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三餐四季精緻私廚｜藏身古蹟中的預約制料理，享受五星級主廚的精湛手藝！ - 肉依小姐吃什麼

2023-12-08 14:48:00 肉依小姐吃什麼 人氣：98
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：572篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：三餐四季
place台北市中山區新生北路三段62巷25號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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三餐四季精緻私廚｜藏身古蹟中的預約制料理，享受五星級主廚的精湛手藝！


年末將近就是各種聚餐的時節，台北新開幕不久的這家三餐四季精緻私廚，是許多懂吃老饕的私藏口袋名單，由飛虎將軍陳納德與陳香梅故居改建，在五星主廚的巧手料理手藝下，端出一道道精緻迷人的菜餚，享受古蹟中品嘗美食的特別體驗，無論味覺或是視覺都能獲得滿足!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

三餐四季精緻私廚位於台北市中山區南京東路一段，外觀看起來是隱身在巷弄間的漂亮老宅，可以說是很鬧中取靜的地點，從捷運中山國小站步行約8分鐘即可抵達，開車可停放於附近的收費停車場。

三餐四季精緻私廚用餐環境共有兩層樓，一樓以二到六人座位區為主，透過米白和大地色系營造出舒服氛圍。

▼二樓則是富有隱密性的包廂區域，有夏長、秋收、冬藏大中小獨立包廂，適合商務宴會、家庭聚餐或情侶約會，還有一個很好拍照的戶外區可以休息。

三餐四季精緻私廚入座就會附上溫潤的熱茶，茶香順口淡雅，在等餐期間可以好好品嚐一下。

菜單

三餐四季精緻私廚以私廚料理為主打，每三個月會隨著季節更換菜色，除了套餐也有單點的菜色，建議先打電話預約以確保有位置。
點我線上看菜單:https://www.facebook.com/34privrestaurant.com.tw/posts/pfbid02ig5Tnw7WjjrCRgr7A2fxJJ1586FZvcvvmFYeZY4fG1MEPhP3CNs96wBraaiPkQUXl?locale=zh_TW

餐點介紹

A5九州王者小田和牛＋龍蝦套餐💰2680元

胡椒寶貝小春雞

胡椒寶貝小春雞嚴選美國進口的15天小雞，以港式脆皮雞手法料理風乾，外皮吃起來酥脆不油膩，裏頭的肉質軟嫩好咬，單吃或沾上特製醬料都很美味~


濃湯花膠黑豚豬腩盅

濃湯花膠黑豚豬腩盅是一道經典的港式煲湯，在雞高湯中加入紅棗和枸杞等中藥材，成就出濃郁鮮甜的風味，還能吃到花膠、蹄筋、竹笙和苗栗黑豚肉，用料很大方誠意十足!

蠔皇百花烏參

▼外面不常見的蠔皇百花烏參，將珍貴的烏蔘透過港式作法呈現，中間塞入手打的蝦仁漿，再以高湯來煨煮入味，彈牙中能吃到蝦塊的口感，清爽不負擔相當開胃~

松露蛋白蒸原殼龍蝦

▼重頭戲松露蛋白蒸原殼龍蝦，嚴選肥美橘紅的大尾野生龍蝦，吃起來紮實帶點脆彈，底部搭配松露調味的清蒸蛋白，在口腔中形成軟嫩衝突感!

鹿兒島A5和牛佐玫瑰鹽

▼另一個亮點鹿兒島A5和牛佐玫瑰鹽，使用擁有證書的鹿兒島 A5 和牛，剖面呈現紅嫩迷人的光澤，入口在嘴裡綻放獨特的油脂甜味，軟嫩多汁的口感實在太銷魂，附有原味、海鹽、 港式芥末醬可以沾取~

碧綠彩椒荷塘蔬

▼剛好換換口味的碧綠彩椒山藥河塘蔬，繽紛的色澤讓人食指大動，吃得到山藥、蓮藕、芹菜、彩色椒、甜豆、木耳等，火炒的鍋氣包覆著食材，多層次的口感清脆又鮮甜。

荷葉珍珠鮑魚飯

▼同樣使用港式作法的荷葉珍珠鮑魚飯，頂頭霸氣放上整顆Q彈的鮑魚，裏頭的糯米飯吸附了荷葉的香氣，每一口都Q軟入味，不知不覺就會整份吃光光!

楊枝甘露

▼套餐甜點端出經典的楊枝甘露，是由主廚特製的祕方製作，奶香濃郁不甜膩，伴隨著柚子肉和西米露，酸酸甜甜又多汁，逼逼波波的口感好有趣!

用餐心得

如果你也是喜歡精緻料理的吃貨，這家三餐四季精緻私廚是個好選擇，從環境就讓人感受到典雅的氛圍，搭配五星主廚特製的精緻饗宴，無論是視覺或是味覺都獲得滿足，還能一次享有奢華的多款頂級食材，很適合帶著家中長輩一起來用餐!

店家資訊

三餐四季精緻私廚

粉絲團 :三餐四季精緻私廚 FB 

電話 : 02-2586- 6633

地址：台北市中山區新生北路三段62巷25號

營業時間：

星期五 12:00–15:00, 18:00–22:00
星期六 12:00–15:00, 18:00–22:00
星期日 12:00–15:00, 18:00–22:00
星期一 12:00–15:00, 18:00–22:00
星期二 12:00–15:00, 18:00–22:00
星期三 12:00–15:00, 18:00–22:00
星期四 12:00–15:00, 18:00–22:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/




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我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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