中村文御手作｜愜意午後食光。當地人的私房愛店｜喜餅年節伴手禮盒｜高雄甜點下午茶吃到飽｜三民區早午餐推薦

中村文御手作｜愜意午後食光。當地人的私房愛店

難得登入高雄島，當然要來走一趟在地人的日嚐好味地圖；在喜餅與烘焙領域上擁有極好評的中村文御手作，今年特將喜餅門店巧手改造再進化，以咖啡館形式優雅回歸，

除了有2小時內盡情吃的烘焙甜點自助吧，還可單點輕食與義大利麵滿足口腹之慾；一頓飯時間下來，人潮依舊洶湧且座無虛席，不愧是當地人的私房愛店～

中村文御手作｜店內環境

位於都心三民區的中村文御手作，店址在明誠一路上，地點顯著好找也便捷。原是傳達幸福情感的喜餅專門店，陸續結合上咖啡甜點與輕食料理元素，2.0的中村文御手作，以更日常生活化的咖啡館形式回歸，滿足每個貪饞時刻～

中村文御店風以溫潤木色為主，結合白淨牆面與優雅的湖綠色，在暈黃暖光投射下，格外顯溫馨；空間為狹長型，且切割出好幾個區間，每次來都能感受不同的用餐氛圍；

往後走還有個小庭院，當天井引進了自然採光，空間自成一處秘境小國度。品享餐點時，伴隨著療癒的咖啡機運轉聲與纏人烘焙香，不自覺會沈浸於這份心情靜好，啊~難得當了回幸福高雄人！

中村文御手作除了獻給新人祝福的優美喜餅，也有各種年節伴手禮盒，

現場還提供了可以盡情吃的烘焙甜點自助吧，

亦或者熱映新推的輕食早午餐麻美賣，完食記得要自助回收喲；選擇多元又豐富，稱願吃貨們的各種期待～

中村文御手作｜菜單MENU

🔍 MENU：點我

(取自 中村文御手作 官方)

中村文御手作｜餐點介紹

✿ 特拉維夫草莓氣泡｜＄100

無論是甜甜時光還是鹹食果腹，這杯都推薦要點，甜心草莓與沁涼氣泡於口中起了療癒結合，這杯就是愛情的味道，嘴角已上揚🤤

✿ 尋覓花果｜＄160

➤ 衣索比亞｜耶加雪菲｜水洗

手沖咖啡也是眾粉的心中愛，選用衣索比亞的耶加雪菲，

輕盈花香與明亮柑橘氣息綻放於嘴，冰爽順喉且尾韻宜人淡雅，午後時光拿這杯來配，心情棒妙絕讚。

✿ 南洋風辣味雞胸義大利麵｜＄260

將西印度的熱情精鎖在這盤，以洋蔥與番茄炒出靈魂香氣，些許節瓜丁添色與添味，

入口酸爽茄香與辛辣恣意漫延，雞胸調理的很不錯，嫩中帶彈擁有極好口感，

搭佐上吸滿醬汁的彈牙麵條，十足開胃的一盤南洋風采

✿ 羅勒青醬海鮮義大利麵｜＄280

羅勒青醬與海鮮，一直是老少皆愛的組合，內含數尾去殼蝦、扇貝、蟹肉棒等食材給的很大方，

伴隨香彈直麵，還咬得到小蝦仁與貝柱，口感很豐富，感覺羅勒香氣再顯著一點應該會更讚。

✿ 德式香腸松露蛋拼盤｜＄260

或者來盤幸福的澳式大早餐也不錯，集結生菜、松露炒蛋、帶皮香煎馬鈴薯、黃芥末香腸與每日特製麵包於這份活力大滿貫拼盤；

其中沙拉隨機附的味噌醬和帶有咖啡香和蜜甜的全麥吐司驚喜得米心，味噌的濃香甜，有似胡麻醬香層次卻更顯豐富，和煙燻食材搭襯也加分。

✿ 煙燻鮭魚生菜沙拉｜＄320

鮭魚的軟嫩與燻香，結合起司的鹹度，與紅捲、綠捲相拌後是滿嘴的蔬香爽脆，

搭配上輕盈回甘的和風醬與香軟每日特選麵包，蔬食主義的朋朋們，今日的活力泉源底加。

中村文御手作｜店家資訊

中村文御手作

評分： / 4.5

地址：807台灣高雄市三民區明誠一路80號( 地圖 )

電話：07 350 9095

營業時間

星期一: 10:30 – 19:00,

星期二: 10:30 – 19:00,

星期三: 10:30 – 19:00,

星期四: 10:30 – 19:00,

星期五: 10:30 – 19:00,

星期六: 10:30 – 19:00,

星期日: 10:30 – 19:00

星期一: 10:30 – 19:00, 星期二: 10:30 – 19:00, 星期三: 10:30 – 19:00, 星期四: 10:30 – 19:00, 星期五: 10:30 – 19:00, 星期六: 10:30 – 19:00, 星期日: 10:30 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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🅿️ 鄰近收費停車場：Times 高雄大裕大豐停車場

中村文御手作｜店家地圖