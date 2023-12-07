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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

2023-12-07 21:18:43 齊媽 人氣：113
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窩客好文

齊媽

發表篇數：93篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 士林區

112. 11. 29  (三)                            2023士林官邸菊展

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

每年底的士林官邸菊展都吸引許多人朝聖

今年以菊藝生活為主題，2023/11/24～12/10免費參觀

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

美麗印象

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

入口處以藝術創作為視覺印象，搭配調色盤、洗筆筒藝術裝置勾勒出主題意象

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

台日友好--笠間菊花節

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

以笠間稻荷神社意象的鳥居、和傘、繪馬呼應菊花節，展現台日友好情誼

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

這天我一大早就抵達士林官邸，遊客不多可以好好賞花拍照

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

到訪士林官邸這麼多次，第一次拍到水池周邊的空景，太開心了！

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

掬酒 / 菊酒

以陶淵明"飲酒．秋菊有佳色"為主軸，由竹編藝術家製作大型的竹編酒壺

運用各色菊科花卉表現出傾倒的酒水流動感

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

現場觀賞非常壯觀，也是此次菊展我最喜歡的作品

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

花卉中間保留通道，方便遊客入內賞花拍照，十分貼心

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

色彩繽紛、花團錦簇、美不勝收

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

四周搭配農村造景，表達詩人沉醉其中、忘卻煩憂的意境

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

一早陽光尚未露臉，微涼的天氣很適合散步兼賞花

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

隨走隨拍，輕鬆愉快

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

賞心悅木 / 笑容可菊

以木材、竹片與菊科花卉交織，展現生意盎然的正能量

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

賞花是一件快樂的事，瞬間為自己充飽電

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

綠色的菊花很少見，特別吸引我的目光

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

透過菊展認識不同品種的菊花，大開眼界

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

打開菊園 / 品菊之藝

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

以不同型態的菊花搭配竹編藝術作品，呈現菊花的多元樣貌

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

花藝仙境

以漂流木和竹子塑造而成的裝置藝術"水流"，展現流水的線條律動

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

秘密花園

以微型迷宮的設計，融入莫內的畫作及花牆，營造屬於自己的秘密花園

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

園丁趕在開園之前，認真的為花卉澆水，感謝你們默默的付出

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

各式大立菊亦是吸睛焦點，待菊花滿開一定更壯觀

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

每年的菊展都很精彩，值得參觀

心中默默期待明年...捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

捷運士林．2023士林官邸菊展 / 菊藝生活

＜士林官邸＞台北市士林區福林路60號

(02) 2881 - 2512              開放時間8:00～18:00

捷運士林站2號出口，步行約5分鐘

官網：https://2023chshow.taipei/index.php

 

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