花蓮必吃美食、開業40年的排隊美食『公正包子』搬家了，從公正街搬到仁愛街！不漲價實在太佛了

11/23盛大開幕，位在「廟口紅茶」旁邊，吃公正包子配廟口紅茶是不是絕了！

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花蓮公正包子店新址、店家資訊

公正包子 新地址：花蓮市仁愛街46號

機車對面停車格，紅線會抓違停

營業時間： 09:20-21:00

電話：03 834 2933

公正包子宅配

公正包子用餐環境

騎樓底下大概有六桌、每一桌都擠到水瀉不同！要先點餐拿到號碼後、叫號碼取餐

大家都是併桌用餐，用餐後要自行放到回收台

8個工作人員手不停蹄的包料，夾包子

阿姨一個人抵10個顧蒸籠、蒸氣撲鼻有股麵甜味～熱呼呼的蒸汽蒸的阿姨肌膚都白了XD

內用外帶的人潮絡繹不絕，差異在紅單、白單，排隊是同一條動線

花蓮公正包子店菜單

公正包子的外帶要填寫白色外帶單，包子一顆5元、蒸餃一龍35元、赤肉清湯跟肉羹湯、酸辣湯、貢丸湯通通25元

還是有賣麵、飲料等選擇

花蓮公正包子店必點

大家都是點內用再加上外帶，一次領全部～標配酸辣湯

本來要吃個五顆就好、等太久加上位子卡位也很難～就點了10顆

桌上的辣椒醬、蒜味醬油都有外賣喔

包子皮本身有老麵的甜味、肉餡調味剛好鹹香、單吃不沾醬也可以

當天不小心失手醬油太多，同桌的姊姊說～妹妹吃原味也很好吃啦

肉餡很新鮮、肉汁飽滿～皮雖然有厚度但是搭配起來恰到好處的喜歡

酸辣湯25元超有誠意、豆腐、木耳、蘿蔔、蛋絲，調味也恰到好處

可自行加入醋跟胡椒增添香氣跟風味

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店家/景點資訊

店家名稱：花蓮公正包子店

所在地址：臺灣花蓮縣地址： 970花蓮縣花蓮市仁愛街46號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:20-21:00

店家電話：03 834 2933

評價：★★★★★ Google即時導航





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