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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新莊餐廳推薦】典華餐飲品牌「濤濤海鮮蒸氣鍋」菜單推薦＆交通方式，6人豪華套餐超豐盛，主打蒸氣方式烹調海鮮，貼心的管家式桌邊服務，家庭聚餐首…

【新莊餐廳推薦】典華餐飲品牌「濤濤海鮮蒸氣鍋」菜單推薦＆交通方式，6人豪華套餐超豐盛，主打蒸氣方式烹調海鮮，貼心的管家式桌邊服務，家庭聚餐首選！

2023-12-08 12:16:29 兩隻小豬 人氣：104
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兩隻小豬

發表篇數：538篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：濤濤海鮮蒸氣鍋
phone02-8522-6555
place新北市新莊區中央路469號2樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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超級澎湃的海鮮大餐在這！這次跟姐姐一家來享用典華餐飲品牌濤濤海鮮蒸氣鍋，6人豪華套餐真的超豐盛，鮮甜多汁的波士頓龍蝦、細緻嫩口的鮮活龍虎斑等多種海鮮，以及兩種肉品和季節時蔬共13道餐點～食材選用最新鮮的原型食物，並以高溫蒸氣烹煮，每道都能品嚐食物的原始鮮甜～而且每桌還有管家式桌邊服務，交通也很方便，距離機場捷運新莊副都心站步行3分鐘，吃完可以到附近的宏匯廣場逛逛，當作家庭聚餐名單很可以！

 

文章目錄
濤濤海鮮蒸氣鍋｜在哪裡？怎麼去？
濤濤海鮮蒸氣鍋｜用餐環境
濤濤海鮮蒸氣鍋｜菜單價位
濤濤海鮮蒸氣鍋｜餐點表現
濤濤海鮮蒸氣鍋｜餐後心得

  

 

濤濤海鮮蒸氣鍋｜在哪裡？怎麼去？

「濤濤海鮮蒸氣鍋」位在新莊典華2樓，搭機場捷運到 A4 新莊副都心站 2 號出口，步行5分鐘即可抵達。開車的朋友，可以停在「濤濤海鮮蒸氣鍋」附設的B2停車場，雖然停車數量有限，但附近也有不少收費停車場，十分方便！而且新莊宏匯廣場就在附近，吃飽還能到百貨公司逛逛。


檢視較大的地圖  

濤濤海鮮蒸氣鍋

地址：新北市新莊區中央路 469 號 2 樓(新莊典華 2 樓)

營業時間：周一公休

午餐 11:30~15:00(最後點餐時間 13:45)

晚餐 17:30~21:30(最後點餐時間 20:30)

線上訂位：https://pse.is/57lkhz

電話訂位：(02)8522-6555

壽星優惠：用餐三天前訂位告知，即可享有精美小蛋糕一份

  

加入典華會員系統，凡消費即可累積點數，典華旗下各品牌點數皆可通用，可享多項優惠入會禮(全品牌百元折價券、平日 85 折券、假日 88 折券等)、及生日好禮。

*每周二、四會員點數雙倍送

 

 

濤濤海鮮蒸氣鍋｜用餐環境

濤濤海鮮蒸氣鍋為典華旗下的餐飲品牌，「濤濤」是由三點水跟一個壽字組成，「濤」代表著大海、「海鮮」和「蒸氣」的結合。而「壽」則代表著祝福和長壽的意義。所以，濤濤的名字不僅帶有新鮮的海鮮，還寓意著祝福和長壽。最大特點之一就是以無添加的蒸氣方式烹調食物，主張將原型食物直接端上桌，減少了多餘的調味，讓食物的原始鮮甜得以充分展現，同時也保留了食物的豐富營養。

用餐空間明亮又寬敞，不同於一般的蒸氣鍋餐廳，這裡營造了一種輕奢感的歐風雅致氛圍

座位提供2-4人方桌、6-8人圓桌，適合約上一群好友或家人一起來享受美食，無論是小型聚會還是大型聚會，這裡都能滿足你的需求。 

獨立包廂共三間，可容納8-10人，甚至有兩間可以打通變成一大間的包廂，另外，若有包場的特殊需求，可另外做安排及討論。

進門處的歐式噴水池非常夢幻，不僅是裝飾，更象徵濤濤是個充滿人文和藝術感的品牌，小朋友們拍得很開心🥳

角落還擺了一張童話風的公主椅，小孩看到都很興奮坐上去，連大人也拍得超開心啦！

 

 

濤濤海鮮蒸氣鍋｜菜單價位 

線上菜單：https://pse.is/57lkhz

新莊美食 濤濤海鮮蒸氣鍋 菜單2

新莊美食 濤濤海鮮蒸氣鍋 菜單3

新莊美食 濤濤海鮮蒸氣鍋 菜單1

新莊美食 濤濤海鮮蒸氣鍋 菜單5

新莊美食 濤濤海鮮蒸氣鍋 菜單4

「濤濤海鮮蒸氣鍋」提供 2 人、4 人、6 人、8 人、10 人多款套餐，另外備有單點、酒水品項，產地直送的鮮活龍虎斑、海外嚴選進口波士頓龍蝦、水姑娘龍蝦以及沙公沙母，更使用在地小農的季節時蔬，呈現當令食材的新鮮及原味。

  

 

濤濤海鮮蒸氣鍋｜餐點表現

我們當天六大二小是吃6人豪華套餐 $9660+10%

• 奉湯

• 燃手小菜

• 越光米上湯瑤柱粥

• 季節貝類

• 藍鑽蝦

• 生蠔/台灣鮮活九孔鮑 擇 1

• 鮮活龍虎斑

• 澎湖小卷

• 肉品(雪花牛/豬五花/梅花豬/＋980升級日本A5和牛)擇 1

• 季節時蔬

• 波士頓龍蝦 2 隻

• 肉品(雪花牛/豬五花/梅花豬/＋980升級日本A5和牛)擇 1

• 季節甜品

 

奉湯

餐前會先送上「奉湯」暖胃，以老母雞、金華火腿熬煮而成的上湯，非常濃郁香醇，還加了紅枸杞增添香氣，喝不夠都能再免費續，我自己就喝了5～6杯😝

 

燃手小菜

這天吃到的是芝麻牛蒡絲、海帶絲和蓮藕，芝麻牛蒡絲好唰嘴，蓮藕微微辣很開胃，吃不夠都能再續喔！

桌上提供主廚自製北海道昆布果醋醬秘製胡麻醬兩種獨家醬料，搭配海鮮及肉品增添風味；另備有蔥花及薑末，可依照自己的口味做調配。

 

精華海鮮粥

採用日本越光米，放進蒸氣鍋的底層，加入老母雞、金華火腿熬煮而成的湯底，隨著上層海鮮在蒸煮過程中，透過蒸氣，精華鮮甜會慢慢滴入底部的粥內，在用餐最後，就能享用到香氣四溢的海鮮粥！

 

季節貝類 

「濤濤海鮮蒸氣鍋」的海鮮都是單獨用蒸氣烹煮，服務人員會將海鮮放在蒸氣盤上，然後蓋上透明的鍋蓋，而且每一種海鮮都有各自專屬的蒸煮時間，保有最佳的口感和鮮度。

透過透明鍋蓋，可以清楚看到蛤蠣蒸煮的情況。

時間到服務人員會再幫忙掀開蓋子並分食，讓我們可以開始享受美味的海鮮。

小孩愛吃的蛤蠣，每顆都好鮮美，原味就能吃出蛤蠣本身的鮮味。

 

藍鑽蝦

鮮蝦多汁又鮮甜，以蒸氣方式烹煮後的味道更出色，裡頭還有不少蝦膏，蝦殼也很容易剝開，六人份量吃得很過癮！

 

季節時蔬

6人份的時蔬份量很足耶～選用在地小農蔬菜，香菇、秀珍菇、水果玉米、彩椒、玉米筍、花椰菜及紫皮栗香地瓜，以蒸氣蒸煮後帶出食材甜味。

最喜歡玉米筍、水果玉米和香菇，玉米筍的嫩脆，水果玉米的甜美和香菇的嫩口，健康又美味。

怕小孩無聊，特別找事給他做～玉米筍撥完自己吃，超棒的👍🏻

 

台灣鮮活九孔鮑/澎湖小卷

比50元硬幣還大的台灣鮮活九孔鮑，大顆飽滿又Q彈，每一口都能感受到豐厚和嚼勁，就算不沾任何醬料，就已經自帶濃郁風味🤤

澎湖小卷真的很推！蒸煮的熟度剛剛好，咬下去很Q彈，吃進嘴裡超級滿足！

 

鮮活龍虎斑

跟我一樣愛吃魚的朋友，一定會喜歡這道！龍虎斑的肉質實在是太嫩口了啊！完全沒有任何調味，僅以蔥薑搭配蒸煮，這樣簡單的烹調方式卻帶來極致的鮮美🫶🏻

你們看看這豐厚的肉質，同時又帶有彈性，讓你在咀嚼時能感受到極致的滿足感。魚肉淡淡的甜味在口中緩緩散開，讓你愛不釋口，而且使用蒸氣鍋蒸煮更能保留最純正的海鮮風味，令人讚不絕口。

 

肉品(雪花牛/豬五花/梅花豬/＋980升級日本A5和牛)擇2

我們選的是雪花牛和梅花豬，雪花牛本身帶點油脂，肉質鮮嫩不乾柴，下方還鋪滿豆苗，吃起來更有層次感，而且肉的份量也不少，吃到這邊就已經有7分飽了 😂

口感較有嚼勁的梅花豬，肥瘦比例剛剛好，下層還鋪上清脆可口的高麗菜，兩種搭配在一起更加鮮甜。

蛤蠣和鮮蝦的湯汁滴入粥裡，服務人員會不定時來攪動粥品，此刻香氣瀰漫，好期待這大餐後的美味。

 

波士頓龍蝦 2 隻

海外嚴選進口波士頓大龍蝦，龍蝦肉嫩滑鮮甜，肉質肥美，口感彈性十足，每個人都吃得津津有味！就連龍蝦鉗內的蝦肉也很飽滿哦～

蝦膏也極為鮮甜，完全沒有腥味，不需調味就很好吃了！

 

越光米上湯瑤柱粥

終於來到令人期待的上湯瑤柱粥啦！服務人員會再加入生蛋黃與蔥花，攪拌一下就可以吃！

這碗瑤柱粥不僅保有越光米的柔軟口感，還集結了各式海鮮、肉品和蔬菜的甜味，而且不會過於軟爛或過鹹，每口都帶有深厚的鮮美味道，即使已經吃撐了還是想再吃一碗🤤

 

季節甜品

餐後的甜品也沒有讓人失望，竟然是我最愛吃的春一枝冰棒苗栗椪柑花蓮海鹽西瓜口味酸甜味道滋味很討喜，原本大家前面吃飯還吵吵鬧鬧的，冰品一上來大家都安靜在吃冰😂

  

 

濤濤海鮮蒸氣鍋｜餐後心得

喜歡吃食材原汁原味的朋友，蠻推薦來品嚐濤濤的海鮮蒸氣鍋，6人套餐的海鮮品項多元又新鮮，尤其是龍蝦、九孔鮑、小卷、龍虎斑和鮮蝦，用蒸煮方式就能吃到海鮮原本的滋味，口味吃清淡的人幾乎不用沾醬吃；環境也很典雅高級，還有專人幫忙蒸煮和分食，讓我們可以專心吃和顧小孩，想要找新莊美食餐廳這裡真的很適合。

 

濤濤海鮮蒸氣鍋

地址：新北市新莊區中央路 469 號 2 樓(新莊典華 2 樓)

營業時間：周一公休

午餐 11:30~15:00(最後點餐時間 13:45)

晚餐 17:30~21:30(最後點餐時間 20:30)

線上訂位：https://pse.is/57lkhz

電話訂位：(02)8522-6555

壽星優惠：用餐三天前訂位告知，即可享有精美小蛋糕一份

FB粉絲專頁：濤濤-海鮮蒸氣鍋

 

加入典華會員系統，凡消費即可累積點數，典華旗下各品牌點數皆可通用，可享多項優惠入會禮(全品牌百元折價券、平日 85 折券、假日 88 折券等)、及生日好禮。

*每周二、四會員點數雙倍送

 

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兩個愛吃喝玩樂的夫妻～

已有兩個小孩。

住板橋，偶爾也會跑其他外縣市，

喜愛分享各地美食＆旅遊～ 

最喜歡吃：火鍋、吃到飽、義式料理、日本料理、泰式料理及台菜。

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