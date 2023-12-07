一年四季都很適合吃火鍋，每天經過石二鍋都要排隊的鍋物推薦

高雄人也很愛吃鍋，朋友都很喜歡平價好吃的石二鍋

最近石二鍋推出了蒜香胡椒鍋，好適合秋冬的風味

獨門數種胡椒加上蒜頭，帶出的胡椒濃郁香氣，越吃越愛

12月歡慶 蒜香胡椒鍋新上市，好多優惠可以一次滿足

石二鍋 (高雄美術南三店)

位置：高雄市鼓山區美術南三路132號

電話： 07 552 9472

營業時間：11:30~21:30

石二鍋門市查詢：https://www.12hotpot.com.tw/

粉絲團：Facebook

門市都可以拿取到 蒜香胡椒鍋 優惠券，沒有實體券也沒關係

官方LINE@上都有電子檔案，直接出示給服務人員看都可以折抵唷!

使用期間 12/1~12/31

蒜香胡椒湯底升級+29元、消費滿238元 送蛋餃、消費滿238元 送蔥香小丸子、消費滿600元 送雪花牛

很超值ㄟ，送很多!直接帶家人來去痛快吃~

石二鍋全省都有門市，優惠都是全部共用

石頭鍋、涮涮鍋推薦，吃火鍋大家隨時都有空

可以拿菜單，直接掃描服務人員給予的QRCODE點餐，吃飽才結帳

下午時段都有營業，跟我們一樣來吃下午茶的人潮也蠻多的

石二鍋 高雄美術南三店的環境很寬敞舒適，有吧檯用餐區亦有共鍋區

醬料自取，好喜歡蔥花裡面還加入了洋蔥丁

招牌冬瓜檸檬都要喝上好幾杯，香甜不膩好冰鎮消暑

還有無糖的黑豆水也好喝，很養生

蒜香胡椒鍋

看到推出新鍋口味就來朝聖了，石二鍋真的便宜好吃

家人都很愛，每次來缺點就是要排隊

現在都學會提早來，或者離巔峰時間等候時間比較短

胡椒秘製的湯底，加上高湯，整個引發出胡椒香氣

越熬煮整個湯頭的胡椒香氣更香醇，不擔心嗆辣

整個胡椒香氣瀰漫，讓身子都溫暖了

胡椒香氣會帶出蒜香，蒜香很提味不擔心搶味

乳白色胡椒湯，真的越吃越愛~~大推!

招牌石頭鍋最多人點，很百搭

古早味石頭鍋，不擔心過於甜膩湯頭，湯頭很柔和好喝

涮肉、熬煮蔬菜都很適合，我們都會加點蛤蠣提出湯頭鮮味

雪花牛(愛呷肉)、上選豬加價$39升級西班牙橄欖豬(愛呷肉)

愛吃菜菜，我們有再加39元升級大菜盤

石二鍋好吃不傷荷包，花少錢就可以有大肉盤，絕對超值

肉片都帶有厚度，吃起來很過癮

還可以$65加價購西班牙橄欖豬

帶家人孩子用餐，我們都會加購肉肉一起分享吃，絕對足夠

加點肉肉 雪花牛肉

我個人很愛吃菜菜，每次都會選愛吃菜

兌換券滿額贈送，消費滿238元 送蛋餃

消費滿238元 送蔥香小丸子

這次使用優惠券很划算ㄟ!!!滿額就直接贈送~~

服務人員說這張可以保留，都可以重複使用

如果沒有實體DM，可以加入官方LINE@有電子檔亦可兌換使用

很開胃香濃的肉燥飯，很夠味~

兩鍋可以3~4人吃都沒問題，可以升級肉片、菜盤，再單點一些小品就很夠吃

雪花牛油脂很豐富，熬煮5~6分熟度最好吃

最近愛上蒜香胡椒鍋，熬煮後不用沾醬

直接享受牛肉上面所吸附的胡椒香氣就很夠味好吃

西班牙橄欖豬無腥味，吸附蒜香胡椒湯頭

引出豬肉本身的香甜滋味，胡椒提味不用沾醬就好吃

胡椒湯頭每個層次風味都不同，後面會很香濃帶有食材、蔬菜甜味滲入

胡椒香氣依舊於口腔瀰漫

每次都先搶食石二鍋專屬豆腐，超好吃

古早味蛋餃讓孩子很喜歡，每次吃石二鍋都要加點

蔥香小丸子帶有Q度，引出蔥花香氣

招牌石頭火鍋

加點的蛤蠣很新鮮肥美，整個釋放出鮮味

招牌石頭鍋很古早味，湯頭不會偏甜我還蠻喜歡的，喝完湯也不會過於燥口

雪花牛大概6~7分熟度，吸附湯頭香氣，沾上自己喜歡的醬汁，每一片都很開胃

不定時都有新活動，可以加入官方LINE@唷!

高雄美術南三店很白皙寬敞，位置很多、好停車聚餐更便利

平價鍋物絕對要吃石二鍋

加入 LINE 好友再領超激省優惠券https://pse.is/WPHOTPOT230403

石二鍋 (高雄美術南三店)

位置：高雄市鼓山區美術南三路132號

電話： 07 552 9472

營業時間：11:30~21:30

石二鍋門市查詢：https://www.12hotpot.com.tw/

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