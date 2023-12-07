隱身在龍潭巷弄內的野薑花與貓，擁有宜人的庭園景致和方便的停車空間，這裡宛如城市中的秘密花園。餐廳老闆熱愛野薑花和貓咪，巧妙地將這兩個愛好融入餐廳的經營之中。菜單精心設計，運用野薑花，給予各式佳餚清新風味。義大利麵、燉飯、排餐、火鍋，每道菜都是味蕾的盛宴。而如果你是一位貓奴，更不能錯過這裡為貓咪準備的專屬天地。貓屋中，可愛的貓咪在其中嬉戲，你可以與牠們互動，感受那份療癒與溫馨。野薑花與貓目前舉辦歲末年終扭蛋活動，只要消費滿2500元即可參加，詳細辦法和規定請參考店家公告。

野薑花與貓怎麼去？

野薑花與貓就在桃園龍潭中興路的巷弄裡，地點相當方便，距離龍潭交流道很近。而且附近還有一個很棒的龍潭運動公園，吃完飯可以隨時過去散散步，放鬆一下。如果是開車的話，也不用擔心停車問題，因為店家很貼心地提供了免費停車場。簡直是考慮周到，讓整個用餐體驗更加愉快。

餐廳外觀真的好美！就像走進了一片清新的綠洲，還有一個迷人的庭院。四周都是漂亮的花朵和茂密的樹木，整個地方充滿了生機，也特別寧靜。庭園設計真貼心，感覺可以帶你遠離城市的吵雜，進入一個很舒適的小天地。

野薑花與貓用餐環境

餐廳的玻璃屋用餐區真的別出心裁！透明的玻璃讓陽光柔和地灑進來，整個空間都充滿了溫馨和明亮的氛圍，彷彿置身在大自然中用餐。而且餐廳內擺滿了精心挑選的植栽，營造了一種自然生機的感覺，整個空間都被綠意包圍。牆上畫著可愛的貓咪圖案，為用餐環境帶來一絲俏皮趣味。

野薑花與貓菜單

野薑花與貓的菜單相當豐富，每位成人最低消費為$250，小孩則為$150，個人計費不可合併。用餐需支付10%的服務費，而在假日用餐時間為120分鐘。餐廳歡迎攜帶毛小孩一同用餐，但需裝在外出籠或推車內。菜單提供多樣選擇，包括沙拉、燉飯、義大利麵、排餐、輕食火鍋、炸物點心、野薑花特色飲品、咖啡飲品以及甜點等。此外，想要享受立體拉花的客人在假日需提前一天預約，未預約者需現場詢問服務人員。【完整菜單連結】

野薑花與貓餐點

當天我們在野薑花與貓品嚐了兩份美味的餐點，一份是義大利麵，另一份則是輕食火鍋。義大利麵還搭配了店家的精緻套餐。所有餐點一起上桌，感覺相當豐盛，整個用餐體驗非常滿足。

酸甜番茄鍋(素食)+美國特選級嫩肩板腱

輕食火鍋提供濃郁昆布湯、酸甜番茄湯和川味麻辣鍋三種湯頭，搭配的肉片特選級松阪豬或美國特選級嫩肩板腱。每份組合還附有蔬菜盤、白飯及一顆蛋，另外還有一杯紅茶或綠茶，如果想更換飲品可折抵60元。

我們選擇的是酸甜番茄湯，湯頭挖起來還可以看到番茄果肉，喝起來非常爽口，有微微的酸味，整個胃都感到暖呼呼的。蔬菜盤裡包括新鮮的蔬菜、玉米、白蘿蔔、番茄、芋頭、杏鮑菇、蛤蜊和透抽等，沒想到蔬菜盤的用料非常豐盛！而且主打蔬菜，完全擄獲了我的味蕾。

美國特選級嫩肩板腱的肉油花不多，但肉質很軟嫩，有一點點筋，所以吃起來口感很好，而且味道很甜美。將嫩肩板腱在番茄湯中涮的時候，肉質能更好地吸收湯汁，增添了濃郁的番茄風味。

升級野薑花拿鐵咖啡(立體拉花)

野薑花拿鐵咖啡很有特色，杯子上那可愛的貓咪拉花和聖誕元素，好療癒喔！開始喝的時候，先是被濃濃的咖啡香包圍，香氣在口中瀰漫。咖啡的苦味和香氣混合出濃郁而深邃的風味。奶泡融入後，口感頓時柔滑順口，奶香和咖啡的苦味完美平衡。底下還有野薑花果醬，輕攪一下，野薑花的香氣散發開來，讓整杯咖啡更豐富有層次。

夏季野薑花嫩煎雞腿義大利麵+B套餐

夏季野薑花嫩煎雞腿義大利麵，我們選擇的是B套餐，搭配的內容包括沙拉、麵包、例湯，還可以挑選一款價格在200元以下的飲品，最後再享受一份美味的貓掌布朗尼。整體看來，這套餐真的相當豐富，是不是讓你感到食慾大開呢？

夏季野薑花嫩煎雞腿義大利麵上桌時，店員友善地告訴我們，原本這道菜是擺上新鮮野薑花花瓣的，但因為野薑花季節結束，所以改以野薑花粉點綴。雞腿肉皮煎得酥脆，肉質口感軟嫩不柴。搭配的白醬義大利麵滑順且不膩口。雖然我平常對於白醬奶味較濃的料理不太喜歡，但這家的白醬義大利麵完全不會太重，我真的覺得很好吃！

套餐-沙拉+麵包+例湯

沙拉搭配的是水果優格，酸酸甜甜的味道，淋在新鮮的生菜和水果上，清爽又開胃。

店家的套餐麵包很用心！提供了兩款不同口感的麵包，有小圓餐包和可頌，還有奶油可以隨心所欲搭配。麵包烤得又酥又香，實在美味！

當天的例湯是南瓜濃湯，入口濃郁滑順，淡淡的南瓜香瀰漫在口中，一碗喝下去，滿足又溫暖心頭。

套餐-香草洛神花茶

香草洛神花茶口感清新宜人，裡面真的有洛神花，喝起來酸甜回甘，讓人愜意享受每一口。

套餐-貓掌布朗尼

最後的甜點是一個可愛的貓掌布朗尼，吃起來綿密濕潤，外皮香脆，裡面有濃郁的巧克力味。一口咬下去，蛋糕和巧克力的組合帶來豐富的層次感，真的好吃！

貓屋

野薑花與貓不僅有美味的料理，還有一個貼心設計的貓屋，住著六隻超可愛的貓咪。貓咪們在裡頭可以盡情地跳上跳下，享受自己的天地。餐廳巧思地打造了用餐區和貓咪活動區，這樣顧客在品味美食的同時，也能欣賞到貓咪們活潑可愛的模樣。而要進貓屋，只要事先預約就好，這樣每個來的人都有足夠時間和這群超可愛的貓咪一起互動。

除了可愛的貓咪之外，野薑花與貓庭園咖啡還有兩隻龍貓！可惜的是，我們去的那一天，兩隻龍貓都在沉睡中，沒有機會看到牠們的活動。

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