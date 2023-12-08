為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > （新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣都好吃！新莊典華團聚過節好選擇～新莊雅聚菜單

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣都好吃！新莊典華團聚過節好選擇～新莊雅聚菜單

2023-12-08 18:18:03 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：108
share
窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1435篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：典華雅聚
place新北市新莊區中央路469號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

我超愛吃港式料理，尤其跟家人摯友團聚時，粵菜就是我的首選，位於新莊典華內二樓的典華雅聚新莊店，鄰近桃園機場捷運A4新莊副都心站2號出口，從我家過來交通非常方便~

多款套餐選擇，價格經濟實惠，用料卻完全不馬虎，產地直送的新鮮食材，經過師傅專業的料理技法，調味抓得恰到好處，全家大小吃得超滿意！

必吃窯烤櫻桃鴨2+1吃，遠赴北京取經的烤鴨技術，不用買機票就能吃到，以「南鴨北烤」方式堪稱全台最好吃的烤鴨，雅聚嚴選宜蘭75日熟成櫻桃鴨，經過數十小時直火烘烤後，肥美多汁，多種吃法我通通都喜歡~

不只烤鴨超迷人，多道粵式大菜、港式小點也深得我心，金磚燒腩仔表皮酥脆，肉質超彈牙；海鮮豆腐煲裡頭海鮮有夠多，干貝、蝦子新鮮又爽口； XO醬蘿蔔糕炒得香噴噴，蘿蔔糕用料實在，吃得到蘿蔔纖維

如意春風卷，用軟Q腸粉包裹油條蝦漿，外彈內脆超有層次口感；甜點也超厲害，竹炭流沙包滿滿芋泥餡，搭配好茶真的好速配～摩摩喳喳用料完全不手軟，芋頭鬆軟、配料Q彈、好吃到值得再來一碗👍

我們相約過年還要來典華雅聚吃年夜飯，附近還有電影院、百貨公司、不論從桃園或台北前來都很方便，士林還有分店，推薦愛吃港式料理的朋友，一定要來朝聖典華雅聚喔

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

典華雅聚真的好氣派喔，遠遠就看到雄偉的建築，挑高的空間完全不會有壓迫感，瀰漫著過節的氣氛，這次來典華雅聚用餐果然來對了！

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

典華雅聚

典華雅聚有士林店與新莊店兩家分店，是典華旗下的餐飲品牌，網路上好評不間斷，已成為許多桃園、雙北人聚餐的好選擇～

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

典華雅聚裝潢

一走入典華雅聚玄關，就感受到一股禪意，使用許多東方擺設，專屬盆花頂天立地、茶具充滿文化元素、搭配現代化烤漆金屬，營造出清新脫俗的氛圍！

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

食茶文化一直是東方人飲食重要一環，喜歡喝茶的朋友，來這邊品茗喝好茶準沒錯，明明是飄著雨的平日，店內仍擠了滿滿的饕客，可見大家都相當喜愛雅聚的好味道～

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

典華雅聚包廂

3間半開放式的包廂空間，記得要早點預定，嚴選稀有的透光青玉石做屏蔽，採「八」字形排列，光線穿透玉石後綻放出的耀眼光澤相當吸睛，

全家大小、三五好友齊聚於此，擁有隱私性，同時又能感受到店內的高雅氛圍，來過一次就會愛上典華雅聚的裝潢設計

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

典華雅聚根本就是美術館，坐在舒服的椅子上，享受四周的高檔裝潢，高雅的質感，完全符合雅聚的創立精神

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

介紹完典華雅聚環境，就要來嚐嚐典華雅聚的用心料理，典華重視食安的態度跟我完全一樣，

典華雅聚食材來源標示清楚，SGS定期監測、衛生乾淨獲得政府優等的認證，來這邊用餐不僅可以吃得開心，也能相當安心

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

典華雅聚新莊店菜單(實際價位資訊以官網及訂位網站公告為準)

未命名設計 (8).jpg

未命名設計 (7).jpg

未命名設計 (6).jpg

未命名設計 (5).jpg

未命名設計 (4).jpg

未命名設計 (3).jpg

未命名設計 (2).jpg

未命名設計.jpg

未命名設計 (1).jpg

典華餐飲品牌會員 https://gathering.pse.is/54d8f6

免費加入典華餐飲品牌會員，消費就可累積點數，可兌換各式各樣優惠券及好禮，而且典華旗下各餐飲品牌(豐FOOD、典華雅聚、濤濤海鮮蒸氣鍋)點數皆可通用，可享多項優惠入會禮

包含全品牌百元折價券、平日85折券、假日88折券、雅聚點心兌換券及生日好禮等等，平日每周二、四過來，會員點數雙倍送輕鬆集點換好禮~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

典華雅聚

滿滿一桌好料，很推薦大家提前預訂窯烤櫻桃鴨！這次我們吃的四人餐份量超多，我們5個人吃得超飽，還打包鴨絲褒粥回家當宵夜~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

窯烤櫻桃鴨 二吃 $2,080(實際價位資訊以官網及訂位網站公告為準)
（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

典華雅聚必點就是這個窯烤櫻桃鴨，遠赴北京取經回台，以「南鴨北烤」方式，經過數十小時直火烘烤，讓鴨皮酥脆、鴨肉超軟嫩~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

師傅在桌邊現場處理剛出爐的烤鴨，精湛的刀工，片鴨切得超美，濕潤的肉質、豐富的油脂通通不流失~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

片皮鴨

鴨肉以多種醃料浸泡入味，不怕有腥味，鴨肉完全不會乾柴~我最愛吃軟嫩的鴨腿，肉質超彈牙，Q彈肉質越吃越涮嘴~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

沾上3種佐料，甜麵醬、味噌醬、冰梅醬通通超對味，讓鴨肉滋味變得更豐富，一片接一片一吃就欲罷不能了~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

第一吃－烤鴨夾餅

想吃飽一點還要搭配剛出籠的餅皮，超級Q彈有咬勁，包裹片鴨、韓式泡菜、小黃瓜、蔥段及佐料，口感濕潤又爽口，我一不小心就吃了好幾卷，真的好喜歡喔~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

第二吃－烤鴨握壽司

不只有常見的烤鴨捲餅及片鴨，典華雅聚居然還有烤鴨握壽司，酥脆的烤鴨皮，裡頭包裹著起司片，手工包製壽司米飯鬆軟好入口，鴨皮豐沛的油香在口中釋放開來~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

這款烤鴨握壽司真的太讚了，不只味覺相當享受，桌邊現包的過程也充滿視覺享受，宛如在看一場表演一樣精采~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

第三吃-鴨絲煲粥 $330

別以為烤鴨只有兩種吃法而已，還可以做成生菜鴨鬆、薑蔥炒鴨架、鴨架褒湯等料理，我們這次則選擇鴨絲煲粥

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

米飯燉得相當軟綿，每一口都可以感受到鴨肉的香氣，口感滑順吃上一大碗整個暖呼呼，再加上一點酥脆油條，增添爽脆度吃起來更好吃~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

金磚燒腩仔 $590

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

卡滋卡滋酥脆聲響徹雲霄，以往我不太愛吃燒肉，多數偏油，然而典華雅聚的金磚燒腩仔，以瘦肉為主，完全不膩口，也不會乾柴

不用沾醬直接吃超涮嘴，卡滋的脆皮，肉質彈牙多汁，而且完全不會有腥味，讓人一吃就有股魔力，欲罷不能，一口接一口真的超喜歡~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

如意春風卷 $208

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

港式的腸粉要好吃很困難，外皮要Q彈、內餡要酥脆，料理相當需要工夫，吸滿特製的醬汁增添濕潤度跟風味，

一口咬下超有層次感，包裹著蝦漿的百花油條，外頭還有QQ腸粉，非常驚豔的好味道，這家是我目前吃到最好吃的腸粉~

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

XO醬蘿蔔糕 $280

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

說實話蘿蔔糕料理相當常見，但我真的很少吃到好吃，主要是因為市面蘿蔔糕多數都很粉，缺乏蘿蔔的口感，想吃到紮紮實實的蘿蔔糕相當不容易~

一吃典華雅聚眼睛立刻亮起來，吃得到蘿蔔絲口感超紮實，蘿蔔的鮮甜在口中釋放出來，吸附香辣的XO醬，吃起來暨清爽又夠味，只要吃過雅聚的蘿蔔糕，其他家的蘿蔔糕再也看不上了XD

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

海鮮豆腐煲 $480

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

料好實在的海鮮豆腐煲，熱騰騰上桌還在沸騰，砂鍋保溫效果超好，豆腐持續吸收海鮮的鮮味，沾附滿滿醬汁有夠入有夠入味~

裡頭海鮮都是用超高等級，產地直送超新鮮，軟嫩的大干貝、彈牙的大蝦仁等，每一口都可以吃到大塊海鮮，好吃到醬汁都捨不得放過，超下飯的湯汁吃到豐沛的海鮮精華！

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

竹炭流沙包 $208

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

吃完鹹食再來份竹炭流沙包當點心，這個超萌的造型，宛如小黑炭一樣超可愛～包子皮香Ｑ超滿咬勁

一大口咬下，湧出滿滿的芋泥餡料，芋泥餡甜度剛剛好，不會感到膩膩的，吃起來完全不會乾乾的，一口接一口身為芋頭控我超推薦

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

摩摩喳喳 $108/碗

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

甜點還有這碗摩摩喳喳，裡頭滿滿的配料超實在，芋頭軟綿又能吃到芋頭的纖維，還有一顆顆晶瑩剔透的西米露～

湯底奶香味濃厚，串連起超多樣化的配料，喝上一碗整個人超幸福，劃下來典華雅聚最棒的用餐句點！

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

茶資$40/人

最後還想特別提一個我很感動的小地方，一般港式餐廳茶葉都用比較差，我喝完常常回家睡不著覺，典華雅聚完全打破我錯誤印象

使用的茶業相當好，回沖幾次都相當濃郁，而且喝完後我也不會心悸，更不用擔心睡不著，一口暖心好茶、一口美味佳餚，真的太幸福了！分享這家幸福餐館典華雅聚給大家朝聖喔

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

典華雅聚新莊店 5大特色

1.典華雅聚新莊店裝潢富麗堂皇、舒適包廂空間、生意真的超級好～許多人團圓聚會都選擇來這，交通蠻方便附近就是新莊副都心捷運站，附近還有宏匯百貨，逛街看完電影，就來典華雅聚吃爽爽～

2.嚴選宜蘭75日熟成櫻桃鴨，超強1鴨3吃一次滿足！大廚親切桌邊服務，烤鴨片得超漂亮，加起司做成壽司，鴨皮卡滋入口即化，油香充滿口中每個角落！烤鴨夾餅超級Q彈，搭配甜麵醬很夠味～最後還有鴨絲煲粥壓軸，燉煮得好入味，暖呼呼一碗接一碗！

3.港式經典料理通通吃得到👍 料好實在相當費工，金磚燒腩仔表皮酥脆，肉質超彈牙，完全沒有腥味，宛如藝術品一樣的功夫菜！海鮮豆腐煲裡頭海鮮有夠多，干貝、蝦子通通彈牙，搭配吸滿醬汁的豆腐，鮮味十足超入味～

4. XO醬蘿蔔糕炒得香噴噴，蘿蔔糕用料實在，吃得到蘿蔔纖維，不會只有糊糊粉粉的口感，香辣的好味道一吃就愛上！如意春風卷，用軟Q腸粉包裹油條蝦漿，超有層次口感，外彈內脆熟度抓得恰到好處～

5.餐後甜點也超厲害，劃下最棒的用餐句點，竹炭流沙包做成小煤炭造型，裡頭是我最愛的芋泥餡，甜度抓得剛剛好，越嚼越香我超喜歡～摩摩喳喳用料完全不手軟，芋頭鬆軟、配料Q彈、花生綿密、椰奶香醇，好吃到值得再來一碗👍

（新莊美食）典華雅聚～窯烤櫻桃鴨二吃、經典粵菜、創意港點樣樣

💭店家資訊 典華雅聚　新莊店
🏠地址: 新北市新莊區中央路469號2樓(新莊典華2樓)
🚌交通: 捷運新莊副都心站走路5分鐘
☎️電話: (02)8522-9555 
⏰時間: 11:30-14:30、17:30-21:30
😪公休: 無休
💰消費: 現金、信用卡、applepay、linepay等
👛訂位: https://pse.is/55ge74
👛會員: https://gathering.pse.is/54d8f6
💬官網: https://gathering.tw
💬粉專: https://www.facebook.com/Gathering.tw
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406757537
👇👇👇🗺地圖👇👇👇

檢視較大的地圖

💭店家資訊 典華雅聚　士林店
🏠地址: 台北市士林區福華路114號
🚌交通: 捷運芝山站1號出口走路30秒 
☎️電話: (02)8866-3333
⏰時間: 11:30-14:30、17:30-21:30
😪公休: 無休
💰消費: 現金、信用卡、applepay、linepay等
👛訂位: https://pse.is/56ys54
👛會員: https://gathering.pse.is/54d8f6
💬官網: https://gathering.tw
💬粉專: https://www.facebook.com/Gathering.tw
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


檢視較大的地圖

文章標籤

新莊美食 新北美時 典華雅聚 典華 新莊典華 新莊聚餐 新莊必吃 過年2024 烤鴨推薦 美食推薦 捷運美食 機捷美食 新北海鮮 包廂推薦 宏匯美食 宏匯廣場
創作者介紹
創作者 省錢王Jet吃喝玩 的頭像
省錢王Jet吃喝玩

省錢王Jet吃喝玩樂趣




檢舉
share
chevron_left

（萬華美食）拾士～手打牛漢堡排、香煎彈牙雞腿
延伸閱讀

【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵

 shouyadog

【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

 shouyadog

道地粵菜創意港點專賣.窯烤櫻桃鴨一鴨多吃好划算.商務聚餐家庭宴客.新莊典華2樓♥典華雅聚 新莊店♥

加小菲

烹飪筆記│醬燒海苔板豆腐，用普通板豆腐做日式風味的料理

 Jennifer(真妮4)
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1435篇

合作邀約 choujet2018@gmail.com 更多平台 https://linktr.ee/jetpeter
作者的其它文章
同類據點
小螺波 板橋店 照片

小螺波 板橋店

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
雲南口味 中和華新街 照片

雲南口味 中和華新街

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市中和區
蘇杭365 新店裕隆城 照片

蘇杭365 新店裕隆城

5.00 (2人評鑑)

區域：新北市新店區
阿村食堂 照片

阿村食堂

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
禾樂食品 照片

禾樂食品

4.60 (1人評鑑)

區域：新北市中和區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up