台南伴手禮「Wei甜」算是非常有特色的一間甜品店，不惜重本採用寒天、海藻糖、澳洲塔斯馬尼亞島產區的零污染乳源 South Cape Cream Cheese (奶油乳酪)，以及紐西蘭最好的德紐黃金奶油，我們六年前初訪就對他們家留下極佳的印象，前陣子來台南逛逛又晃到他們家來，沒想到店面翻新了，商品也更多元，其中最推薦的就是新推出的「牛牛軋餅」，半年狂銷六千盒，鹹香交錯、酥香軟Q，好吃不黏牙，內餡還多了蔓越莓、杏仁的口感，微甜不膩又涮嘴，莫名其妙吃完一整盒不誇張；另外像是乳酪條、糖果系列也都是他們家的招牌商品，不管是逢年過節、當作伴手禮或自己享用都很適合，我們也買了一大堆回去跟親朋好友分享，大家也是一致好評，吃過就愛上!

【相關資訊】

Wei甜 (本店)

地址:台南市安平區安平路390號

電話:06-2586511

營業時間:10:00~20:00

官網:https://www.weitian.com.tw/

FB粉絲團:https://www.facebook.com/weitian.tainan

Wei甜 (戎館門市)

地址: 台南市中西區中正路220號

營業時間:10:00~20:00

Wei甜 位置

▼「Wei甜」就位於台南市安平區安平路上，有不少知名店家通通都在附近，像是文章牛肉湯、周氏蝦捲、伊蕾特布丁、銀波布丁等，可說是台南伴手禮一條街無誤!我們在六年前也來過「Wei甜」，對他們家的甜點印象深刻，微甜不膩的味蕾讓人一吃就愛上，這次來訪整體店面都不一樣了，店鋪質感也提升不少。

▼店面採用大量木質感搭配 Tiffany藍的屋頂造型，有種回到家的溫馨質感；搭配大片透明玻璃讓採光更通透，玻璃上描繪出店家的招牌商品之一「皇后豆塔」的圖樣，看起來高貴又典雅。

▼一進到裡頭，溫潤的木質感搭配繽紛多彩的配色，給人一種活潑又充滿朝氣的感覺!

▼他們家的LOGO有重新設計過，看到這個W就代表是他們家的產品，顯眼又好認。

新品 牛牛軋餅

▼靠牆區則是產品櫃，下方的「牛牛軋餅」是他們家的新品，疊得像小山一樣高就知道它的人氣有多高了!

▼牛牛軋餅透明外盒搭配黃粉交錯的時尚腰封，讓質感升級不少；這兩款包裝都是他們家的牛牛軋餅，不管送禮或自己享用都很適合。

▼腰封上頭都有”W”的LOGO與牛牛軋餅的字樣，看起來超時髦，送禮也很有面子!

▼值得一提的是，買牛牛軋餅就送專屬環保提袋，而且購買一盒就能擁有，只能說店家真的超大器啊!

▼店面還可以看見牛牛軋餅所使用的食材，一問之下才知道原來店家用的是日本ZR級寒天與海藻糖，跟一般常見使用砂糖、棉花糖截然不同，真的是下重本啊!

▼牛牛軋餅的內餡三大成份為寒天、海藻糖、蔓越莓乾，光看就讓人躍躍欲試了!

▼店面後方則是工作區，剛好遇上店家在製作牛牛軋餅，我們也請店家讓我們捕捉幾張照片讓大家瞧瞧。

▼牛牛軋餅的內餡採用店內明星商品「寒天夏威夷豆牛奶糖」下去改良，以高溫明火手炒而成，再加入蔓越莓乾、杏仁混入其中；店家說炒製的時間、火侯也很重要，看似簡單的內餡也很講究功夫與經驗，每份內餡秤重後再包夾入餅乾，都是純手工、標準化製作，真的很耗時費工啊!

▼做好的牛牛軋餅一字排開，看起來也很療癒啊~~製作過程中聞到濃郁香氣，害我們整個都嘴饞了起來。

▼老闆娘還大方請我們試吃，一吃不得了，都想直接搬好幾盒回家了!

▼店家還特別製作多國語言的DM，讓外國觀光客也能輕鬆購入，也有不少日本、韓國觀光客特地來買回去當作伴手禮呢!

▼特別的是這款牛牛軋餅還有分葷、素，就能素食的朋友也能開心享用。

▼牛牛軋餅採用透明外盒，抽真空後再封膜，內附乾燥劑，所以可以存放兩個月沒問題，不過相信我，根本不到兩天就吃光光了(笑)!

▼這款為葷食口味的牛牛軋餅，餅乾吃起來是記憶中的經典美味，蔥香、鹹香帶點酥脆口感，中間包夾著以寒天、海藻糖、蔓越莓、杏仁製成的手炒內餡，不僅甜度更低，而且對身體也較無負擔。

▼素食口味的牛牛軋餅，也就是少了蔥香，但吃起來完全無損它的美味，就連長期茹素、平常不太吃甜食的老爸老媽也吃得很開心。

▼今天來當個牛牛軋餅富翁，在家追劇超涮嘴，吃起來好滿足啊!

▼他們家的牛牛軋餅跟印象中那種硬脆口感很不一樣，不用擔心餅乾太硬、牙口不好的長輩咬不動，只要擔心不小心吃太多(笑)~~

▼外層餅乾帶有迷人的蔥香、鹹香，口感酥脆不硬，內餡柔滑香Q不黏牙，常溫保存也不會變硬，不需要事先微波，打開就能享用，經典的傳統風味搭配微甜不膩的內餡很可以。

▼我們最愛的就是那多元層次的口感，內餡搭配蔓越莓乾、杏仁，吃起來微微酸甜又帶有爽脆的口感，吃起來鹹甜交錯、乾爽不甜膩，忍不住一口接一口停不下來，頓時成為我們心目中好吃牛軋餅的前三名不誇張。

▼再教大家一個隱藏版吃法，將牛牛軋餅稍微微波5秒，掰開餅乾就會有邪惡的牛奶糖瀑布，整個好迷人啊!

▼內餡吃起來溫熱柔軟又甘甜，搭配酥香的餅皮很合拍，很適合微涼的天候，越吃越好吃耶!

Wei甜 戎館門市

▼後來我們又來到美食密集度很高的國華街逛逛，「戎館」原是日治時期的戲院，二次大戰後改稱為「赤崁戲院」，2020年底整修做為黑橋牌特色門市，裡頭也進駐不少知名伴手禮店，不管是在地朋友或觀光客都喜歡來這裡逛逛，感受老戲院的新風華。

▼我們來到國華友愛新商圈逛了一圈，吃了幾樣小吃後，再到戎館逛逛。

▼戎館進駐的品牌也會寫在列表上，看起來就好像戲院的電影看板一樣。

▼戎館一樓也有「Wei甜」門市，如果沒辦法去安平總店購買的朋友，也可以就近在國華街、中正路交叉路口的戎館購買。

▼這裡同樣有販售搶手的新品「牛牛軋餅」，買不夠的朋友來這裡補貨就對了(笑)!

▼買一盒牛牛軋餅就有送專屬提袋，桃紅色的設計喜氣又好看，重點是可以重複利用，整個超環保啊!

▼另外一款超人氣糖果系列也很受歡迎，也通通都是採用100%日本海藻糖熬製而成，吃起來同樣甜度不會過高，好嚼不黏牙。

▼包裝非常繽紛好看，左上角印有口味標示，上方還有夾鍊設計，不管是送禮或自己享用都很適合!

乳酪條

▼乳酪條也是店內熱銷商品，我們之前吃過一次就念念不忘，這次又來回購啦!

▼乳酪條的口味非常多元，有時候還會隨季節推出限定口味，不僅可以挑選自己喜愛的口味，也可以混搭唷!

▼外盒採粉嫩色系包裝，搭配店家LOGO，時尚又帶有質感。

▼專屬提袋也是討喜的蜜桃色系，送禮也很喜氣好看。

▼這次品嘗的口味有原味、香蕉、野生藍莓、香蕉檸檬、5森莓、抹茶、巧克力、蔓越莓、檸檬等，外包裝都會貼上口味方便辨識；乳酪條採用澳洲塔斯馬尼亞島產區的零污染乳源 South Cape Cream Cheese (奶油乳酪)，以及紐西蘭最好的德紐黃金奶油，採用單一產區的乳源，遵循古法製成，純淨自然又沒有多餘的添加物；搭配澳洲野生藍莓、蔓越莓、無色素香料抹茶粉、頂級苦甜比利時天然巧克力及當令新鮮水果製成，每一條都是清香醇厚又不膩的好味道。

▼享用前先從冷凍拿出來退冰幾分鐘即是最佳口感，一入口就能感受到原味乳酪條柔滑香濃、入口即化的清新乳香，沒有任何草腥味，搭配底層酥餅非常合拍，很容易一口接一口就秒殺了。

▼蔓越莓乳酪條，柔滑乳香中帶點微微酸甜滋味，還能吃得到果粒口感，吃起來更加爽口不膩。

重乳酪蛋糕

▼此外也有推出圓形的重乳酪蛋糕，很適合歡聚慶生享用，如果有喜歡的口味建議事先預訂，沒有預訂的話就以現場提供的口味為主囉!

▼他們家的乳酪都是採用德紐黃金奶油，品質好又能吃到純淨的乳香。

▼像這款是8吋野生藍莓口味，他們家的乳酪蛋糕也有一定厚度，吃起來很過癮啊!

▼現在還有推出四吋重乳酪蛋糕，很適合小家庭或2~3人享用，吃起來也不會有太大負擔，小巧的尺寸也很受歡迎。

▼「Wei甜」曾榮獲台南金讚百家好店，可見品質也有一定水準。

糖果系列

▼他們家的糖果系列口味多元又好吃，我們也買了幾款口味回來分送給親朋好友。

▼南棗核桃糕，以南棗、紅棗為基底，搭配核桃下去製成，吃起來有自然甘甜，搭配爽脆的核桃口感，香Q微甜不黏牙，送給長輩也很適合；另外還有一款是添加桂圓的南棗核桃糕，採用東山煙燻桂圓下去製成，多了一股桂圓熟成的甜香，整體風味更多元了。

▼另外還有招牌的寒天夏威夷豆牛奶糖，以寒天為基底搭配海藻糖，再揉入夏威夷豆，柔滑帶Q不黏牙，微微香甜又爽脆的口感很涮嘴；此外還有蔓越莓口味的寒天夏威夷豆牛奶糖，多了蔓越莓更增添酸甜味蕾，整體吃起來也更爽口不膩!

▼金鑽鳳梨堅果糖，使用7~8分熟的金鑽鳳梨下去製成，一入口就有濃烈又自然的鳳梨香氣，還以為在吃鳳梨本人呢~~搭配堅果、Q軟牛奶糖整體來說很順口，很容易就不小心吃了好幾顆不誇張。

▼水果系列的堅果糖都是採用新鮮水果製成，草莓堅果糖就是採用台灣在地產的新鮮草莓下去製成，有著自然的草莓酸甜，搭配堅果、牛奶糖簡直絕配，很適合逢年過節送禮或是當作伴手禮也不錯!

Wei甜 評價

「Wei甜」可說是我們送禮的新歡，不管是牛牛軋餅、糖果系列或是乳酪條等，每款都有獨到之處，吃起來相對負擔比較小，送人也非常喜氣好看，包準面子、裡子通通有~~有興趣的朋友到台南玩耍不妨也可以安排一下!

【相關資訊】

Wei甜 重乳酪 職人手作(本店)

地址:台南市安平區安平路390號

電話:06-2586511

營業時間:10:00~20:00

官網:https://www.weitian.com.tw/

FB粉絲團:https://www.facebook.com/weitian.tainan

Wei甜(戎館門市)

地址: 台南市中西區中正路220號

營業時間:10:00~20:00

【延伸閱讀】

【台南】Wei甜手工甜品坊‧嚴選素材、料好實在!台南知名伴手禮、網購名店、台北信義誠品也買得到!招牌乳酪條、寒天夏威夷豆牛奶糖、皇后豆塔人氣超夯!

【台南】舊來發餅舖．一年只賣三天的冬至菜包!台南限定冬至美味~

【台南住宿】仲青行旅．地點好、方便吃小吃!簡約舒適的住宿推薦!

【台南美食】台南三井OUTLET．超過40家美食餐廳整理、停車交通資訊!

【臺南左鎮化石園區】台南必遊親子景點推薦! 優惠門票、交通、五大主題館攻略!