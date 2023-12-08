身為咖哩控，前幾天跟陳先生又到了時不時會有的咖哩日，這次沒有去以往的愛店通庵，而是端出了一個收藏已久的口袋名單「艷紅酒咖哩」！

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艷紅酒咖哩位於永和永利路上，旁邊是福和國中，附近沒有捷運站，所以可能要騎車、開車或搭公車來。

一進門就像走進了一間小小美術館，牆上掛滿了各式各樣的畫作。

店內座位約23個，木頭座椅讓人覺得很有質感，我跟陳先生都很喜歡整間店營造出的氛圍。

櫃台旁有檸檬水可以自行取用，還有各式各樣精美的杯子可以挑選，感覺水都變好喝了呢～

點餐方式是先選咖哩醬再挑主餐，咖哩醬有兩種選擇，紅酒香料跟果泥香料，雙醬則要加十元，我跟陳先生都選了紅酒，因為我們都不怎麼喜歡甜味咖哩。

餐點介紹

點餐時，老闆娘有介紹他們家的紅酒香料咖哩吃起來比較濃郁，菜單上的介紹則是新鮮蔬菜熬煮的醬底加入蜜蘋果、嚴選紅寶石色澤葡萄酒、黑巧克力、店製咖哩粉、香料，慢火燉煮濃厚迷人深度，聽完、看完後的我，滿心期待著紅酒香料咖哩上桌後會是什麼味道～

每份餐點都會有一顆太陽蛋、檸檬梅蘋果、米醋和風菜絲，我們還加點了兩顆可樂餅。

紅酒香料咖哩+廣島炸牡蠣 $270

很喜歡咖哩的原因是因為只要吃到從來沒吃過的咖哩味，就像在開驚喜包，這份紅酒香料咖哩就有帶給我這樣的感受，吃下第一口之後又驚又喜，驚來自於沒有嚐過的味道，喜則來自於我喜歡這個味道！香醇濃郁又順口，帶著微微的辛香味，增添了些許層次，配上軟Q的白米飯，真的是讓我一口接著一口停不下來，坐在我對面的陳先生更是在十分鐘內就將盤中物掃蕩一空。

看到主食有牡蠣這個選項，覺得滿特別就點了，吃起來很鮮，沒有腥味，外皮炸得酥酥脆脆，再配上紅酒咖哩，海鮮味跟咖哩味融合在嘴哩，讓我一口接著一口，吃得很過癮(๑•ﻌ•๑)！

紅酒香料咖哩+艷紅雙牛肉堡 $280

有別於以往漢堡排常見的烹調方式（煎、烤），他們家比較特別，是用炸的，以100%牛絞肉製成，每一口都能夠吃到滿滿的牛肉味，陳先生身為牛肉愛好者，他也很喜歡！

高麗菜絲會比咖哩先送上桌，我會留著配炸物吃，解膩又清爽，不過如果分量能再更多一些會更好。

檸檬梅蘋果，吃完咖哩後解膩用的，還不錯～

超綿可樂餅(左:咖哩、右:蔬菜) $40

馬鈴薯內餡很綿密，外皮酥酥脆脆，馬鈴薯愛好者別錯過了！我們倆剛好一個比較喜歡咖哩口味、一個比較喜歡蔬菜口味，都很好吃～

＼食記結語/

整頓吃完後我是滿飽的，不過陳先生就覺得男生可能會吃不飽，但也有可能是他太餓。咖哩控如我，通常只吃第一口，就會判斷會不會回訪。艷紅酒咖哩剛好有打中我的心，或味蕾，吃完之後我覺得很喜歡耶～非常開心在台北又多了一個想吃咖哩時的選項囉ʕ•ᴥ•ʔﾉ♡

By Winnie

-------------【店家資訊】-------------

艷紅酒咖哩

地址：新北市永和區永利路108號

電話: (02)2232-6006

營業時間：週四至週日11:30–14:00；每日17:30–20:30





以上評論為個人心得及意見，僅供參考

食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

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