說到露營這個有趣且親近自然、舒適及豪華程度不輸飯店的豪華露營/露營車，首先想到的熱門區域選擇一定有苗栗！好山好水的地方讓苗栗露營日漸欣盛，喜愛露營的朋友們也因此對於苗栗這片土地更加依戀！以下推薦的苗栗露營區涵蓋各種類型的露營形式，總之就是綜合評比之後最推薦的5個苗栗露營首選，想出發苗栗體驗的朋友可優先考慮這5間喔~

荒野半島

荒野半島除了提供一泊二食，營區也有豐富的活動及手作體驗，也是寵物友善營區，攜帶寵物不需額外收費，但要特別注意寵物不能上床。

評價 → 晚餐駐唱氣氛好，調酒讚、東西好吃，住宿環境好、舒適。時間可以的話記得要訂SUP，絕對值得！

→ 晚餐駐唱氣氛好，調酒讚、東西好吃，住宿環境好、舒適。時間可以的話記得要訂SUP，絕對值得！ 地址 → 苗栗縣頭屋鄉仁隆20鄰62號

→ 苗栗縣頭屋鄉仁隆20鄰62號 特色 → 一泊二食/手作體驗/寵物友善/無敵湖景

→ 一泊二食/手作體驗/寵物友善/無敵湖景 每晚價格 → TWD 2,300 起/人

→ TWD 2,300 起/人 立即預訂 → 荒野半島

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翩翩泰安

入住翩翩泰安也享有 DIY 及原住民弓箭體驗。不習慣睡帳棚的朋友們也可以選擇 W 套房，同樣享有房間內獨立泡湯溫泉池跟 DIY 體驗！

評價 → 員工服務態度滿分，餐點誠意度滿分，設施使用滿意度滿分，稍微可惜的是沒有太多娛樂設備（比如可以準備羽毛球拍，switch 娛樂室），讓空閒時間有更多休閒活動消磨，另外就是山區在修路，前往時要稍微繞路略有不便，整體評價至少有4.8顆星，感謝工作人員帶給我跟女友美好的體驗以及回憶

→ 員工服務態度滿分，餐點誠意度滿分，設施使用滿意度滿分，稍微可惜的是沒有太多娛樂設備（比如可以準備羽毛球拍，switch 娛樂室），讓空閒時間有更多休閒活動消磨，另外就是山區在修路，前往時要稍微繞路略有不便，整體評價至少有4.8顆星，感謝工作人員帶給我跟女友美好的體驗以及回憶 地址 → 苗栗縣泰安鄉錦水村11鄰圓墩86之6號

→ 苗栗縣泰安鄉錦水村11鄰圓墩86之6號 特色 → 一泊二食/DIY+活動體驗/湯屋帳篷/大眾溫泉池

→ 一泊二食/DIY+活動體驗/湯屋帳篷/大眾溫泉池 每晚價格 → TWD 3,630 起/人

→ TWD 3,630 起/人 立即預訂 → 翩翩泰安

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南庄山河苑

露營新手首選南庄山河苑就對了！南庄山河苑所有帳位都有提供獨立衛浴。營區是 2022 年底全新打造，非常適合有一點點潔癖，但又想體驗懶人露營的新手。

評價 → 環境乾淨、業主很友善，烤肉食材不夠還可以在營本部購買，業主的狗勾球球也很可愛

→ 環境乾淨、業主很友善，烤肉食材不夠還可以在營本部購買，業主的狗勾球球也很可愛 地址 → 苗栗縣南庄鄉南江村23鄰福南24-1號

→ 苗栗縣南庄鄉南江村23鄰福南24-1號 特色 → 專屬獨立衛浴/近南庄老街/自搭帳

→ 專屬獨立衛浴/近南庄老街/自搭帳 每晚價格 → TWD 440 起/人

→ TWD 440 起/人 立即預訂 → 南庄山河苑

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山美學

山美學提供早晚兩餐食材，無論是小家庭、大家族或學校公司團體旅遊都適合，每逢假日營區也會舉辦特別活動。

評價 → 帳篷露營車設備很完善！

→ 帳篷露營車設備很完善！ 地址 → 苗栗縣大湖鄉 24.3648016,120.8751094

→ 苗栗縣大湖鄉 24.3648016,120.8751094 特色 → 一泊二食/蓮花帳/美式露營車

→ 一泊二食/蓮花帳/美式露營車 每晚價格 → TWD 1,100 起/人

→ TWD 1,100 起/人 立即預訂 → 山美學

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南洋 62 之森

南洋 62 之森有多種房型的小木屋，也有提供草皮區、雨棚區，設施多元包括景觀步道、戲水池、沙坑，也可以體驗釣魚樂趣，也是賞油桐花/螢火蟲的最佳地點！

評價 → 露營住宿選擇類型多元，可以多來幾次入住不同類型，體驗森林芬多精

→ 露營住宿選擇類型多元，可以多來幾次入住不同類型，體驗森林芬多精 地址 → 苗栗縣南庄鄉南江村小東河23號

→ 苗栗縣南庄鄉南江村小東河23號 特色 → 油桐花/螢火蟲/景觀步道/小木屋

→ 油桐花/螢火蟲/景觀步道/小木屋 每晚價格 → TWD 300 起/人

→ TWD 300 起/人 立即預訂 → 南洋 62 之森

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以上就是針對苗栗露營精選的TOP5特色露營，其實還有超多評價很好的苗栗露營區，且每個都有自己獨有的特色，如果是愛好露營的朋友，非常推薦再多參考不同類型、不同特色的苗栗露營去體驗，這種特殊形式的住宿不只可以同時滿足出遊住宿的需求，許多都有搭配手做體驗或行程活動，訂一個露營住宿就能享受住宿+行程，是不是超划算？

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