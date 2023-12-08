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燒肉道-桃園燒肉吃到飽-全台首創軌道燒肉吃到飽，燒肉、火鍋、海鮮、和牛放題，極致肉品+有如現流仔海鮮，最低589即可無限吃-桃園燒肉吃到飽推薦

2023-12-08 12:04:34 Joyce Lai 賴小靜 人氣：117
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窩客好文

Joyce Lai 賴小靜

發表篇數：82篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：燒肉道
phone03-2225-138
place桃園市蘆竹區桃園街112號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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桃園南崁燒肉吃到飽【燒肉道】以燒肉、火鍋、海鮮、和牛放題吃到飽為名，真心覺得如果是重視高檔肉品、稀珍部位及喜歡吃海鮮的朋友【燒肉道】是很不錯的選擇，不僅肉品多元質感高，海鮮也很新鮮，還有生食級干貝、超肥美生蠔、鮑魚、藍鑽蝦..等，

再者這還是間迴轉燒肉吃到飽，跟日式迴轉壽司一樣，還是用螢幕點餐，想吃什麼自己點，餐車就會從軌道駛來，真的很新鮮也很有趣~喔對～還有一個超推的地方，就是冰品有四大精選知名品牌，都是 靜超愛的～文末一定要來介紹一下～

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除了「軌道燒肉」這項新穎的特色之外，餐點價位從平日$589起就可以吃超過30款以上的品項吃到飽，像是菲力豬排、骰子牛、雞軟骨、檸檬雞柳、香草二節翅、梅花豬、牛五花、豬里肌、番茄捲肉、金針菇捲肉、白蝦、鳳螺、魚下巴..等超多新鮮肉品及海鮮，火鍋料也可以無限自取，玉米筍超大根，還有新鮮蛤蠣都已經整盒包好好，直接上桌烤就好~

假日的話可以選擇$789或是$989，美國、澳洲和牛及海鮮逸品通通無限吃，超愛菲力牛、松阪豬、橫膈膜、和牛，吃得非常過癮，另外，還可以加價$199，就有日本SAPPORO啤酒無限暢飲，吃燒肉邊喝啤酒，真的很爽快，此時也真希望自己能有跟牛一樣的胃，跟朋友邊聊邊吃，吃了一盤又一盤，實在非常滿足。
 

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【燒肉道】火鍋ｘ燒肉ｘ和牛放題就位在桃園南崁交流道下附近，離桃園特力屋跟台茂都不遠，吃飽順便去逛逛都很順，與台北一日生活圈的桃園，逛街真的超方便。這個周末安排中午時間與朋友相約吃燒肉聚聚，不到11點就先來排隊。決定吃飽大家去散步來個一日桃園輕旅行。
 

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【燒肉道】不僅離交流道近，也有特約停車場 (曼哈頓社區地下停車場) 停車很方便，計時收費，消費滿500元可兌換30元折抵卷1張，1000元可兌換2張。開車來別忘了跟櫃台領取停車抵用唷！
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【燒肉道-燒肉ｘ火鍋ｘ和牛吃到飽】蘆竹燒肉吃到飽、南崁燒肉吃到飽
地址：桃園市蘆竹區桃園街112號1樓
預約：03-222-5135
時間：週一～週五 17:00-00:00
          週六～週日 11:00~14:00、17:00-00:00
FB粉絲團：https://www.facebook.com/shaoroudao001

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11點準時營業開張，發現【燒肉道】的營業時間到很晚耶！平假日都要半夜00點，這對下班較晚、想吃宵夜、或是周末想大快朵頤到深夜的人來說，感覺晚上吃燒肉＋喝幾杯都很有日式氣氛了。也令人想起在日本的夜晚，很多燒肉店的營業模式也是這樣。【燒肉道】也有和外送平台合作，偶爾想在家輕鬆烤些美味或是特殊部位的食材，也可以輕鬆點，不用奔波或是一次購買的份量就要很多唷！
 

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【燒肉道】的點餐模式是用平板點餐，想吃什麼直接點，不用等服務員在尖峰時間忙碌時遲遲等不到人，這點也很方便，省去畫單漏單的麻煩～

 

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消費模式也很清楚，價位從$589~$989 品項當然也有不同，假日主要是$789及$989兩種價位，加價$199可享啤酒無限暢飲
 

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每一區的品項也有圖示很清楚，既然都來了~旗艦套餐能錯過呢？光看到橫膈膜、藍鑽蝦及生蠔，口水都要流下來了～點了旗艦套餐，所以的品項都可以選唷～
 

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用餐時間足足有兩個小時，會在最後半小時進行最後點餐，另外也提醒大家，雖說是吃到飽但也不要浪費食材唷！
 

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平板的使用方式也很淺顯易懂~還有圖示及價位~依照自己的價位選擇就可以~
 

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肉品的選項也有圖示~如果要服務鈴或是看點餐紀錄、結帳，也是一台平台都可以搞定
 

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餐具都在每個桌位的上方，烤肉夾也可以自取，每個人都可以隨手一支方便烤，提供的很足量~
 

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兒童餐具也有提供，就在自助吧旁，
 

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自助吧提供很多飲料，開水、咖啡都有~
 

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還有汽水、果汁、茶飲~都可以無限自取唷~
 

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提供的小甜點竟然是日式的 沖繩黑糖凍及北海道鮮奶酪，雖說是吃到飽，但走的路線真的很質感~
 

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醬料區，保持得很乾淨，生辣椒、蔥花、蒜末~自由選配，烤肉醬汁就在自己的桌上~
 

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還有提供蔥蒜醬跟泡菜，這樣讓吃燒肉多了更多的口味搭配~而且這泡菜好吃唷~
 

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蔬食自助吧的部分都可以自由選取，主攻是燒肉，所以火鍋部分以新鮮精緻為主，
 

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玉米、香菇、高麗菜~處理的一點也不馬虎~要拿來烤當然也沒問題，還有這玉米煮湯~~超甜~玉米本人也好好吃~很飽滿
 

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超大支的玉米筍，我們就烤了五根，很好吃、保水又脆甜~~
 

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杏包菇、洋蔥、青椒，這邊也相當多的烤蔬食，想要用煮的還是都可以，吃燒肉還是要均衡飲食唷！
 

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不一會兒～軌道就把我們的小火鍋奔馳來～會先提供基本的火鍋料唷！湯頭也相當的清～
 

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基本的火鍋料～還有起士麻糬燒～這些吃完了要加點也可以透過平板加點～
 

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菲力豬排佐塔塔醬，也跟著上桌，上頭還先戳洞好烤，這樣的擺盤盛設，讓吃到飽又提升到像是單點燒肉的等級，不會因為打著吃到飽為名，卻連品質都不在乎那樣。【燒肉道】確實讓人感受到是很有質感的吃到飽燒肉店。

 

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火鍋料很快的就下了鍋，還放上了超新鮮的高麗菜～
 

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湯頭又清又甜，先喝一口暖胃開胃、稍後又可以解膩，真的搭配的非常好～
 

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自助吧上還有提供當日湯品及【燒肉道】超火紅的牛筋燒肉飯，整大鍋的滿滿料款、濃郁香味撲鼻～好餓～
 

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滿滿的燒肉、搭配紅蘿蔔、白蘿蔔還有Ｑ彈的牛筋，看看這蘿蔔都燉透了，牛筋看起來就是好吃～
 

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就算是吃到飽燒肉，大家免不了還是會想吃一碗超嫩的燒肉丼飯，米飯也主的很適中，吃起來整個大開胃～

 

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不久各式燒肉透過軌道陸續上餐，這樣看起來真的好療癒唷！每一次的裝飾擺盤好像都不太一樣～但內容物一樣就好～都是好吃的就好～
 

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很快的桌子都快滿了～多款不同的燒肉～就是要吃好吃滿～
 

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還好上桌時有稍微記一下，不然長的都太像了～都快不知道自己吃的是什麼肉～等等加點會有困難～哈哈哈～
 

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左上開始～澳洲和牛、板腱牛、松阪豬、肋眼牛排、鴨胸、霜降牛、伊比利豬、美國和牛，每一輪中意的都先點過一次，
 

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霜降牛肉跟美國和牛長的真的很像，
 

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霜降牛肉比起五花肉油花更少～口感也會稍有嚼勁有韌性～且【燒肉道】的霜降牛是Prime等級，口感更勝一籌，這邊也來科普一下美國牛肉的分法！

《美國牛肉》基本上美國牛肉分級是採以USDA來進行，質量級依據牛肉的品質（以大理石紋為代表）和生理成熟度（年齡）總共將牛肉分成８個等級，最好等級的牛肉是Prime（據說只有不到 3% 的牛肉能達到這個等級），接下來是Choice，這兩個等級也是最常用來做牛排或是高檔火鍋片的等級，接下來依序是Select、Standard、Commercial、Utility、Cutter、Canner，這些等級的牛肉也其他用途，像是製成罐頭、或是重組肉，都是用這些等級的牛肉。
 

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而美國和牛的油花分布比較細緻，口感會嫩一點～當然每個部位也不同，雖名稱為和牛，但可別把他想成跟日本和牛一樣唷！
 

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肋眼牛排，是取自牛肋脊部靠近背脊的肌肉，肉質嫩度僅次於菲力，大理石紋的油花多且分布均勻，肋眼牛排通常中間會有一塊明顯的油脂(看到了嗎?)，原塊牛排明顯的地方，好的肋眼基本上七分熟就很差不多囉！
 

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法式豬排，就很像戰斧豬排，上頭有先以類似香草調料了一下，所以走出了一個法式風，而伊比利豬採用的是極品黑豬，選料真的都很高級耶！
 

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豬肉界勞斯萊斯之稱的伊比利黑豬，因特殊的飼養方式，其脂肪成份多為與橄欖油類似的不飽和脂肪酸，因此伊比利豬又被稱為「會走路的橄欖樹」，看這擁有如同牛肉的大理石紋般的油花，裡頭蘊藏橡樹果實的芳香，跟一般豬肉吃起來，著實有著不同的香氣及口感。
 

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松阪豬～靜 最愛的豬肉部位，有著『黃金六兩』之稱的松阪豬，這色澤真的是好美~
 

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為什麼有這樣的別名呢? 因為松阪豬是取豬頸間的部位，每頭豬基本上僅產出兩片，是很珍貴的肉。口感也是令版主最喜歡的豬肉部位
 

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鴨胸，肉質豐厚新鮮的鴨胸，不確定是不是櫻桃鴨胸，但烤起來相當好吃
 

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頂級菲力牛、受到不少老饕喜愛的菲力牛，部位是在牛的腰脊部中央甚至到尾部，算是運動量最少的部位，肉質柔軟細嫩，又稱腰內肉。
 

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橫膈膜~太棒了~竟然有提供橫膈膜！這是比較少燒肉店會提供的牛肉部位，但卻是我最愛的部位之一，想當初在日本燒肉店吃到飽，狂吃的部位就是橫膈膜，哈哈哈～橫膈膜是靠近牛隻背部也是很稀有的部位，分類屬於內臟類，油花非常均勻、有著特殊的濃郁味道，軟嫩中帶有點彈勁，有人比做這就是肝連，這可是很推薦的部位之一。
 

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【燒肉道】提供的肉品真的很不錯，這已經媲美在外頭高價燒肉店的肉款，但卻可以吃到飽唷！
 

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好吃的肉在烤盤中滋滋作響～～烤爐有排煙的作用～所以一點也不燻嗆，這間店也不會都是煙～
 

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粉嫩嫩的板腱牛～好的牛肉真心烤不用全熟～大約再烤到六～七分差不多，
 

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鴨胸非常的香～～咬下有點比雞肉在更有嚼勁一點，自帶鴨肉特有的香味及肉質，算是吃過鴨肉中屬於鮮嫩的～

 

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最愛的橫膈膜跟菲力牛也直接上烤盤~
 

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橫膈膜的口感真的是非常彈軟，菲力更不用說~可是牛肉中最嫩口的部位之一，這兩款稀珍的牛肉可以無限吃，都覺得相當划算了~
 

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澳洲和牛，切片的薄厚很剛好，不會因為太薄沾網，入口也不會太厚實，軟嫩的口感油脂在口中爆發～不沾醬就相當好吃，剛剛介紹過美國牛，那這邊也來介紹一下澳洲牛肉～

《澳洲牛肉》

澳洲和牛的部分，官方基本分級為M1~M9，但目前市場逐漸有再細分到 M12最高等級，級數越高的牛肉，油花也就越綿密、分布也更均勻，口感自然也更好。市面上多數的澳洲和牛都屬M8--10級（相等於日本的A3級），脂肪比例約達30--35%。而M12級牛肉的脂肪比例高達50%，品質與日本A5級和牛不相上下。
 

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【燒肉道】的醬料部分有玫瑰鹽、檸檬椒鹽、及烤肉沾醬
 

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美國和牛～輕輕的撒上一些玫瑰鹽提味～油花真的好美～大約五到六分熟我最喜歡，牛肉好軟嫩，還有能同時吃出牛肉的口感及香氣～
 

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別忘了【燒肉道】還有提供泡菜！可以混搭著包著泡菜來個韓式吃法，也消膩了都是肉的感覺～也很推薦這樣的吃法
 

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最喜歡的松阪豬，肉質甜而不膩，瘦肉不柴且嫩中帶脆，吃起來不但有嚼勁，還愈嚼愈香，是所有豬肉中，口感最佳的部位唷！
 

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沾上烤肉醬，換換不同口味～【燒肉道】的沾醬不會很鹹，蠻清新的，帶有日式的風味～
 

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烤了一輪又一輪～
 

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店員也很貼心的會主動幫我們換乾淨的網子，服務很好～
 

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法式豬排～烤的非常完美，上頭的香料都還清晰可見，帶有一點清新的草香～
 

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利用剪刀分切，這剪刀真的是有夠利超級好剪～這不得不特別鼓勵一下～
 

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分剪後的法式戰斧豬排～好完整～烤的外頭帶酥焦～口感相當彈勁，肥瘦均勻～小小塊這樣吃～很好吃～
 

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不自覺都要乾杯一下~暢飲的SAPPORO超清涼解油膩，就是要大口吃肉，大口喝啤酒啊！
 

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另外也烤一點蔬食來均衡一下，香菇、杏包菇、帶殼玉米筍，看起來也都非常的新鮮，不會因為是配角又是吃到飽，給的很辛酸那樣
 

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這一盒盒的蛤蜊也是自取，都先幫大家裝盒封好，只要鋁箔澎起來就可以吃囉～
 

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wow~滿滿新鮮的大蛤蜊，這湯好鮮~蛤蜊也算是偏大顆的，有放了薑調味~~非常好吃！
 

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接下來是海鮮通通上桌拉～看起來好霸氣～我們這群海鮮控真的是好嗨森～
 

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這盤幾乎包含了大部分的海鮮，也是可以無限點的唷～從左到右～柳葉魚、阿根廷天使紅蝦、草蝦、小花枝、頂級鮑魚、生食級干貝、鮮甜生蠔、藍鑽蝦、葡萄蝦
 

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尤其不容易看到得葡萄蝦，還有超好吃得藍鑽蝦都可以無限供應～真得物超所值～
 

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頓時覺得自己好像來到海鮮吃到飽的店～這快媲美到海產店或是漁港吃的～現撈阿～
 

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除了蝦子之外～鮑魚、干貝、生蠔～這尺寸及新鮮程度，幾乎沒看過會出現在吃到飽的燒肉店裡～
 

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這生蠔像極了日本魚市場裡可以直接生吃的生蠔了～
 

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肉肉吃得差不多～換烤海鮮囉～火爐相當給力，一次可以烤很多～
 

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草蝦、藍鑽蝦、葡萄蝦，完成，吃起來大家一致認為藍鑽蝦真的是最Ｑ彈好吃的蝦種，更為鮮脆，而葡萄蝦相當稀珍，是深海中的嬌客，吃起來很甜尤其是蝦高的部分，不過殼比較軟，所以比較難吃到整隻蝦的口感。

 

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生食級干貝，烤起來還不小顆唷！口感細彈，干貝味鮮中帶甜～
 

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小章魚這次的印象也很深，吃起來脆口軟彈～一吃下去竟覺得有點可愛～
 

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鮑魚吃起來很彈～鮮味十足～感覺應該切片吃會比較高級感～～
 

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阿根廷天使紅蝦～實在是好大隻～幾乎一個手掌那樣大　以前都覺得天使紅蝦看起大應該肉質也要很彈牙，但吃過不少天使紅蝦其實身體都是解體的～比較吃不到口感～
 

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愛火在燃燒～烤完後的天使紅蝦～比原本的印象在好一點，剝殼後～身體還算完整～吃起來也還有紅蝦的鮮甜味～
 

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吃完海鮮，再來個肉肉回馬槍，烤原肉囉~肋眼牛排，富有豐厚油脂的肋眼牛排很快的就引起相當大的火焰～
 

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真的要顧好～我們邊剪成小塊邊成了炙燒牛肉了～不過也要特別一提【燒肉道】火爐的吸力真的很強，不會滿間或滿身油耗味之外，連火都被吸進去了～
 

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油脂燒透後散發出牛油香味，此時來吃是最美味的，肉質鮮嫩具有嚼勁
 

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最後我們要用菲力豬來結束今日的烤肉饗宴，菲力豬排佐塔塔醬，其實豬菲力是全豬中最嫩的一塊肉，又有腰內肉之稱，脂肪含量較低，肉味比較淡、無骨且沒什麼筋是最大特色。且一條豬僅有 2 條豬菲力，也算是相當稀有的部位。
 

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豬菲力的肉質真的軟嫩又細緻，稍微烤完光剪下去就很有感覺～烤的非常剛好也不乾柴，若喜歡吃豬肉，這品項最算是選$589的套餐組合也可以無限續點唷

 

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吃飽喝足，該到了甜點時間囉～環顧四周，竟然還有小朋友的遊戲機～
 

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超美的花牆，這可是超多網美愛拍照的地方，說實在【燒肉道】的環境真的很不錯～

 

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冰淇淋區～滿滿四大櫃的冰淇淋，還是都超有牌的～～竟然還有莫凡彼冰淇淋～～我超愛的冰品牌啊!
 

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COLD STONE 酷聖石冰淇淋，來自美國的最優質冰淇淋，最有名的就是炒冰了~每次去專櫃都看到超多人在排隊，八種口味~好大氣
 

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來自日本北海道的Niseko十勝乳源冰淇淋，愛吃的人就知道，這乳香細純的滋味，彷彿在北海道的雪季吃著冰淇淋的感覺，優雅中又能吃得很健康

 

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泰國的ˊ泰國的明果冰淇淋，最有名的就是榴槤味，很特有的南洋風情冰淇淋，特選紐西蘭的乳源，配上泰國的水果，榴槤口味跟荔枝口味真的可以嘗試看看，相當特別~
 

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我最愛的莫凡彼~桃園燒肉吃到飽│燒肉道燒肉、火鍋、和牛放題，全台首創軌道燒肉 來自瑞士的莫凡彼，如果有巧克力跟就好了~但是咖啡口味也相當濃郁好吃~
 

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可以自由選擇要脆餅還是碗裝唷~
 

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一次來個ˊ三種口味~ 真希望每一輪都吃過一遍~但真的太飽了~
 

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環顧【燒肉道】的用餐環境，其實蠻乾淨別緻，沒有那種鬧哄哄吵雜的感覺，相當日式~
 

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軌道燒肉也是全台首創，座位區間跟桌子也很大~
 

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座位跟迴轉壽司真的有一曲同工之妙~
 

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還有稍微獨立一點的微包廂設計，就算不適在迴轉座位區，也有平板可以隨時點餐~
 

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話說【燒肉道】確實是間提供高品肉款、新鮮海鮮的吃到飽燒肉放題，這有顛覆過往燒肉吃到飽的印象，光是提供多款稀珍的肉跟海鮮，這種不是打著吃到飽就給廉價食材的品質，讓人才是吃到貨真價實的吃到飽。

不僅僅是在食材上的講究，配角蔬食級火鍋也提供的新鮮，冰品也很大器有四大知名品牌，非常物超所值。有機會到桃園，不妨來【燒肉道】品嘗有如單點燒肉質感的燒肉吃到飽，再來個桃園逛街消化半日遊唷！

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【燒肉道-燒肉ｘ火鍋ｘ和牛吃到飽】蘆竹燒肉吃到飽、南崁燒肉吃到飽
地址：桃園市蘆竹區桃園街112號1樓
預約：03-222-5135
時間：週一～週五 17:00-00:00
          週六～週日 11:00~14:00、17:00-00:00
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Joyce Lai 賴小靜

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