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（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、多道期間限定餐點～西門寵物友善餐廳分享！拾士菜單

2023-12-08 18:10:01 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：110
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1435篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：拾士
place台北市萬華區康定路148號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

身為西門通的省錢王，這次跟西門朋友一起來這家新開的拾士餐廳，老闆一人作業靠著好手藝跟寵物友善的空間打響名聲

拾士餐廳地點相當方便，鄰近祖師廟從西門或龍山寺過來都很方便，新穎清新的空間，僅有九席座位，想吃的朋友手腳可要快~

老闆累積多年的餐飲經驗，對料理相當講究，堅持現點現做，從食材挑選、料理調味、擺盤裝飾通通自己來

還不定期發揮創意，推出多道期間限定的料理，許多粉絲三不五時就要來報到，我觀察不少帶毛小孩的客人來，還有帶蜥蜴一同來用餐

拾士的餐點真的超好吃，火候調味通通到位，份量十足價格實惠，完全就是省錢王會想再訪的好店，推薦給所有朋友來嚐鮮朝聖

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

拾士外觀裝潢清爽明亮，位於車水馬龍的康定路上，相當醒目不怕找不到，堅持手作的私廚級美味吃過就會愛上

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

店內空間雖然不大，但整體規畫相當舒適，只有九席吧台座位，想吃的朋友建議早點過來搶位置，也有提供外帶、外送服務，建議可以提早電話訂餐~

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

拾士採自助服務方式，座位都有QR CODE及菜單，掃碼點餐超級方便，喝杯水等候美味餐點端上桌囉~

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

寵物友善／寵物零食　

超多可愛的毛小孩也都來拾士報到，老闆端出自製的可口寵物零嘴招待貴客，這些寵物零食店內也有販售唷，看看毛孩子們吃得多滿足啊

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

拾士菜單

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拾士外帶菜單

拾士多款的料理選擇豐富，也有提供外帶服務，許多公司行號商業午餐很推薦釘拾士，料好實在招待客人相當適合，也可以客製化飯換蛋、飯換菜都可以，自備環保容器還可以折20元喔~

未命名設計 (13).jpg

拾士線上點餐／外送平台／行動支付

想吃拾士真的頗方便了！行動支付、外送平台都有支援，就算身上沒有現金也可以輕鬆開吃，多款拾士好料三不五時就可以來吃～

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

用手K的牛漢堡排咖哩🍛360元

拾士飯食、咖哩都是採取套餐的方式，提供湯品、甜點、小菜，份量十足老闆就怕客人吃不飽，超級好客又大方，吃下一份就超級滿足

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

香料咖哩

拾士特製的香料咖哩，相當用心熬煮，帶點微辣能刺激味蕾，醬汁微微酸度吃起來不會膩口，搭配香Q米飯一起吃，一口接一口越吃越開胃

偷偷說還有隱藏版辣油，製作過程超費工需要長時間靜置，加上一點辣油，香味瞬間湧現，香辣夠味愛吃辣的朋友千萬別忘了喔~

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

用手K的牛漢堡排

手工現打的牛漢堡排，老闆真的現點現打，純手工製作，漢堡肉超級有厚度，兩面煎到焦香，一上桌香氣撲鼻而來~

牛肉卡感紮實完全不軟爛，濕潤的肉質吃起來很JUICY，沾上咖哩醬牛後漢堡排更美味，搭配溏心蛋、蔬菜一起享用更好吃

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

蛋白質香煎雞腿 +99元想再多點肉肉

一定要加購肉肉，只要99元超划算的價格，就立刻多一份肉品，現煎的雞腿排，肉質細緻不會乾柴，而且完全沒有腥味，可見雞肉相當新鮮~

雞皮煎到脆脆的，雞汁通通都鎖在裡頭，一入口就感受到雞肉的鮮甜，沾上咖哩帶點辣度，來拾士記得要點香煎雞腿，補充滿滿蛋白質吧！

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

套餐湯品

拾士套餐附上的湯品，裡頭的蔬菜放得超級多，感受到蔬菜的鮮甜，補充外食族缺乏的纖維素，喝上碗湯整個身體都暖呼呼～

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

套餐小菜

特製的小菜這次是我愛吃的杏鮑菇，小菜不定期更新，煮得超入味，鹹中帶甜，多汁好滋味，一不小心就把小菜吃個精光！

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

套餐甜點

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

餐後還附贈綿密的布丁當甜點，軟綿細緻口感，蛋香充滿口中各處，甜度抓得剛剛好，入口即化的口感好像戀愛一樣～

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

很像日式炸雞塊180元

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

卡滋卡滋特製炸雞塊，雞肉浸泡在拾士特製的醃料內，吸收滿滿的香氣，雞肉變得軟嫩又充滿水份！

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

現點現裹粉油炸，高溫讓外皮酥脆，把雞肉湯汁通通鎖進裡頭，一大口咬下去炸雞超有厚度，淋上點檸檬汁、沾上日式美乃滋，滋味清爽不油膩～

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

好高高湯玉子燒160元

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

拾士招牌玉子燒，使用特製的高湯製作，現點現煎層層堆疊，一一口咬下相當有厚度，蛋香味湧上鼻腔～

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

拾士玉子燒不會過甜，也不會死鹹，濕潤的質地充滿高湯的美味，軟綿度十足，好像在吃舒芙蕾一樣！

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

拾士限定料理

拾士不定期推出各種限量料理，完全看老闆的心情，三不五時就想來看看有那些新菜色，許多粉絲每週都全家大小一起來報到，連毛小孩都超喜歡來～

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

明太子炒烏龍190元（限定料理）

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

超彈牙的烏龍麵條，表免沾附滿滿的明太子，一入口就感受到鮮味，濕滑的口感一吃就停不下來～相當彈牙一吃就愛上！

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

這個菜色好吃到希望老闆可以改成定期菜單，醬汁、火候都料理得超級好，超涮嘴的麵食餐點，我沒吃過這麼好吃的明太子烏龍麵

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

小時候青草茶60元

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

選用大同區知名的青草茶，老闆試過很多家的味道，不是薄荷太重、就是草味刺鼻，最後才挑選出這家超順口的青草茶

這杯青草茶搭配咖哩飯真的好搭，清爽解除咖哩在口中的味道，一口咖哩飯一口青草茶超速配，推薦大家來拾士吃咖哩別忘了搭青草茶喔～

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

GIN伯樂星櫸琴酒300元（喝酒不開車、未成年請勿飲酒）

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

拾士還有多款日本清酒、飲品選擇，來這邊CHILL一下相當合適，我推薦這款味道獨特的伯樂星櫸琴酒~（提醒喝酒不開車、未成年請勿飲酒）

酒感相當濃厚，完全沒有在開玩笑，尾韻帶點柚子香氣，卻不會像一般柚子酒一樣那麼甜，相當清爽的琴酒選擇，跟拾士料理一起享用超幸福

拾士真的太好吃了！老闆料理功夫一流、價格平實、寵物友善，下次還想帶家人一起來訪，大家快帶毛小孩一起來拾士吧！

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

拾士 5大特色

1.現做特色私廚料理，老闆好手藝一吃就愛上！寵物友善空間，許多帶著毛孩子一起來用餐，老闆還招待雞軟骨，喜歡朋友還可以買寵物零食回家享用，這家西門特色一人餐廳，內用、外送、外帶都好吃😋

2.堅持手工現K漢堡排，吃起來濕潤又新鮮，粉嫩嫩肉質吃起來很實在！加上特製手炒香料咖哩醬，濃郁滋味超有層次感，帶點辣度越吃越開胃，還有隱藏版辣油不可錯過，推薦咖哩控一定要來！

3.想再多點肉肉只要+99元！香煎雞腿排肉質軟嫩、相當有厚度，補充滿滿蛋白質；很像日式炸雞塊外皮卡滋卡滋，好juicy肉質頗有彈性，沾美乃滋好速配；好高高湯玉子燒軟嫩度滿分，蛋香十足，必點吧配菜選擇

4.不定期推出多款限定料理，三不五時就想來報到，明太子炒烏龍超入味，滑順濃郁的滋味，一口接一口，真的太好吃了！還有炸腰內豬排、牛筋大根煮、魷魚天婦羅等限定料理，通通都超級好吃～

5.咖喱飯🍛配青草茶真的好搭喔！嚴選迪化街知名青草茶，喝起來清爽又不會太嗆，除去口中咖哩味，真的太有創意的組合了！多款進口酒飲選擇，GIN伯樂星櫸琴酒柚香十足，大人系酒飲，滋味非常獨特！

（喝酒不開車！未成年請勿飲酒）

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿、濃郁香料咖哩、

💭店家資訊 拾士
🏠地址: 台北市萬華區康定路148號
🚌交通: 捷運西門站10分鐘/近公車祖師廟(康定)站
☎️電話: (02)2383-2348
⏰時間: 1200-1400 1700-2200
😪公休: 無休
💰消費: 現金、linepay、外送平台、免服務費
👛優惠: 不定期推出限定菜單
💬IG: https://www.instagram.com/shi_shih_official
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406758577
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