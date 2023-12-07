為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新開幕最美中國風麻辣鍋、果凍鴨血太強了～死神辣鬼椒辣挑戰吃辣極限！

新開幕最美中國風麻辣鍋、果凍鴨血太強了～死神辣鬼椒辣挑戰吃辣極限！

2023-12-07 20:23:00 梅格 人氣：116
share
窩客好文

梅格

發表篇數：253篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 花蓮市

造訪商家：將門來點辣麻辣鍋專門店
phone03-8330-529
place花蓮縣花蓮市中華路54號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

花蓮市新開幕好吃火鍋、麻辣鍋『將門來點辣麻辣鍋專門店』古色古香的好環境、果凍鴨血、超入味豆腐都很有水準

肉品現點現切、肉質好又大片，連火鍋料都很講究

麻辣鍋底混合6種辣椒搭配出獨門香辣感、溫和卻很持久度，再以20味中藥香料提味～同時保護腸胃！

基本的白湯有濃郁的天然大骨香，加入酸菜的酸香提升味蕾層次，光喝湯就很享受

原湯50元/人、麻辣鍋90元/人(鍋底免費加一次）

鴛鴦鍋為50元原湯＋70元麻辣鍋，所以是120元

這裏不分大小鍋、依照人數多寡計算

嗜辣成癡的朋友一定要另外跟服務生要『死神辣』、『鬼椒辣』保證飆汗噴火

花蓮最好吃的火鍋推薦『將門來點辣 麻辣鍋專門』愛吃麻辣鍋的朋友一定要收藏

 

花蓮旅遊、美食、住宿、一日遊推薦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

將門來點辣麻辣鍋專門店｜店家資訊、訂位

訂位專線：03-8330529

地址：花蓮市中華路54(路邊停車、一心泡泡冰旁）

營業時間：17:00~23:30

將門來點辣麻辣鍋專門店｜用餐環境

古色古香的設計很有品味、以半開放式包廂讓用餐有些許隱私感，空氣裡飄散著高級日本檜木的香氣很喜歡

桌邊有移動式置物櫃，不用擔心桌面擺放食材用餐太擁擠

來將門來點辣除了標配的酸梅湯，還有各式啤酒、麥茶、冷泡茶可以選擇

醬料區非常用心，擺放整齊又乾淨

很多別處吃不到的調味，還有超佛系的雞蛋隨你拿

 

將門來點辣麻辣鍋專門店｜菜單

點餐掃描桌上的QR CODE，送單到出餐效率很好

將門來點辣麻辣鍋專門店｜必點料理

澳洲M9+翼板100g 600元，肉質比美牛更勝一籌

熟成A5和牛鞍下 （日本鹿耳島）100g  720元，油花入口即化，這個不要先吃喔XD

大推cp值超高的1885 us prime熟成無骨牛小排，油花豐富肉質軟嫩

將門來點辣的辣鍋香氣渾厚，不是單純的辣油喔

清水清油，混合6種辣椒搭配出香氣、舒服的辣度、辣的持久度，以及20味中藥香料提鮮香同時保護腸胃！

郫縣豆瓣醬混合4種台灣豆瓣使湯頭濃郁香醇飽和，青花椒、大紅袍花椒提供了老饕們最愛的麻香跟麻度

辣度可以調整，死神辣、鬼椒辣兩種香氣跟辣度絕對是別處吃不到的過癮

babe喜歡辣度爆表的死神辣，因為香氣比較特殊、辣度不直接喉嚨發燙

鬼椒辣喉嚨、雖然沒有死神辣但是卻會嘴唇發麻

將門來點辣的麻辣鍋吃完隔天不會拉肚子、蠻舒服的

麻辣鍋的靈魂鴨血豆腐都很強，不過私心更愛果凍鴨血一些

入味軟嫩帶有一絲甜味，豆腐超入味、入口即化還有濃郁的豆香

不是吃到飽的鴨血豆腐果然是超有實力

自家煮的酸梅湯可以另外要冰塊，鹹酸不甜膩～解辣又好喝

牛小排的厚度吃起來可以同時感受到麻辣湯底的渾厚麻辣香，本身的辣度在小辣

肉質柔軟、油花香甜～大片一口放入口中太享受！

搭配店家黃金比例沾醬～好吃到不行

雖然大多數的麻辣鍋店必點是王子麵，但是來到將門來點辣一定要吃白飯，嚴選花蓮帶點芋香的富麗好米

第一次吃到這麼好吃的白飯，不用日本越光米就好吃到一滴米粒不剩

蛋餃、油條、芋頭貢丸、綜合（燕餃、魚餃、蝦餃）火鍋必點4

芋頭丸肉感十足、還吃得到大塊芋頭很鬆軟

蛋餃的蛋皮真的是煎蛋，裡頭的肉餡調味後單吃就很棒

綜合餃是三記品牌，好吃保證

油條新鮮酥脆，浸漬麻辣湯7下就可以拿起來吃～

還有煮麻辣鍋必吃的牛筋、牛肚、大腸頭，這裡都是事先處理過只需要丟入鍋中滾了即可品嚐

大腸頭處理得很乾淨、牛筋軟Ｑ得很厲害，牛肚在孔隙的地方吸附湯吃～三個都很有水準

油脂入口即化的鹿耳島熟成A5和牛鞍下～建議涮三下入口最能感受到肉質的軟嫩香甜

澳洲M9+翼板肉感多一些，油花不似牛小排那麼多更耐吃，大概涮到5分熟口感最佳

cp值蠻高的台灣梅花豬，油花不多吃起來罪惡感少、川燙在白湯中能突顯肉質新鮮、涮在麻辣湯裡油脂增加滑嫩度

辣湯煮後不死鹹

大骨湯煮過青菜後更是好喝，很少喝到麻辣鍋店的白湯那麼有水準

服務很好、會不定時來問要不要加湯

餐後的鮮奶布丁ＱＱ也太有誠意了吧！手工的鮮奶凍很滑口、搭配嚼勁十足的QQ還有粗顆粒花生粉

比甜點剉冰店還要強大，雖然附近有一心泡泡冰、五霸焦糖包心粉圓，但這裡吃完估計不後悔～也回不去了這個獨特的手工

來到花蓮必吃好吃火鍋、麻辣鍋推薦『將門來點辣』

 

店家/景點資訊

 
 

 

 

 

交通資訊

 
 
 
 

延伸閱讀




#花蓮必吃
morechevron_right
文章關鍵字
花蓮麻辣鍋 花蓮新開幕 花蓮火鍋 將門來點辣 more
檢舉
share
chevron_left

開業40年的包子傳奇搬家後一樣超火紅！
延伸閱讀

食記----山喜屋(1)

 彬漢

│花蓮│→ 5+商行 無法抵擋本丸的魅力

 不吃茄子紅蘿蔔の針

台中 韓鄉韓國料理 中港店 - 小菜吃到飽

 藍色起士

鄉野間的美味～野夫炊煙

 Ivy Chang
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

梅格

發表篇數：253篇

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
串串門子鴛鴦鍋 照片

串串門子鴛鴦鍋

4.80 (2人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
火鍋世家 花蓮國聯店 照片

火鍋世家 花蓮國聯店

4.60 (1人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
漁場鍋物三代目 照片

漁場鍋物三代目

2.95 (2人評鑑)

區域：花蓮縣新城鄉
養鍋 YangGuo 石頭涮涮鍋 照片

養鍋 YangGuo 石頭涮涮鍋

4.60 (1人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市
巴大爺鍋物 照片

巴大爺鍋物

3.20 (1人評鑑)

區域：花蓮縣花蓮市

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up