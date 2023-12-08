超級澎湃的海鮮大餐在這！這次跟姐姐一家來享用典華餐飲品牌濤濤海鮮蒸氣鍋，6人豪華套餐真的超豐盛，鮮甜多汁的波士頓龍蝦、細緻嫩口的鮮活龍虎斑等多種海鮮，以及兩種肉品和季節時蔬共13道餐點～食材選用最新鮮的原型食物，並以高溫蒸氣烹煮，每道都能品嚐食物的原始鮮甜～而且每桌還有管家式桌邊服務，交通也很方便，距離機場捷運新莊副都心站步行3分鐘，吃完可以到附近的宏匯廣場逛逛，當作家庭聚餐名單很可以！

濤濤海鮮蒸氣鍋｜在哪裡？怎麼去？

「濤濤海鮮蒸氣鍋」位在新莊典華2樓，搭機場捷運到 A4 新莊副都心站 2 號出口，步行5分鐘即可抵達。開車的朋友，可以停在「濤濤海鮮蒸氣鍋」附設的B2停車場，雖然停車數量有限，但附近也有不少收費停車場，十分方便！而且新莊宏匯廣場就在附近，吃飽還能到百貨公司逛逛。



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濤濤海鮮蒸氣鍋

地址：新北市新莊區中央路 469 號 2 樓(新莊典華 2 樓)

營業時間：周一公休

午餐 11:30~15:00(最後點餐時間 13:45)

晚餐 17:30~21:30(最後點餐時間 20:30)

線上訂位：https://pse.is/57lkhz

電話訂位：(02)8522-6555

壽星優惠：用餐三天前訂位告知，即可享有精美小蛋糕一份

加入典華會員系統，凡消費即可累積點數，典華旗下各品牌點數皆可通用，可享多項優惠入會禮(全品牌百元折價券、平日 85 折券、假日 88 折券等)、及生日好禮。

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濤濤海鮮蒸氣鍋｜用餐環境

濤濤海鮮蒸氣鍋為典華旗下的餐飲品牌，「濤濤」是由三點水跟一個壽字組成，「濤」代表著大海、「海鮮」和「蒸氣」的結合。而「壽」則代表著祝福和長壽的意義。所以，濤濤的名字不僅帶有新鮮的海鮮，還寓意著祝福和長壽。最大特點之一就是以無添加的蒸氣方式烹調食物，主張將原型食物直接端上桌，減少了多餘的調味，讓食物的原始鮮甜得以充分展現，同時也保留了食物的豐富營養。

用餐空間明亮又寬敞，不同於一般的蒸氣鍋餐廳，這裡營造了一種輕奢感的歐風雅致氛圍

座位提供2-4人方桌、6-8人圓桌，適合約上一群好友或家人一起來享受美食，無論是小型聚會還是大型聚會，這裡都能滿足你的需求。

獨立包廂共三間，可容納8-10人，甚至有兩間可以打通變成一大間的包廂，另外，若有包場的特殊需求，可另外做安排及討論。

進門處的歐式噴水池非常夢幻，不僅是裝飾，更象徵濤濤是個充滿人文和藝術感的品牌，小朋友們拍得很開心🥳

角落還擺了一張童話風的公主椅，小孩看到都很興奮坐上去，連大人也拍得超開心啦！

濤濤海鮮蒸氣鍋｜菜單價位

線上菜單：https://pse.is/57lkhz

「濤濤海鮮蒸氣鍋」提供 2 人、4 人、6 人、8 人、10 人多款套餐，另外備有單點、酒水品項，產地直送的鮮活龍虎斑、海外嚴選進口波士頓龍蝦、水姑娘龍蝦以及沙公沙母，更使用在地小農的季節時蔬，呈現當令食材的新鮮及原味。

濤濤海鮮蒸氣鍋｜餐點表現

我們當天六大二小是吃6人豪華套餐 $9660+10%

• 奉湯

• 燃手小菜

• 越光米上湯瑤柱粥

• 季節貝類

• 藍鑽蝦

• 生蠔/台灣鮮活九孔鮑 擇 1

• 鮮活龍虎斑

• 澎湖小卷

• 肉品(雪花牛/豬五花/梅花豬/＋980升級日本A5和牛)擇 1

• 季節時蔬

• 波士頓龍蝦 2 隻

• 肉品(雪花牛/豬五花/梅花豬/＋980升級日本A5和牛)擇 1

• 季節甜品

奉湯

餐前會先送上「奉湯」暖胃，以老母雞、金華火腿熬煮而成的上湯，非常濃郁香醇，還加了紅枸杞增添香氣，喝不夠都能再免費續，我自己就喝了5～6杯😝

燃手小菜

這天吃到的是芝麻牛蒡絲、海帶絲和蓮藕，芝麻牛蒡絲好唰嘴，蓮藕微微辣很開胃，吃不夠都能再續喔！

桌上提供主廚自製北海道昆布果醋醬和秘製胡麻醬兩種獨家醬料，搭配海鮮及肉品增添風味；另備有蔥花及薑末，可依照自己的口味做調配。

精華海鮮粥

採用日本越光米，放進蒸氣鍋的底層，加入老母雞、金華火腿熬煮而成的湯底，隨著上層海鮮在蒸煮過程中，透過蒸氣，精華鮮甜會慢慢滴入底部的粥內，在用餐最後，就能享用到香氣四溢的海鮮粥！

季節貝類

「濤濤海鮮蒸氣鍋」的海鮮都是單獨用蒸氣烹煮，服務人員會將海鮮放在蒸氣盤上，然後蓋上透明的鍋蓋，而且每一種海鮮都有各自專屬的蒸煮時間，保有最佳的口感和鮮度。

透過透明鍋蓋，可以清楚看到蛤蠣蒸煮的情況。

時間到服務人員會再幫忙掀開蓋子並分食，讓我們可以開始享受美味的海鮮。

小孩愛吃的蛤蠣，每顆都好鮮美，原味就能吃出蛤蠣本身的鮮味。

藍鑽蝦

鮮蝦多汁又鮮甜，以蒸氣方式烹煮後的味道更出色，裡頭還有不少蝦膏，蝦殼也很容易剝開，六人份量吃得很過癮！

季節時蔬

6人份的時蔬份量很足耶～選用在地小農蔬菜，香菇、秀珍菇、水果玉米、彩椒、玉米筍、花椰菜及紫皮栗香地瓜，以蒸氣蒸煮後帶出食材甜味。

最喜歡玉米筍、水果玉米和香菇，玉米筍的嫩脆，水果玉米的甜美和香菇的嫩口，健康又美味。

怕小孩無聊，特別找事給他做～玉米筍撥完自己吃，超棒的👍🏻

台灣鮮活九孔鮑/澎湖小卷

比50元硬幣還大的台灣鮮活九孔鮑，大顆飽滿又Q彈，每一口都能感受到豐厚和嚼勁，就算不沾任何醬料，就已經自帶濃郁風味🤤

澎湖小卷真的很推！蒸煮的熟度剛剛好，咬下去很Q彈，吃進嘴裡超級滿足！

鮮活龍虎斑

跟我一樣愛吃魚的朋友，一定會喜歡這道！龍虎斑的肉質實在是太嫩口了啊！完全沒有任何調味，僅以蔥薑搭配蒸煮，這樣簡單的烹調方式卻帶來極致的鮮美🫶🏻

你們看看這豐厚的肉質，同時又帶有彈性，讓你在咀嚼時能感受到極致的滿足感。魚肉淡淡的甜味在口中緩緩散開，讓你愛不釋口，而且使用蒸氣鍋蒸煮更能保留最純正的海鮮風味，令人讚不絕口。

肉品(雪花牛/豬五花/梅花豬/＋980升級日本A5和牛)擇2

我們選的是雪花牛和梅花豬，雪花牛本身帶點油脂，肉質鮮嫩不乾柴，下方還鋪滿豆苗，吃起來更有層次感，而且肉的份量也不少，吃到這邊就已經有7分飽了 😂

口感較有嚼勁的梅花豬，肥瘦比例剛剛好，下層還鋪上清脆可口的高麗菜，兩種搭配在一起更加鮮甜。

蛤蠣和鮮蝦的湯汁滴入粥裡，服務人員會不定時來攪動粥品，此刻香氣瀰漫，好期待這大餐後的美味。

波士頓龍蝦 2 隻

海外嚴選進口的波士頓大龍蝦，龍蝦肉嫩滑鮮甜，肉質肥美，口感彈性十足，每個人都吃得津津有味！就連龍蝦鉗內的蝦肉也很飽滿哦～

蝦膏也極為鮮甜，完全沒有腥味，不需調味就很好吃了！

越光米上湯瑤柱粥

終於來到令人期待的上湯瑤柱粥啦！服務人員會再加入生蛋黃與蔥花，攪拌一下就可以吃！

這碗瑤柱粥不僅保有越光米的柔軟口感，還集結了各式海鮮、肉品和蔬菜的甜味，而且不會過於軟爛或過鹹，每口都帶有深厚的鮮美味道，即使已經吃撐了還是想再吃一碗🤤

季節甜品

餐後的甜品也沒有讓人失望，竟然是我最愛吃的春一枝冰棒，苗栗椪柑和花蓮海鹽西瓜口味酸甜味道滋味很討喜，原本大家前面吃飯還吵吵鬧鬧的，冰品一上來大家都安靜在吃冰😂

濤濤海鮮蒸氣鍋｜餐後心得

喜歡吃食材原汁原味的朋友，蠻推薦來品嚐濤濤的海鮮蒸氣鍋，6人套餐的海鮮品項多元又新鮮，尤其是龍蝦、九孔鮑、小卷、龍虎斑和鮮蝦，用蒸煮方式就能吃到海鮮原本的滋味，口味吃清淡的人幾乎不用沾醬吃；環境也很典雅高級，還有專人幫忙蒸煮和分食，讓我們可以專心吃和顧小孩，想要找新莊美食餐廳這裡真的很適合。

濤濤海鮮蒸氣鍋

地址：新北市新莊區中央路 469 號 2 樓(新莊典華 2 樓)

營業時間：周一公休

午餐 11:30~15:00(最後點餐時間 13:45)

晚餐 17:30~21:30(最後點餐時間 20:30)

線上訂位：https://pse.is/57lkhz

電話訂位：(02)8522-6555

壽星優惠：用餐三天前訂位告知，即可享有精美小蛋糕一份

FB粉絲專頁：濤濤-海鮮蒸氣鍋

加入典華會員系統，凡消費即可累積點數，典華旗下各品牌點數皆可通用，可享多項優惠入會禮(全品牌百元折價券、平日 85 折券、假日 88 折券等)、及生日好禮。

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