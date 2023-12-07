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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北中山-[二會gojiby 咖啡廳] 台北車站後站近京站轉運站，濃郁泰式奶茶與柔軟布丁，隱藏老公寓2樓日式復古質感咖啡廳，靜止於時光匆匆中…

台北中山-[二會gojiby 咖啡廳] 台北車站後站近京站轉運站，濃郁泰式奶茶與柔軟布丁，隱藏老公寓2樓日式復古質感咖啡廳，靜止於時光匆匆中的寧靜午後時光

2023-12-07 23:10:00 Elisa 人氣：109
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窩客好文

Elisa

發表篇數：339篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：二會Gojiby
phone02-2522-1213
place台北市中山區華陰街21號2樓
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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吃完早餐後趕緊在二會咖啡剛開店時造訪

店家不接受候位時常一位難求

晚來可能就客滿需要長時間等候

實際造訪二會所在的老公寓外觀傾頹到我甚至有點懷疑是不是危樓的程度

還好看到可愛的咖啡杯招牌確認沒走錯

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繞到很像消防通道的窄巷才看到小小的咖啡招牌示意

老宅的八邊形鐵窗很有古典中國風味

褪色的鐵門窗架有種頹廢的美

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二會咖啡廳隱藏在老公寓的二樓

需要鼓起勇氣踏上狹長陡峭的樓梯前往

梯間有許多色彩繽紛的藝文海報非常文青

PXL_20220223_064235412_结果

大部分座位旁都有提供插座很適合平日來此讀書工作

店裡的桌椅各有千秋風情

每樣老件都很有年代感的歷史氛圍

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一進門就被各種可愛小物吸引

店裡漾著暖黃燈光非常溫馨

水杯跟置物籃都可以視需求自行取用

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L型的皮革沙發跟石桌帶點英倫爵士風格

每一處都有主理人精心布置的各種精美小物與燈具

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整片打通的窗格一眼看盡對面大樓的城市街景

特別是下午時分陽光灑下的光影更是漂亮

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小而美的轉角雙人座位沒那麼制式多了點隨興

室內隨著太陽移動的光線變換景色也隨之風格截然不同

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偽裝成窗戶的假窗隔壁其實是老屋的紅磚牆

小巧思與精緻的佈置讓室內各處都像是完美的裝潢教科書

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基本的義式咖啡款都有提供

還有特色的脆皮卡布跟鳳梨泡泡聽名字就很有趣

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不喝咖啡也有多款甜甜口味的牛奶飲品

冷熱飲都是同樣價格

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難得有咖啡廳供應我超喜歡的泰奶

蘇打汽水也很多喫茶風格的飲品

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茶飲皆選用台灣特色的茶葉

也有提供酒精飲品跟吐司輕食

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單品豆子跟當日甜點都是直接手寫在櫃檯的小立牌上

主理人的字體飄逸輕盈非常漂亮

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焦糖布丁 TWD120

二會的布丁吃起來像是鮮奶油比重較高的類型

口感傾向昭和布丁的質地紮實偏硬固體感

乳香味濃郁吃起來很有份量

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焦糖液呈現漂亮的深琥珀色

帶點微焦香不會太死甜

頂部妝點的葡萄切片酸度夠可以一口氣清除布丁吃完的微膩感

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不正統泰式奶茶 TWD180

泰奶雖然說不正統但喝起來仍舊是那特別的茶味

不過煉乳的甜味應該調整過是我可以接受的甜度

連冰塊都是用泰奶冰凍的

即使融化也不會減少奶茶的濃郁度

 

平日不限時的二會非常舒適很好泡一整個下午的時間

專注在書籍或工作上搭配精緻的點心飲品

轉瞬間時間就像被偷走一般消失

然後就再次跟二會約gojiby再一次見面

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/23

花費: TWD300(冰泰奶+布丁各1)

二會gojiby

FB粉絲團/IG

13:00-20:00 (L.O.19:30)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes(假日2.5小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址:  104 台北市中山區華陰街21號2樓

電話: 02-2522-1213


檢視較大的地圖

 

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