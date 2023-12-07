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地表最強炒泡麵之稱的6：35 Brunch，

知名度，網路上早已累積許多高評價，

可說是林口美食代表之一

現在想吃，不用特別跑到林口

現在在桃園中原大學也能品嘗到唷～

6：35 Brunch 必點超狂炒泡麵、蘿蔔糕

招牌炒泡麵系列、吐司、烤堡，可加價升級成套餐，

還有各式點心、飲品、拼盤…等可點選

美味的餐點，舒適的用餐空間，

店內裡、外都不馬虎，所有品項都是真材實料、做到最好

平日辛勤上班，早餐要對自己好一點，補滿元氣繼續上

以及CP值絕高的豐盛餐點與特色調飲，

讓你展開一場屬於你的早午餐踩點旅行！

位於中壢區實踐路上6：35 Brunch，

鄰近中原大學商圈

整體裝潢簡約清爽，

一片落地窗迎接滿滿陽光，

用餐氛圍真的非常chill

開車可以停在中原國小

uTagGO 力揚地下收費停車場，

步行過來2-3分鐘左右

騎乘機車的朋友店內門口不可停放的唷~

可會被拍照檢舉

可停放附近機車停車場

店內裝潢有股清新的北歐風格，乾淨舒適

擁有大片的落地窗，讓室內有寬闊的視覺感

提供2人、4人座位，也可併桌、增椅

亮黃色的鮮明色彩就感覺很有活力的感覺

從早餐吃到午餐，一開門人潮絡繹不絕

6：35 Brunch內用採取QRcode點餐，再到櫃台結帳

價格不用加收一成服務費

早午餐餐點類型非常多元，

招牌必吃炒泡麵、超值拼盤、甜點吐司、

特製吐司、各式點心、沙拉堡等，

飲料類則有紅茶、奶茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡、氣泡飲

另外也有和外送平台UberEats、foodpanda配合外送服務，

上班族、居民們，如果懶得出門的話，

線上點餐一樣可以吃到6：35 Brunch 的美味餐點

店內餐具紙巾自取，還有提供兒童座椅

另外很貼心的還有放外帶盒和紙袋，

如果吃不完可以自行打包！

舒肥健康雞炒泡麵（辣）$140

木盆盛裝看起來特別美味

舒肥健康雞帶點椒麻香

搭配半熟蛋、玉米筍、紅蘿蔔、海帶絲，

使用口感Q彈的泡麵麵條，

麵條口感很像韓國辛拉麵泡麵，QQ的好好吃

軟嫩的雞胸肉和炒泡麵的組合，而且份量超極飽足！！

美味和儀式感，療癒風味令人一吃上癮

低脂雞胸肉，雞肉好軟嫩完全不乾柴

更是在口感上有一定的升級，

在健康的同時可以有更多美味

麵條拌上太陽蛋液，每口都唰嘴

再搭配店家特製辣醬，太讚了～

經典炒泡麵那鹹甜鹹甜

又帶有微辣的味道令人喜愛

喜歡辣醬的饕客們絕對要嚐嚐看

升級A套餐＋75元，招牌蘿蔔糕，附紅茶

6：35 Brunch蘿蔔糕高度評價，菜單上必點招牌

金黃酥脆無死角的蘿蔔糕，

煎的焦焦酥酥蘿蔔糕，外酥內軟，

咬下去裡面濕濕熱熱、軟Q軟Q的

每一口都吃的到焦脆爽口的滋味，

單吃即有味道，無需特別再沾醬，

不過我覺得沾些辣醬也很不錯

店內老闆強力推薦特製辣醬，

橘色辣醬滿滿蒜頭香氣中，交織著微酸，

入口滑順不嗆口，風味相當夠層次

特製辣椒醬，微酸帶辣非常開胃

辣中帶點甜我相當喜歡

沾著吃瞬間把美味提升好幾個檔次

蘿蔔糕配上特製微辣沾醬，刺激味蕾，

變化出不同風味，將蘿蔔糕提升至新層次

招牌肉蛋吐司$80，

肉蛋土司當然就是這裡的招牌

可以直接用手拿取、大口咬土司

一口咬下吃很爽，有口感、有口味

有超鬆軟的吐司，醃製肉片厚實入味

軟嫩口感與荷包蛋極搭，口感讓人欲罷不能

嫩肩牛排炒泡麵(不辣)$200

邪惡值破表！大份量的嫩肩牛排

搭配半熟蛋、玉米筍、紅蘿蔔、海帶絲，

太吸睛了吧～讓人垂涎欲滴

這給的份量就算是男生吃也是非常有飽足感阿

整個放佔據一半面積，爽度滿分！

帶著粉紅色的牛排約煎到7分熟，肉質Q彈緊緻

木盆盛裝看起來特別美味

炒泡麵鹹中帶甜的醬汁在結合辣醬以後，

軟嫩牛排搭配經典蒜片，撒上蒜香黑胡椒超對味

藉著辛香料襯托出鮮甜風味

不會有太過重的蒜味，搭配牛肉或是單吃都很合拍

如果跟我一樣辛辣感，可以增添店家特製辣醬，讚～

冰黑糖珍珠撞奶$75，來6：35 Brunch用餐也可以喝到珍珠奶茶

吸一口，香甜Q彈的口感，烹煮黑糖的濃郁香氣，讓人欲罷不能

香草拿鐵$65，以較輕盈的咖啡比例，搭配鮮奶並帶有香草風味

6：35 Brunch很適合個人享用早餐、

午餐或多人聚餐的好地方，

選擇多元，餐點好吃，價格實惠，

空間寬敞明亮，且沒限制用餐時間，

可用早餐店的價格享受到咖啡廳的服務和品質，

讓美味的料理展開美好的一天

6：35 Brunch 中壢中原店 fb

地址：桃園市中壢區實踐路286號

營業時間：週二—週六07:30-20:30,

週日07:30-15:00（以店家公告為主

訂購專線：03－416－3396



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以上親自體驗分享,僅供參考

以上內容皆為本人實際體驗心得

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