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台北限定！童話薑餅樂園登場，心中山線型公園成最夢幻打卡熱點

2023-12-08 21:50:25 饅頭弟 人氣：102
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2065篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 中山區

 作為台北文青、網美最愛的中山站，每年都會新的聖誕樹當景點

隨著年底的腳步越來越近，這裡也即將變身成最具浪漫氛圍的聖誕打卡勝地

漫步在燈飾璀璨的街頭巷尾，彷彿走進了一幅耶誕畫卷，讓人彷彿置身於浪漫的夢幻世界

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這次台北捷運和香氛品牌Jo Malone攜手合作，不僅打造了一座巨型薑餅人樂園聖誕樹

更讓中山線形公園在12/1隨著「繽紛耶誕玩台北」正式亮起燈光

每個週末更有驚喜加碼──宇宙市集漫遊即將登場，為你打造一個充滿氛圍的耶誕打卡點

無論你是喜歡香氛的品味家，還是熱愛耶誕氣氛的攝影達人，這裡絕對是不容錯過的最佳去處

心中山線型公園

 地址：台北市中山區中山北路二段487

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今年的耶誕季節，我們將有一座超過9米高的巨型香氛聖誕樹

由繽紛的旋轉木馬、巨大的薑餅人，以及經典的Jo Malone禮物盒巧妙搭建而成

這不僅是一個聖誕樹，更像是一場香氛夢幻秀，讓你沉浸在香氛和節慶氛圍中，感受濃濃的耶誕溫馨

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沿著心中山線型公園漫步至雙連站，你將目睹一幕令人讚嘆的景象，巨型月球在半空中蓄勢待發

路樹被璀璨的藍色燈飾裝點得宛如星空，而可愛的Ｑ萌小外太空人公仔更添夢幻氛圍

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此外連續九個週末還有心中山漫遊宇宙市集，提供100攤特色美食、小物等攤販

是聖誕交換禮物的絕佳去處，來這裡尋找獨特寶物好去處

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每年必拍的光廊以漸層的光雕呈現，不論是誰路過都難以抗拒停下腳步捕捉這美好的瞬間

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星橋綠坡漂浮月亮

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趁著好天氣，來中山站走走拍拍美照吧

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174844-319

文章標籤

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