦燉飯：305元
兩尾超大的蝦子看了就覺得滿意！重點是蝦子非常新鮮好吃～要知道圍事可是出名的人體海鮮檢測機，只要鮮度差一點我立馬就有症狀了。蝦子肉質Ｑ而且吃起來鮮甜不過吃的時候要注意一下，烤的時候有插鐵叉記得先拔起來啊，
然後這個蝦醬燉飯非常棒！濃郁又有鮮味，而且燉飯裡的配料非常的多！只能說主廚真的太用心了，餐點的各個小地方都注意到了。
普羅旺斯雞腿排焗烤麵：255元
老婆愛吃焗烤，可愛的店員小姐姐就推薦了這個去骨雞腿排的焗烤麵，口味有奶油青醬跟茄汁三種可以選擇，然後請記得那個陶碗很燙喔！
普羅旺斯香料的氣味迎面而來，雞腿排烤得外香內軟口感非常好～而且焗麵也是配料豐富！
配上又香又滑還會牽絲的濃郁起司～這個麵真的好好吃！
雲寶寶舒芙蕾：310元
喔喔喔！老婆大人指定的棉花糖來啦～原來這是舒芙蕾唷！不過店員小姐姐有特別交代，因為棉花糖會因為接觸到空氣而慢慢的變塌，所以網美們要拍照請迅速啊！
看我家老婆多可愛，還幫雲寶寶加上了翅膀～變成雲寶寶小天使了呢～（大心
然後送餐時會多送一個盤子，可以把雲寶寶拿起來放在空盤上慢慢吃。
舒芙蕾份量也很多，再加上多樣的新鮮水果以及冰淇淋脆片，也太划算了。
這個雲寶寶是甜甜的馬林糖唷！然後我幾個乾女兒看到我們打卡的照片啊都吵著要來……不知道我要預約幾個才夠她們吃啊？（拿出計算機
店家/景點資訊
- 店家名稱：雲朵Cloud 義大利麵 早午餐
- 所在地址：臺灣桃園市中壢區環中東路145號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00–15:30-17:00–21:00
- 店家電話：034535316
- 評價：★★★★★
延伸閱讀
- Oh Yaki 日式精緻炭火燒肉，桃園中壢燒肉吃到飽-家人朋友聚餐的好選擇！699以上套餐再加77元就可以啤酒跟沙瓦暢飲！請注意開車不喝酒喝酒不開車（邀約
- 中壢清燉羊肉爐大推薦！這家廣興羊肉爐圍事超愛啊～下午四點半開賣還沒六點都停止外帶了，因為羊肉不夠了啦～
- 超可愛哈士奇店長上班中！旿野曜初讓你不只享用美味餐點還可以跟店長冰豆超近距離的親密接觸喔！！中壢龍岡早午餐推薦
- 馬祖新村美食-YA bistro，一間集美味餐點與優閒氛圍於一身的法式鄉村餐館。如果在馬祖新村逛累了，來YA坐坐吧。桃園中壢美食推薦
- 中壢前站美食-法希塔鐵板燒&異國料理，好吃份量又夠！難怪外送訂單接到手軟啊！而且到10月底前的每個星期三還推出699元牛排吃到飽！
- 中壢南亞美食-月食堂，不起眼的小小店家竟然有著超好吃的招牌蹄膀！細火慢燉的懷舊手工排骨酥麵，更有超大碗的50元麻婆豆腐飯讓你吃好吃飽來啊～