漢來島語自助餐廳一開幕就造成訂位熱潮，漢來美食旗下以海鮮聞名的主力品牌漢來海港餐廳，長年以來深獲饕客喜愛，Tiss也很喜歡漢來海港餐廳，而「島語自助餐廳」是漢來美食集團旗下第二支自助餐品牌，完全就是漢來海港升級版，食材有鱈場蟹腳、帝王蟹腳、法國海螺、日本生蠔、北海道S級干貝、海膽，現流鮮魚生魚片、美國肋眼都超級推薦，最特別是，島語強調一島檯一款主題餐酒，餐與酒的搭配是完美組合，想知道漢來島語自助餐價格、漢來島語自助餐訂位方式、漢來島語自助餐廳菜色、評價如何，Tiss今天來吃漢來島語自助餐的平日午餐，已經成為台北吃到飽推薦心目中的第一名，推薦必吃食材給大家!島語自助餐廳官網

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台北吃到飽推薦-漢來島語自助餐廳地址

「島語自助餐廳」位於全新落成的台北漢來大飯店，坐落在南港軟體園區，緊臨南港展覽館及中信金融園區，從南港展覽館捷運站3號出口步行5分鐘即可抵達，島語自助餐廳地址：台北漢來大飯店 2樓(台北市南港區經貿一路168號)

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島語自助餐廳位於台北漢來飯店的二樓，可搭手扶梯或電梯直達，一樓大廳美不勝收，讓人好想來住一晚

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台北漢來大飯店是五星級飯店，Tiss覺得整個飯店的格調非常高檔，很適合宴客、婚宴、尾牙

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島語自助餐訂位方式

來到島語自助餐用餐首選當然就是靠窗位置，但Tiss覺得坐哪都沒差，因為都在忙著拿吃的東西，目前島語自助餐廳訂位方式有提供線上訂位，但因為線上訂位都已經預約滿了，所以Tiss當天看到蠻多人都直接到現場去訂位、繳訂金。所以如果真的很想吃，那去現場訂位是最快的方式，線上訂位於每月月初1號11:00開放，可預約2個月內場次，每位收取訂金TW$500。所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立訂金之發票。訂位專線：02-2788-1568 線上訂位

島語自助餐價位

島語自助餐一開幕就已經成位最熱門的台北吃到飽餐廳，島語自助餐廳可容納280人，提供早餐、午餐、下午茶、晚餐的時段，漢來島語自助餐下午茶平日不提供喔!

島語自助餐價位 早餐：06:30~10:00、不分平假日 $890(僅提供飯店住客)

午餐：11:30~14:00、平日$1,490、$1,790

下午餐：14:30~16:30、平日(暫不供應)、假日$1,490

晚餐：17:30~21:30、平日 $1,790 、假日$2,090

「島語」是以島嶼為概念，以「沁、盛、爍、膳、鮮、炙、煲、繽」8 座獨立島檯，串連世界各國的餐桌語言。

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島語自助餐廳-鮮

一進門就非常熱門的餐檯，鮮顧名思義提供的就是海鮮，提供進口頂級冰鎮雪場蟹腳、螃蟹、法國海螺等，喜歡吃海鮮的都先來這一座島，這座島搭配的是白酒，也是無限暢飲

台灣在地小農生菜，每一種光看色澤都覺得非常新鮮

現切帕馬火腿、松露肝醬、波特葡萄肝醬等

另外還有現切帕馬火腿(整支)、松露肝醬、波特葡萄肝醬等

鮮蝦、田螺都是非常大隻

螃蟹、鱈場蟹腳也都是我的菜，而且它真的好大一隻

我看現場每個人都瘋狂拿這個冰鎮鱈場蟹腳，一個人都吃好幾隻

這鱈場蟹真的無敵大隻，我一個人就先啃了四隻

我不得不說，有些自助餐提供的鱈場蟹看起來是大隻，吃起來口感卻沒有那麼好，島語自助餐的鱈場蟹真的是我吃過的自助餐中第一名，這肉飽滿多汁又很甜美，光吃這個鱈場蟹，就覺得很超值

現烤法式田螺，搭配起司一起吃，也是相當鮮美

島語自助餐廳-盛

這個餐檯就是主打日本料理，提供的就是生魚片、握壽司、現做手捲、日式小菜，這個餐檯搭配的是日式清酒

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喜歡吃生魚片，島語自助餐的種類非常多，有大目鮪、紅魽、青魽、挪威鮭魚腹等現流生魚片

餐台上也有直接搭配好的一整份生魚片、甜蝦，可直接拿取

還有日本海膽、生食級北海道大干貝等高檔海鮮

手卷有親子鮭魚卵手卷、酪梨海老、海膽干貝、鮪魚蔥花等手卷，都採現點現做，非常新鮮，Tiss喜歡吃鮮蝦手卷，搭配酪梨一起享用，層次真的非常多元，來這裡光吃這些高檔生魚片、食材就很超值了!

喜歡吃炙燒握壽司，有提供和牛、比目魚、蒲燒鰻魚箱壽司、干貝海膽握壽司等，可以選自己愛吃的口味，Tiss個人很愛炙燒的握壽司，而且注重醋飯的口感，島語自助餐餐廳的握壽司醋飯非常好吃，酸度、黏度都恰到好處，完全不輸高檔壽司店

島語自助餐廳-炙

炙者個餐檯主打牛排、鐵板燒，提供現煎美國肩小排or肋眼牛排(依現場供應為準)、現煎台灣戰斧豬排、現煎迷迭香羊排，還有海大蝦、干貝

如果要票選當天我吃到第一名最驚豔的菜色，我會給肋眼牛排，我超級愛吃牛排，台北吃到飽餐廳的牛排很多口感偏韌，島語自助餐的肋眼牛排，口感完全不輸高級餐廳的牛排，超級好吃，光吃肋眼牛排吃到飽，也是非常超值

這日本北海道干貝我大概吃了四顆吧!!會噴汁耶，而且現煎現吃，趁熱吃無敵美味

大蝦也是很鮮甜，鐵板煎過的殼脆脆的也好吃

島語自主餐廳-爍

爍是主打日式烤物、炸物，包括日式烤香魚、現烤「溫生蠔」、雪絲海老揚、櫻花蝦白玉揚、炸鮑魚天婦羅，這個餐檯搭配的是醋飲

這香魚現場烤的無敵香啊!也是超熱門的取餐食材之一

因為烤香魚跟烤生蠔都要時間，蠻多人會在這個餐檯等待，一拿到香魚馬上回座位吃，香魚剛烤好一口咬下去，外酥內嫩真的迷人

烤生蠔也是多汁味美，超級鮮甜

各種炸蝦天婦羅、章魚燒、炸鮮蚵、炸田雞腿，每一種都好好吃

島語自助餐廳-膳

膳這個餐檯最熱門的就是片皮鴨，鴨子選用花蓮契作櫻桃鴨，也非常多汁，這個餐檯搭配的是小米酒

片皮鴨也是現點現做的直接加自己喜歡的配料、醬料，鴨肉也相當多汁味美

現烤台式桶仔雞也很特別，手撕雞肉趁熱吃才好吃

福園一品香東坡肉、清蒸蒜蓉小卷、炒飯、蟹黃豆腐，這些菜色都超級下飯

個人超推薦這個牛雜湯，料多味美，相當好喝

另外還有鮑魚魷魚螺肉蒜，Tiss實在吃太飽，這道就沒品嚐了

島語自助餐廳-煲

現點現煮的煲湯，包括龍蝦帝王蟹湯、XO醬鮮蚵煲(嘉義東石鮮蚵)、酒蒸鮮蛤

滿滿的海鮮料，現點現煮的超級好喝

龍蝦帝王蟹湯是用豚骨湯底去煨煮的

湯頭真的相當好喝，有豚骨、海鮮的鮮甜，讓人一口接一口停不下來

島語自助餐廳-繽

這個餐檯就是提供水果、甜點、冰淇淋，主打現場製作韓國最新流行Gelato冰淇淋、現烤熔岩巧克力、哈根達斯冰淇淋

大推Gelato冰淇淋，牛奶口味超級濃郁好吃，要不是吃太撐，還想多吃幾種口味

哈根達斯冰淇淋提供的口味也非常多

還有滿滿的當季水果，每一種都超級新鮮

島語自助餐的甜點區12/1-12/17特別邀請榮獲世界盃甜點大賽冠軍的日籍主廚「西山未來MIRAI NISHIYAMA」客座推出為期兩周的「菓漾盛宴甜點祭」，擁有逾15年烘焙經驗，每一種甜點都是精心製作，起司風登、熱帶風情、檸檬塔

喜歡吃瑪德蓮的還有原味瑪德蓮、蘭姆葡萄瑪德蓮、焦糖百香果瑪德蓮，口味相當多，費南雪蛋糕、開心果草莓蛋糕、卡馬龍、生巧克力等等

Tiss吃到甜點也是已經完全吃不下了，拿了一個熱帶風情使用百香果、香蕉、芒果為基底製成的熱帶水果醬，搭配波蘿酥、椰子奶凍與果香慕絲，鋪上糖漬水果，層層堆疊出香甜迷人的美妙滋味，生巧克力也非常好吃，做為飯後甜點搭配咖啡很適合

島語自助餐廳-沁

沁顧名思義提供的就是飲料，有別於一般飲料吧台，沁提供TCRC阿翔聯名調酒 、臺虎生啤、華岡精品莊園茶、世界冠軍咖啡師(百萬咖啡機)，每種飲料都好喝

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Tiss吃的是島語自助餐平日午餐，飲料的選擇也很多

Tiss喜歡喝茶、咖啡，華岡茶葉的茶每種都好喝，非常去油解膩

Tiss覺得台北漢來島語自助餐真的非常出色，吃過這麼多台北吃到飽餐廳，我對島語的食材相當讚賞，而且相較許多五星級飯店的自助餐價位，島語自助餐價位算是CP值相當高，個人覺得是台北吃到飽餐廳首選!

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