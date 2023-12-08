我超愛吃港式料理，尤其跟家人摯友團聚時，粵菜就是我的首選，位於新莊典華內二樓的典華雅聚新莊店，鄰近桃園機場捷運A4新莊副都心站2號出口，從我家過來交通非常方便~

多款套餐選擇，價格經濟實惠，用料卻完全不馬虎，產地直送的新鮮食材，經過師傅專業的料理技法，調味抓得恰到好處，全家大小吃得超滿意！

必吃窯烤櫻桃鴨2+1吃，遠赴北京取經的烤鴨技術，不用買機票就能吃到，以「南鴨北烤」方式堪稱全台最好吃的烤鴨，雅聚嚴選宜蘭75日熟成櫻桃鴨，經過數十小時直火烘烤後，肥美多汁，多種吃法我通通都喜歡~

不只烤鴨超迷人，多道粵式大菜、港式小點也深得我心，金磚燒腩仔表皮酥脆，肉質超彈牙；海鮮豆腐煲裡頭海鮮有夠多，干貝、蝦子新鮮又爽口； XO醬蘿蔔糕炒得香噴噴，蘿蔔糕用料實在，吃得到蘿蔔纖維

如意春風卷，用軟Q腸粉包裹油條蝦漿，外彈內脆超有層次口感；甜點也超厲害，竹炭流沙包滿滿芋泥餡，搭配好茶真的好速配～摩摩喳喳用料完全不手軟，芋頭鬆軟、配料Q彈、好吃到值得再來一碗👍

我們相約過年還要來典華雅聚吃年夜飯，附近還有電影院、百貨公司、不論從桃園或台北前來都很方便，士林還有分店，推薦愛吃港式料理的朋友，一定要來朝聖典華雅聚喔

典華雅聚真的好氣派喔，遠遠就看到雄偉的建築，挑高的空間完全不會有壓迫感，瀰漫著過節的氣氛，這次來典華雅聚用餐果然來對了！

典華雅聚

典華雅聚有士林店與新莊店兩家分店，是典華旗下的餐飲品牌，網路上好評不間斷，已成為許多桃園、雙北人聚餐的好選擇～

典華雅聚裝潢

一走入典華雅聚玄關，就感受到一股禪意，使用許多東方擺設，專屬盆花頂天立地、茶具充滿文化元素、搭配現代化烤漆金屬，營造出清新脫俗的氛圍！

食茶文化一直是東方人飲食重要一環，喜歡喝茶的朋友，來這邊品茗喝好茶準沒錯，明明是飄著雨的平日，店內仍擠了滿滿的饕客，可見大家都相當喜愛雅聚的好味道～

典華雅聚包廂

3間半開放式的包廂空間，記得要早點預定，嚴選稀有的透光青玉石做屏蔽，採「八」字形排列，光線穿透玉石後綻放出的耀眼光澤相當吸睛，

全家大小、三五好友齊聚於此，擁有隱私性，同時又能感受到店內的高雅氛圍，來過一次就會愛上典華雅聚的裝潢設計

典華雅聚根本就是美術館，坐在舒服的椅子上，享受四周的高檔裝潢，高雅的質感，完全符合雅聚的創立精神

介紹完典華雅聚環境，就要來嚐嚐典華雅聚的用心料理，典華重視食安的態度跟我完全一樣，

典華雅聚食材來源標示清楚，SGS定期監測、衛生乾淨獲得政府優等的認證，來這邊用餐不僅可以吃得開心，也能相當安心

典華雅聚新莊店菜單(實際價位資訊以官網及訂位網站公告為準)

典華餐飲品牌會員 https://gathering.pse.is/54d8f6

免費加入典華餐飲品牌會員，消費就可累積點數，可兌換各式各樣優惠券及好禮，而且典華旗下各餐飲品牌(豐FOOD、典華雅聚、濤濤海鮮蒸氣鍋)點數皆可通用，可享多項優惠入會禮

包含全品牌百元折價券、平日85折券、假日88折券、雅聚點心兌換券及生日好禮等等，平日每周二、四過來，會員點數雙倍送輕鬆集點換好禮~

典華雅聚

滿滿一桌好料，很推薦大家提前預訂窯烤櫻桃鴨！這次我們吃的四人餐份量超多，我們5個人吃得超飽，還打包鴨絲褒粥回家當宵夜~

窯烤櫻桃鴨 二吃 $2,080(實際價位資訊以官網及訂位網站公告為準)



典華雅聚必點就是這個窯烤櫻桃鴨，遠赴北京取經回台，以「南鴨北烤」方式，經過數十小時直火烘烤，讓鴨皮酥脆、鴨肉超軟嫩~

師傅在桌邊現場處理剛出爐的烤鴨，精湛的刀工，片鴨切得超美，濕潤的肉質、豐富的油脂通通不流失~

片皮鴨

鴨肉以多種醃料浸泡入味，不怕有腥味，鴨肉完全不會乾柴~我最愛吃軟嫩的鴨腿，肉質超彈牙，Q彈肉質越吃越涮嘴~

沾上3種佐料，甜麵醬、味噌醬、冰梅醬通通超對味，讓鴨肉滋味變得更豐富，一片接一片一吃就欲罷不能了~

第一吃－烤鴨夾餅

想吃飽一點還要搭配剛出籠的餅皮，超級Q彈有咬勁，包裹片鴨、韓式泡菜、小黃瓜、蔥段及佐料，口感濕潤又爽口，我一不小心就吃了好幾卷，真的好喜歡喔~

第二吃－烤鴨握壽司

不只有常見的烤鴨捲餅及片鴨，典華雅聚居然還有烤鴨握壽司，酥脆的烤鴨皮，裡頭包裹著起司片，手工包製壽司米飯鬆軟好入口，鴨皮豐沛的油香在口中釋放開來~

這款烤鴨握壽司真的太讚了，不只味覺相當享受，桌邊現包的過程也充滿視覺享受，宛如在看一場表演一樣精采~

第三吃-鴨絲煲粥 $330

別以為烤鴨只有兩種吃法而已，還可以做成生菜鴨鬆、薑蔥炒鴨架、鴨架褒湯等料理，我們這次則選擇鴨絲煲粥

米飯燉得相當軟綿，每一口都可以感受到鴨肉的香氣，口感滑順吃上一大碗整個暖呼呼，再加上一點酥脆油條，增添爽脆度吃起來更好吃~

金磚燒腩仔 $590

卡滋卡滋酥脆聲響徹雲霄，以往我不太愛吃燒肉，多數偏油，然而典華雅聚的金磚燒腩仔，以瘦肉為主，完全不膩口，也不會乾柴

不用沾醬直接吃超涮嘴，卡滋的脆皮，肉質彈牙多汁，而且完全不會有腥味，讓人一吃就有股魔力，欲罷不能，一口接一口真的超喜歡~

如意春風卷 $208

港式的腸粉要好吃很困難，外皮要Q彈、內餡要酥脆，料理相當需要工夫，吸滿特製的醬汁增添濕潤度跟風味，

一口咬下超有層次感，包裹著蝦漿的百花油條，外頭還有QQ腸粉，非常驚豔的好味道，這家是我目前吃到最好吃的腸粉~

XO醬蘿蔔糕 $280

說實話蘿蔔糕料理相當常見，但我真的很少吃到好吃，主要是因為市面蘿蔔糕多數都很粉，缺乏蘿蔔的口感，想吃到紮紮實實的蘿蔔糕相當不容易~

一吃典華雅聚眼睛立刻亮起來，吃得到蘿蔔絲口感超紮實，蘿蔔的鮮甜在口中釋放出來，吸附香辣的XO醬，吃起來暨清爽又夠味，只要吃過雅聚的蘿蔔糕，其他家的蘿蔔糕再也看不上了XD

海鮮豆腐煲 $480

料好實在的海鮮豆腐煲，熱騰騰上桌還在沸騰，砂鍋保溫效果超好，豆腐持續吸收海鮮的鮮味，沾附滿滿醬汁有夠入有夠入味~

裡頭海鮮都是用超高等級，產地直送超新鮮，軟嫩的大干貝、彈牙的大蝦仁等，每一口都可以吃到大塊海鮮，好吃到醬汁都捨不得放過，超下飯的湯汁吃到豐沛的海鮮精華！

竹炭流沙包 $208

吃完鹹食再來份竹炭流沙包當點心，這個超萌的造型，宛如小黑炭一樣超可愛～包子皮香Ｑ超滿咬勁

一大口咬下，湧出滿滿的芋泥餡料，芋泥餡甜度剛剛好，不會感到膩膩的，吃起來完全不會乾乾的，一口接一口身為芋頭控我超推薦

摩摩喳喳 $108/碗

甜點還有這碗摩摩喳喳，裡頭滿滿的配料超實在，芋頭軟綿又能吃到芋頭的纖維，還有一顆顆晶瑩剔透的西米露～

湯底奶香味濃厚，串連起超多樣化的配料，喝上一碗整個人超幸福，劃下來典華雅聚最棒的用餐句點！

茶資$40/人

最後還想特別提一個我很感動的小地方，一般港式餐廳茶葉都用比較差，我喝完常常回家睡不著覺，典華雅聚完全打破我錯誤印象

使用的茶業相當好，回沖幾次都相當濃郁，而且喝完後我也不會心悸，更不用擔心睡不著，一口暖心好茶、一口美味佳餚，真的太幸福了！分享這家幸福餐館典華雅聚給大家朝聖喔

典華雅聚新莊店 5大特色

1.典華雅聚新莊店裝潢富麗堂皇、舒適包廂空間、生意真的超級好～許多人團圓聚會都選擇來這，交通蠻方便附近就是新莊副都心捷運站，附近還有宏匯百貨，逛街看完電影，就來典華雅聚吃爽爽～

2.嚴選宜蘭75日熟成櫻桃鴨，超強1鴨3吃一次滿足！大廚親切桌邊服務，烤鴨片得超漂亮，加起司做成壽司，鴨皮卡滋入口即化，油香充滿口中每個角落！烤鴨夾餅超級Q彈，搭配甜麵醬很夠味～最後還有鴨絲煲粥壓軸，燉煮得好入味，暖呼呼一碗接一碗！

3.港式經典料理通通吃得到👍 料好實在相當費工，金磚燒腩仔表皮酥脆，肉質超彈牙，完全沒有腥味，宛如藝術品一樣的功夫菜！海鮮豆腐煲裡頭海鮮有夠多，干貝、蝦子通通彈牙，搭配吸滿醬汁的豆腐，鮮味十足超入味～

4. XO醬蘿蔔糕炒得香噴噴，蘿蔔糕用料實在，吃得到蘿蔔纖維，不會只有糊糊粉粉的口感，香辣的好味道一吃就愛上！如意春風卷，用軟Q腸粉包裹油條蝦漿，超有層次口感，外彈內脆熟度抓得恰到好處～

5.餐後甜點也超厲害，劃下最棒的用餐句點，竹炭流沙包做成小煤炭造型，裡頭是我最愛的芋泥餡，甜度抓得剛剛好，越嚼越香我超喜歡～摩摩喳喳用料完全不手軟，芋頭鬆軟、配料Q彈、花生綿密、椰奶香醇，好吃到值得再來一碗👍

💭店家資訊 典華雅聚 新莊店

🏠地址: 新北市新莊區中央路469號2樓(新莊典華2樓)

🚌交通: 捷運新莊副都心站走路5分鐘

☎️電話: (02)8522-9555

⏰時間: 11:30-14:30、17:30-21:30

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、applepay、linepay等

👛訂位: https://pse.is/55ge74

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🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406757537

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💭店家資訊 典華雅聚 士林店

🏠地址: 台北市士林區福華路114號

🚌交通: 捷運芝山站1號出口走路30秒

☎️電話: (02)8866-3333

⏰時間: 11:30-14:30、17:30-21:30

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、applepay、linepay等

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