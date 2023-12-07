112. 11. 29 (三) 2023士林官邸菊展

每年底的士林官邸菊展都吸引許多人朝聖

今年以「菊藝生活」為主題，2023/11/24～12/10免費參觀

『美麗印象』

入口處以藝術創作為視覺印象，搭配調色盤、洗筆筒藝術裝置勾勒出主題意象

『台日友好--笠間菊花節』

以笠間稻荷神社意象的鳥居、和傘、繪馬呼應菊花節，展現台日友好情誼

這天我一大早就抵達士林官邸，遊客不多可以好好賞花拍照

到訪士林官邸這麼多次，第一次拍到水池周邊的空景，太開心了！

『掬酒 / 菊酒』

以陶淵明"飲酒．秋菊有佳色"為主軸，由竹編藝術家製作大型的竹編酒壺

運用各色菊科花卉表現出傾倒的酒水流動感

現場觀賞非常壯觀，也是此次菊展我最喜歡的作品

花卉中間保留通道，方便遊客入內賞花拍照，十分貼心

色彩繽紛、花團錦簇、美不勝收

四周搭配農村造景，表達詩人沉醉其中、忘卻煩憂的意境

一早陽光尚未露臉，微涼的天氣很適合散步兼賞花

隨走隨拍，輕鬆愉快

『賞心悅木 / 笑容可菊』

以木材、竹片與菊科花卉交織，展現生意盎然的正能量

賞花是一件快樂的事，瞬間為自己充飽電

綠色的菊花很少見，特別吸引我的目光

透過菊展認識不同品種的菊花，大開眼界

『打開菊園 / 品菊之藝』

以不同型態的菊花搭配竹編藝術作品，呈現菊花的多元樣貌

『花藝仙境』

以漂流木和竹子塑造而成的裝置藝術"水流"，展現流水的線條律動

『秘密花園』

以微型迷宮的設計，融入莫內的畫作及花牆，營造屬於自己的秘密花園

園丁趕在開園之前，認真的為花卉澆水，感謝你們默默的付出

各式大立菊亦是吸睛焦點，待菊花滿開一定更壯觀

每年的菊展都很精彩，值得參觀

心中默默期待明年...

＜士林官邸＞台北市士林區福林路60號

(02) 2881 - 2512 開放時間8:00～18:00

捷運士林站2號出口，步行約5分鐘

官網：https://2023chshow.taipei/index.php

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