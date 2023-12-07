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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園美食│桃園中原大學早午餐 6：35 Brunch 邪惡值破表！超強炒泡麵舒肥健康雞x嫩肩牛排炒泡麵，招牌蘿蔔糕搭配上特製辣醬～簡單的好組…

桃園美食│桃園中原大學早午餐 6：35 Brunch 邪惡值破表！超強炒泡麵舒肥健康雞x嫩肩牛排炒泡麵，招牌蘿蔔糕搭配上特製辣醬～簡單的好組合就超幸福，能量滿滿可以開啟美好的一天！

2023-12-07 23:58:29 艾蜜麗瑜 人氣：101
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窩客好文

艾蜜麗瑜

發表篇數：528篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：6：35 Brunch 中壢中原店
place桃園市中壢區實踐286號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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6：35 Brunch 中原店 (13).jpg  =

地表最強炒泡麵之稱的6：35 Brunch

知名度，網路上早已累積許多高評價，

可說是林口美食代表之一

現在想吃，不用特別跑到林口

現在在桃園中原大學也能品嘗到唷～

6：35 Brunch 必點超狂炒泡麵、蘿蔔糕

招牌炒泡麵系列、吐司、烤堡，可加價升級成套餐，

還有各式點心、飲品、拼盤…等可點選

美味的餐點，舒適的用餐空間，

店內裡、外都不馬虎，所有品項都是真材實料、做到最好

平日辛勤上班，早餐要對自己好一點，補滿元氣繼續上

以及CP值絕高的豐盛餐點與特色調飲，

讓你展開一場屬於你的早午餐踩點旅行！

6：35 Brunch 中原店 (1).jpg

位於中壢區實踐路上6：35 Brunch，

鄰近中原大學商圈

整體裝潢簡約清爽，

一片落地窗迎接滿滿陽光，

用餐氛圍真的非常chill

開車可以停在中原國小

uTagGO 力揚地下收費停車場

步行過來2-3分鐘左右

騎乘機車的朋友店內門口不可停放的唷~

可會被拍照檢舉

可停放附近機車停車場

6：35 Brunch 中原店 (20).jpg

IMG_1997.JPG

IMG_1993.JPG

店內裝潢有股清新的北歐風格，乾淨舒適

擁有大片的落地窗，讓室內有寬闊的視覺感

提供2人、4人座位，也可併桌、增椅

亮黃色的鮮明色彩就感覺很有活力的感覺

從早餐吃到午餐，一開門人潮絡繹不絕

6：35 Brunch 中原店 (21).jpg

6：35 Brunch 中原店 (2).jpg

6：35 Brunch內用採取QRcode點餐，再到櫃台結帳

價格不用加收一成服務費

早午餐餐點類型非常多元，

招牌必吃炒泡麵、超值拼盤、甜點吐司、

特製吐司、各式點心、沙拉堡等，

飲料類則有紅茶、奶茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡、氣泡飲

另外也有和外送平台UberEats、foodpanda配合外送服務，

上班族、居民們，如果懶得出門的話，

線上點餐一樣可以吃到6：35 Brunch 的美味餐點

6：35 Brunch 中原店 (3).jpg

6：35 Brunch 中原店 (4).jpg

店內餐具紙巾自取，還有提供兒童座椅

另外很貼心的還有放外帶盒和紙袋，

如果吃不完可以自行打包！

6：35 Brunch 中原店 (9).jpg

舒肥健康雞炒泡麵（辣）$140

木盆盛裝看起來特別美味

舒肥健康雞帶點椒麻香

搭配半熟蛋、玉米筍、紅蘿蔔、海帶絲，

使用口感Q彈的泡麵麵條，

麵條口感很像韓國辛拉麵泡麵，QQ的好好吃

軟嫩的雞胸肉和炒泡麵的組合，而且份量超極飽足！！

美味和儀式感，療癒風味令人一吃上癮

6：35 Brunch 中原店 (11).jpg

低脂雞胸肉，雞肉好軟嫩完全不乾柴

更是在口感上有一定的升級，

在健康的同時可以有更多美味

麵條拌上太陽蛋液，每口都唰嘴

再搭配店家特製辣醬，太讚了～

經典炒泡麵那鹹甜鹹甜

又帶有微辣的味道令人喜愛

喜歡辣醬的饕客們絕對要嚐嚐看

6：35 Brunch 中原店 (18).jpg

6：35 Brunch 中原店 (19).jpg

IMG_1999.JPG  

升級A套餐＋75元，招牌蘿蔔糕，附紅茶

6：35 Brunch蘿蔔糕高度評價，菜單上必點招牌

金黃酥脆無死角的蘿蔔糕，

煎的焦焦酥酥蘿蔔糕，外酥內軟，

咬下去裡面濕濕熱熱、軟Q軟Q的

每一口都吃的到焦脆爽口的滋味，

單吃即有味道，無需特別再沾醬，

不過我覺得沾些辣醬也很不錯

6：35 Brunch 中原店 (12).jpg 

店內老闆強力推薦特製辣醬，

橘色辣醬滿滿蒜頭香氣中，交織著微酸，

入口滑順不嗆口，風味相當夠層次

特製辣椒醬，微酸帶辣非常開胃

辣中帶點甜我相當喜歡

沾著吃瞬間把美味提升好幾個檔次

蘿蔔糕配上特製微辣沾醬，刺激味蕾，

變化出不同風味，將蘿蔔糕提升至新層次

IMG_2003.JPG

招牌肉蛋吐司$80

肉蛋土司當然就是這裡的招牌

可以直接用手拿取、大口咬土司

一口咬下吃很爽，有口感、有口味

有超鬆軟的吐司，醃製肉片厚實入味

軟嫩口感與荷包蛋極搭，口感讓人欲罷不能

6：35 Brunch 中原店 (14).jpg

嫩肩牛排炒泡麵(不辣)$200

邪惡值破表！大份量的嫩肩牛排

搭配半熟蛋、玉米筍、紅蘿蔔、海帶絲，

太吸睛了吧～讓人垂涎欲滴

這給的份量就算是男生吃也是非常有飽足感阿

IMG_2005.JPG  

整個放佔據一半面積，爽度滿分！

帶著粉紅色的牛排約煎到7分熟，肉質Q彈緊緻

6：35 Brunch 中原店 (16).jpg 

木盆盛裝看起來特別美味

炒泡麵鹹中帶甜的醬汁在結合辣醬以後，

軟嫩牛排搭配經典蒜片，撒上蒜香黑胡椒超對味

藉著辛香料襯托出鮮甜風味

不會有太過重的蒜味，搭配牛肉或是單吃都很合拍

如果跟我一樣辛辣感，可以增添店家特製辣醬，讚～

6：35 Brunch 中原店 (17).jpg

6：35 Brunch 中原店 (6).jpg

冰黑糖珍珠撞奶$75，來6：35 Brunch用餐也可以喝到珍珠奶茶

吸一口，香甜Q彈的口感，烹煮黑糖的濃郁香氣，讓人欲罷不能

香草拿鐵$65，以較輕盈的咖啡比例，搭配鮮奶並帶有香草風味

 

6：35 Brunch很適合個人享用早餐、

午餐或多人聚餐的好地方，

選擇多元，餐點好吃，價格實惠，

空間寬敞明亮，且沒限制用餐時間，

可用早餐店的價格享受到咖啡廳的服務和品質，

讓美味的料理展開美好的一天

 

6：35 Brunch 中壢中原店 fb

地址：桃園市中壢區實踐路286號

營業時間：週二—週六07:30-20:30,

週日07:30-15:00（以店家公告為主

訂購專線：03－416－3396


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以上內容皆為本人實際體驗心得

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E+S+R我們這一家3口一起旅行趣~♥ E+S+R 一同享受大啃美食 E+S+R大手牽小手~大腳小腳走天下,創造屬於3人美好人生的回憶~ ◕‿◕ 艾蜜莉&史尬在人生中擁有一位寶貝小王子! 我們的人生生活中添加很多精彩與學習的一部份. 我是一位雙魚座女個性開朗,就是很喜愛與眾人分享美好事物~ 喜愛拿起我的單眼相機,(Canon EOS 700D)拍下美好景色留下回憶! 文章中字眼都是以個人性格開朗談吐話語寫文分享◕‿◕想與大家一起互相交流談
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