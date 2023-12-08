圖片來源：prtimes、資料來源：日本麥當勞

2024年將迎來「Hello Kitty」50周年紀念，Sanrio宣布將與日本麥當勞進行合作，自2023年12月15日（星期五）開始，將在日本全國麥當勞限時推出「Happy Set Hello Kitty 50周年」掛飾毛公仔。

麥當勞的兒童餐「Happy Meal®」推出「芝士漢堡Happy Meal®」、「雞塊Happy Meal®」，以及早晨限定至上午10:30的「蛋滿杯漢堡Happy Meal®」、「熱鬆餅Happy Meal®」等共計6款主餐。每套搭配副餐、小杯飲料（S）、玩具或書籍。

此次合作包括4款限定款式，以及McDonald's制服設計和50周年特別版設計。還有一些過去Hello Kitty設計中的經典之作，如黑白設計「白＆黑」，頭戴夏威夷玫瑰「珍珠」，「婚紗禮服」，「人魚」，「草莓」等，讓人懷舊。毛公仔總數達「全50種」，分為第1至第3波提供，第1波有25款，第2波有剩餘的25款，第3波則是從總數50款中隨機取得。玩具數量有限，售完即止。

https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/new02/

◆第1波提供期間12月15日至12月21日。合作限定設計有「麥當勞限定經理」和「50周年限定」。其他還有「草莓復古」、「婚紗」等25款。

第2波提供期間12月22日至12月28日。合作限定設計有「麥當勞限定招待領袖」和「麥當勞限定初代制服」。其他還有「人魚」、「紫羅蘭裙」等25款。

第3波的提供期間為12月29日開始，預計為期約總數50款不同款式。

「Hello Kitty 50周年」販售概要：

• 販售期間：2023年12月15日（星期五）～約4週間（預計）

• 販售地點：全國麥當勞（部分店舖除外）

• 種類：共50款「Hello Kitty 50周年」的玩具

• ※數量有限，售完即止。

【ハッピーセット】Happy Meal是專為兒童設計的套餐，包含主餐如漢堡或雞塊，配菜，飲料，以及玩具、繪本或圖鑑。自2021年1月起為了考慮營養平衡，新的配菜包括「枝豆玉米」、「優格」和「側沙拉」。根據個人口味，可以選擇超過300種以上的組合，包括蔬菜汁和枝豆玉米等。這款商品深受大眾喜愛，還有獨家推出的有趣玩具、繪本和圖鑑。

Happy Meal®「Hello Kitty 50周年」50款帶有掛飾的毛公仔 系列

懷舊迷人！八款引人注目的設計

在Happy Meal®「Hello Kitty 50周年」50款帶有掛飾的毛公仔玩具中，有一些懷舊而可愛的設計，包括過去Hello Kitty商品上的經典風格，及50周年限定的特別設計，還有這次與麥當勞合作所推出的限定版設計，看起來非常可愛！以下是其中一部分的介紹。

基於Hello Kitty在1974年誕生之前的原始設計的「牛奶」風格，讓人感到懷念。

風靡的單色調變身！基於1987年的設計的「白＆黑」Hello Kitty

引入潮流的海花卉元素，基於1996年的設計的「珍珠」Hello Kitty

當時新鮮的維他命色彩！基於2005年的Hachibear Kitty系列的設計的「蜜蜂熊」Hello Kitty

以「Friend The Future 未來與朋友一同前行」為主題，注視未來的Kitty眼神給人深刻印象，基於50周年的限定設計的「50周年限定」Hello Kitty

還有這次與麥當勞合作的限定設計，穿著麥當勞制服的Kitty，包括「麥當勞限定經理」Hello Kitty、「麥當勞限定GEL（招待領袖）」Hello Kitty、「麥當勞限定初代制服」Hello Kitty。

12月15日（星期五）起，麥當勞外送®服務推出限量版「Hello Kitty貼紙套餐」

「麥當勞外送限定 Hello Kitty貼紙套餐」將於12月15日（星期五）至12月28日（星期四）期間，透過麥當勞外送服務訂購和購買。這特別套餐附有獨家的貼紙，例如Hello Kitty穿著外送員制服騎在摩托車上。請把握這個機會，利用麥當勞外送服務品嚐這款獨特的套餐。

銷售期間：2023年12月15日（星期五）～2023年12月28日（星期四）

※由於數量有限，售完即止。

訂購方式：僅限於麥當勞外送服務中獨家販售

※無法透過Uber、出前館、Wolt進行訂購或購買。

套餐內容：「脆皮雞塊® 5塊 或 芝士堡」、「任選一款副餐」、「任選一杯小杯飲料」、「Hello Kitty 50周年限定版Happy Meal®玩具」，以及外送限定「Hello Kitty貼紙」

※所附的玩具將成為驚喜，無法提前選擇。

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