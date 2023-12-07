吃過這麼多間日式丼飯，那你有吃過結合法式元素的丼飯嗎～這間位在台中南屯的法丼Fadone，是台中首間以法式元素為主軸的丼飯專賣店，採原肉塊熟成，並低溫烹調料理，搭配特調醬汁及爐烤蔬菜，餐點豐富又有飽足感，開幕至今生意依舊超級好

法丼Fadone位置

法丼Fadone位在台中南屯大墩五街與大英西一街交叉口，採落地窗設計，裝潢看起來相當有質感，近台中捷運南屯站、文心森林公園，附近有兩個收費停車場，交通非常便利

法丼Fadone環境

法丼Fadone店裡頭有著明亮的採光，空間寬敞舒適，座位數除了一般座位，還有吧檯是的座位區，不僅適合一人來用餐，還可以近距離欣賞主廚料理秀

法丼Fadone主要烹調方式，以低溫水浴讓肉質軟嫩，再經由高溫烙烤瞬間鎖住肉汁進而產生梅納的酥脆口感及香氣

法丼Fadone菜單

香草牛肝菌菇牛肉清湯 98元

法丼Fadone的湯品有點像台南牛肉湯的做法，採手沖方式，先將現切生牛肉、日本山藥、牛肝菌菇、自耕香草放入湯碗中，接著沖入高湯，裡頭的牛肉是採用美國板腱牛肉，肉質相當軟嫩鮮甜，湯頭也非常清甜好喝

香草牛肝菌菇豬肉清湯 98元

如果不吃牛的朋友，法丼Fadone也有香草牛肝菌菇豬肉清湯，裡頭添加了帶有豐富油脂的豬五花，肉質一樣很嫩

舒烤熟成紐奧良板腱牛 268元

這道舒烤熟成紐奧良板腱牛可是法丼Fadone店裡頭的人氣丼飯，採用整塊紐澳良板腱牛，以舒肥方式，並炙燒至七、八分熟，再加入以卡本內蘇維濃紅酒、自製紫蘇梅及油封蕃茄調製而成的特製醬汁，一旁搭配爐烤蔬菜，有櫛瓜、南瓜、胡瓜及杏鮑菇，還有附上一顆溫泉蛋，整碗看起來超澎派

法丼Fadone的板腱牛經過舒肥，讓肉質變得更加軟嫩，帶有豐富肉汁，中間的嫩筋還特別炙燒過，吃起來多了脆脆口感，搭配微微酸甜的特製醬汁，超好吃

香蔥油雞蓋飯 178元

另外蓋飯糖糖選了這碗香蔥油雞蓋飯，瞧瞧上頭的香蔥油雞腿直接霸佔2/3的碗，底下搭配滿滿爆炒洋蔥及一整顆的溫泉蛋

法丼Fadone的香蔥油雞是採用溫體雞腿，一樣經過舒肥再炙燒，搭配自製青蔥鹽醬及屏東蔥球，外皮煎至金黃焦脆的口感，裡頭的肉質更是鮮嫩多汁，搭配青蔥鹽醬層次更加豐富，底下的丼飯搭配溫泉蛋及爆炒洋蔥也好好吃

清炒綜合時蔬 120元

想來點蔬菜，可以試試法丼Fadone這道清炒綜合蔬菜，裡頭有番茄、娃娃菜、玉米筍、洋蔥、南瓜、胡瓜及杏鮑菇，食材非常豐富，可以吃到蔬菜本身的清甜，上頭搭配些許七味粉調味增添香氣

爐烤厚切櫛瓜 108元

將新鮮櫛瓜厚切，以爐烤方式，不僅保留了櫛瓜本身的香甜，口感更是香脆又多汁，上頭還撒上了七味粉增添風味

松露白醬脆薯 130元

來到法丼Fadone必點的招牌小點松露白醬脆薯，可別以為他只是一般的炸薯條，旁邊附上的沾醬可厲害了，將薯條現炸至金黃色澤，口感超酥脆，一旁附上採用海鹽、黑松露及法丼白醬調製而成的松露白醬，一入口就能感受到濃厚的松露香氣，讓人一根接一根，另一個紅色的可不是番茄醬，而是店家採用檸檬、番茄等特製而成的糖醋醬，吃起來酸酸甜甜的也不錯

蘋果汁 60元／無糖綠茶 50元

飲料蘋果汁跟無糖綠茶喝起來都非常爽口又解膩

法丼Fadone的丼飯結合法式元素，有別於之前常吃到的日式丼飯，採用原塊肉熟成，並以低溫烹調方式爐烤，搭配特製靈魂醬汁，層次更加豐富，餐點非常多樣化，小點糖糖還蠻推薦法丼Fadone的松露白醬脆薯，薯條現炸熱騰騰，搭配兩種特製醬都好好吃，用餐時間人潮較多，建議大家可以先打電話訂位唷