花蓮市新開幕好吃火鍋、麻辣鍋『將門來點辣麻辣鍋專門店』古色古香的好環境、果凍鴨血、超入味豆腐都很有水準

肉品現點現切、肉質好又大片，連火鍋料都很講究

麻辣鍋底混合6種辣椒搭配出獨門香辣感、溫和卻很持久度，再以20味中藥香料提味～同時保護腸胃！

基本的白湯有濃郁的天然大骨香，加入酸菜的酸香提升味蕾層次，光喝湯就很享受

原湯50元/人、麻辣鍋90元/人(鍋底免費加一次）

鴛鴦鍋為50元原湯＋70元麻辣鍋，所以是120元

這裏不分大小鍋、依照人數多寡計算

嗜辣成癡的朋友一定要另外跟服務生要『死神辣』、『鬼椒辣』保證飆汗噴火

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將門來點辣麻辣鍋專門店｜店家資訊、訂位

訂位專線：03-8330529

地址：花蓮市中華路54號(路邊停車、一心泡泡冰旁）

營業時間：17:00~23:30

將門來點辣麻辣鍋專門店｜用餐環境

古色古香的設計很有品味、以半開放式包廂讓用餐有些許隱私感，空氣裡飄散著高級日本檜木的香氣很喜歡

桌邊有移動式置物櫃，不用擔心桌面擺放食材用餐太擁擠

來將門來點辣除了標配的酸梅湯，還有各式啤酒、麥茶、冷泡茶可以選擇

醬料區非常用心，擺放整齊又乾淨

很多別處吃不到的調味，還有超佛系的雞蛋隨你拿

將門來點辣麻辣鍋專門店｜菜單

點餐掃描桌上的QR CODE，送單到出餐效率很好

將門來點辣麻辣鍋專門店｜必點料理

澳洲M9+翼板100g 600元，肉質比美牛更勝一籌

熟成A5和牛鞍下 （日本鹿耳島）100g 720元，油花入口即化，這個不要先吃喔XD

大推cp值超高的1885 us prime熟成無骨牛小排，油花豐富肉質軟嫩

將門來點辣的辣鍋香氣渾厚，不是單純的辣油喔

清水清油，混合6種辣椒搭配出香氣、舒服的辣度、辣的持久度，以及20味中藥香料提鮮香同時保護腸胃！

郫縣豆瓣醬混合4種台灣豆瓣使湯頭濃郁香醇飽和，青花椒、大紅袍花椒提供了老饕們最愛的麻香跟麻度

辣度可以調整，死神辣、鬼椒辣兩種香氣跟辣度絕對是別處吃不到的過癮

babe喜歡辣度爆表的死神辣，因為香氣比較特殊、辣度不直接喉嚨發燙

鬼椒辣喉嚨、雖然沒有死神辣但是卻會嘴唇發麻

將門來點辣的麻辣鍋吃完隔天不會拉肚子、蠻舒服的

麻辣鍋的靈魂鴨血豆腐都很強，不過私心更愛果凍鴨血一些

入味軟嫩帶有一絲甜味，豆腐超入味、入口即化還有濃郁的豆香

不是吃到飽的鴨血豆腐果然是超有實力

自家煮的酸梅湯可以另外要冰塊，鹹酸不甜膩～解辣又好喝

牛小排的厚度吃起來可以同時感受到麻辣湯底的渾厚麻辣香，本身的辣度在小辣

肉質柔軟、油花香甜～大片一口放入口中太享受！

搭配店家黃金比例沾醬～好吃到不行

雖然大多數的麻辣鍋店必點是王子麵，但是來到將門來點辣一定要吃白飯，嚴選花蓮帶點芋香的富麗好米

第一次吃到這麼好吃的白飯，不用日本越光米就好吃到一滴米粒不剩

蛋餃、油條、芋頭貢丸、綜合（燕餃、魚餃、蝦餃）火鍋必點4寶

芋頭丸肉感十足、還吃得到大塊芋頭很鬆軟

蛋餃的蛋皮真的是煎蛋，裡頭的肉餡調味後單吃就很棒

綜合餃是三記品牌，好吃保證

油條新鮮酥脆，浸漬麻辣湯7下就可以拿起來吃～

還有煮麻辣鍋必吃的牛筋、牛肚、大腸頭，這裡都是事先處理過只需要丟入鍋中滾了即可品嚐

大腸頭處理得很乾淨、牛筋軟Ｑ得很厲害，牛肚在孔隙的地方吸附湯吃～三個都很有水準

油脂入口即化的鹿耳島熟成A5和牛鞍下～建議涮三下入口最能感受到肉質的軟嫩香甜

澳洲M9+翼板肉感多一些，油花不似牛小排那麼多更耐吃，大概涮到5分熟口感最佳

cp值蠻高的台灣梅花豬，油花不多吃起來罪惡感少、川燙在白湯中能突顯肉質新鮮、涮在麻辣湯裡油脂增加滑嫩度

辣湯煮後不死鹹

大骨湯煮過青菜後更是好喝，很少喝到麻辣鍋店的白湯那麼有水準

服務很好、會不定時來問要不要加湯

餐後的鮮奶布丁ＱＱ也太有誠意了吧！手工的鮮奶凍很滑口、搭配嚼勁十足的QQ還有粗顆粒花生粉

比甜點剉冰店還要強大，雖然附近有一心泡泡冰、五霸焦糖包心粉圓，但這裡吃完估計不後悔～也回不去了這個獨特的手工味

來到花蓮必吃好吃火鍋、麻辣鍋推薦『將門來點辣』

店家/景點資訊

店家名稱：將門來點辣 麻辣鍋專門店-花蓮人氣鍋物|熱門鍋物|特色鍋物|必吃火鍋|麻辣火鍋|在地推薦火鍋

所在地址：臺灣花蓮縣花蓮市中華路54號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-23:30

店家電話： 03 833 0529

評價：★★★★★ Google即時導航

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