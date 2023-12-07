為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 法丼Fadone｜台中第一間以法式元素為主軸的丼飯專賣店，採原肉塊熟成，低溫料理，用餐時間人超多！

法丼Fadone｜台中第一間以法式元素為主軸的丼飯專賣店，採原肉塊熟成，低溫料理，用餐時間人超多！

2023-12-07 21:38:19 糖糖's 享食生活 人氣：98
share
窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1473篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：法丼Fadone
phone04-2473-0506
place台中市南屯區大墩五街328號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

吃過這麼多間日式丼飯，那你有吃過結合法式元素的丼飯嗎～這間位在台中南屯的法丼Fadone，是台中首間以法式元素為主軸的丼飯專賣店，採原肉塊熟成，並低溫烹調料理，搭配特調醬汁及爐烤蔬菜，餐點豐富又有飽足感，開幕至今生意依舊超級好

法丼Fadone位置

法丼Fadone位在台中南屯大墩五街與大英西一街交叉口，採落地窗設計，裝潢看起來相當有質感，近台中捷運南屯站、文心森林公園，附近有兩個收費停車場，交通非常便利

法丼Fadone環境

法丼Fadone店裡頭有著明亮的採光，空間寬敞舒適，座位數除了一般座位，還有吧檯是的座位區，不僅適合一人來用餐，還可以近距離欣賞主廚料理秀

法丼Fadone主要烹調方式，以低溫水浴讓肉質軟嫩，再經由高溫烙烤瞬間鎖住肉汁進而產生梅納的酥脆口感及香氣

法丼Fadone菜單

香草牛肝菌菇牛肉清湯 98元

法丼Fadone的湯品有點像台南牛肉湯的做法，採手沖方式，先將現切生牛肉、日本山藥、牛肝菌菇、自耕香草放入湯碗中，接著沖入高湯，裡頭的牛肉是採用美國板腱牛肉，肉質相當軟嫩鮮甜，湯頭也非常清甜好喝

香草牛肝菌菇豬肉清湯 98元

如果不吃牛的朋友，法丼Fadone也有香草牛肝菌菇豬肉清湯，裡頭添加了帶有豐富油脂的豬五花，肉質一樣很嫩

舒烤熟成紐奧良板腱牛 268元

這道舒烤熟成紐奧良板腱牛可是法丼Fadone店裡頭的人氣丼飯，採用整塊紐澳良板腱牛，以舒肥方式，並炙燒至七、八分熟，再加入以卡本內蘇維濃紅酒、自製紫蘇梅及油封蕃茄調製而成的特製醬汁，一旁搭配爐烤蔬菜，有櫛瓜、南瓜、胡瓜及杏鮑菇，還有附上一顆溫泉蛋，整碗看起來超澎派

法丼Fadone的板腱牛經過舒肥，讓肉質變得更加軟嫩，帶有豐富肉汁，中間的嫩筋還特別炙燒過，吃起來多了脆脆口感，搭配微微酸甜的特製醬汁，超好吃

香蔥油雞蓋飯 178元

另外蓋飯糖糖選了這碗香蔥油雞蓋飯，瞧瞧上頭的香蔥油雞腿直接霸佔2/3的碗，底下搭配滿滿爆炒洋蔥及一整顆的溫泉蛋

法丼Fadone的香蔥油雞是採用溫體雞腿，一樣經過舒肥再炙燒，搭配自製青蔥鹽醬及屏東蔥球，外皮煎至金黃焦脆的口感，裡頭的肉質更是鮮嫩多汁，搭配青蔥鹽醬層次更加豐富，底下的丼飯搭配溫泉蛋及爆炒洋蔥也好好吃

清炒綜合時蔬 120元

想來點蔬菜，可以試試法丼Fadone這道清炒綜合蔬菜，裡頭有番茄、娃娃菜、玉米筍、洋蔥、南瓜、胡瓜及杏鮑菇，食材非常豐富，可以吃到蔬菜本身的清甜，上頭搭配些許七味粉調味增添香氣

爐烤厚切櫛瓜 108元

將新鮮櫛瓜厚切，以爐烤方式，不僅保留了櫛瓜本身的香甜，口感更是香脆又多汁，上頭還撒上了七味粉增添風味

松露白醬脆薯 130元

來到法丼Fadone必點的招牌小點松露白醬脆薯，可別以為他只是一般的炸薯條，旁邊附上的沾醬可厲害了，將薯條現炸至金黃色澤，口感超酥脆，一旁附上採用海鹽、黑松露及法丼白醬調製而成的松露白醬，一入口就能感受到濃厚的松露香氣，讓人一根接一根，另一個紅色的可不是番茄醬，而是店家採用檸檬、番茄等特製而成的糖醋醬，吃起來酸酸甜甜的也不錯

蘋果汁 60元／無糖綠茶 50元

飲料蘋果汁跟無糖綠茶喝起來都非常爽口又解膩

 

法丼Fadone的丼飯結合法式元素，有別於之前常吃到的日式丼飯，採用原塊肉熟成，並以低溫烹調方式爐烤，搭配特製靈魂醬汁，層次更加豐富，餐點非常多樣化，小點糖糖還蠻推薦法丼Fadone的松露白醬脆薯，薯條現炸熱騰騰，搭配兩種特製醬都好好吃，用餐時間人潮較多，建議大家可以先打電話訂位唷

 

《店家資訊》

店家：法丼Fadone
電話：04-24730506
地址：台中市南屯區大墩五街328號（近文心路南屯捷運站）
時間：11:30~14:30；17:30~14:30
臉書：https://www.facebook.com/fadone2021/

檢舉
share
chevron_left

串王爺美滿鍋物｜台中新開特色麻辣串串鍋，一串

泰滾泰式火鍋｜都市中絕美叢林系泰式火鍋店，口

chevron_right
延伸閱讀

烹飪筆記│醬燒海苔板豆腐，用普通板豆腐做日式風味的料理

 Jennifer(真妮4)
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1473篇

歡迎大家來到糖糖的美食部落格 ♥♥ 喜歡到處吃喝遊玩的糖糖，在這與大家一同分享各地美食 讓大家在忙碌的生活裡，也能一起享受這幸福快樂的旅程

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
樂邦迷法越潛艇堡 市政店 BnB 1883 照片

樂邦迷法越潛艇堡 市政店 BnB 1883

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市西屯區
法漾法式餐廳 照片

法漾法式餐廳

4.63 (3人評鑑)

區域：台中市南屯區
映餐酒沙龍ln Saloon 照片

映餐酒沙龍ln Saloon

4.78 (3人評鑑)

區域：台中市西區
DUKE Ason鬍子公爵 照片

DUKE Ason鬍子公爵

4.15 (1人評鑑)

區域：台中市霧峰區
LAFETE・法月 照片

LAFETE・法月

4.11 (5人評鑑)

區域：台中市西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up