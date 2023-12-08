鹿港2024年菜預訂｜櫻之屋日本料理&炭火燒烤推薦10人年菜/桌菜限量訂起來！

鹿港美食2024年菜預訂就在這！彰化鹿港櫻之屋日本料理&炭火燒烤憑藉著好口碑與30年經驗的老師傅共同客製年菜/桌菜，限時又限量搶先預訂起來啦！鹿港櫻之屋在鹿港美食界中人氣超高、好評價不斷，品嚐過櫻之屋美食的朋友們都說棒！鹿港櫻之屋主打日本料理與炭火燒烤，今年一樣有一桌6人年菜與10人份年菜都能做選擇，無論是小家庭或是大家庭都可以來做預訂，我們來用餐時分享的這道佳餚是10人份經典年菜，原價6880元，特價6500元，一共有九道菜（含甜點），菜色上分別是，祥龍珍品刺身造、藥膳養生海大蝦、海參御品佛跳牆、爐烤醬燒豬肋排、櫻花蝦傳香米糕、鳳脂甘露龍虎斑、蔥燒鮑魚燒虎掌、黃金蟲草燉全雞、雙色麻糬紅豆捲，每道料理皆是真材實料又好實吃，櫻之屋注重養生與健康，將鹹度再調製到符合大眾口味卻又不膩口，讓我們也吃得津津有味～10人份經典年菜，原價6880元，特價6500元，訂起來就對了呀！

鹿港櫻之屋年菜2024菜單

搶先看櫻之屋年菜菜單，10人份經典年菜，原價6880元，特價6500元，一共有九道菜（含甜點），菜色上分別是，祥龍珍品刺身造、藥膳養生海大蝦、海參御品佛跳牆、爐烤醬燒豬肋排、櫻花蝦傳香米糕、鳳脂甘露龍虎斑、蔥燒鮑魚燒虎掌、黃金蟲草燉全雞、雙色麻糬紅豆捲。

鹿港櫻之屋年菜桌菜分享

櫻之屋年菜有6-10人份價格不同，以上圖片請參考，想訂年菜請去電：047-777719、櫻之屋粉絲專頁

我們今天分享佳餚為10人份經典年菜，原價6880元，特價6500元，一共有九道菜（含甜點），美食開箱囉，將最真實的口感分享給你們，也好選擇需要的菜色與價格，提前預訂還有送好禮～

鹿港櫻之屋年菜推薦祥龍珍品刺身造

一提到櫻之屋就會讓人垂涎就是這祥龍珍品刺身造，這是櫻之屋家的招牌冷盤，魚貨等級高，大嗑生魚片絕對不是問題，大船入港就來好好品嚐享用啦！

數款魚種，像是鮭魚、鮪魚、黃金魚、旗魚皆有，想要吃這厚實的生魚片唯有這兒才有呀！

新鮮的生魚片不用沾上太多的醬油，再加點哇沙米時，入嘴無筋直接咀嚼後吞食還可以感受到滿滿海味～很甜呢！

在冷盤中也有附上海蜇皮與黑豆，也意味著團圓之意。

鹿港櫻之屋年菜推薦蔥燒鮑魚燒虎掌

蔥燒鮑魚燒虎掌結合了海陸雙重奏，真的大大推薦！別看這蔥燒鮑魚燒虎掌醬色足，品嚐起來每一口都是甘甜不鹹膩呢！

在鹿港美食櫻之屋預訂年菜帶回家後，即可加熱享用美食啦！蔥燒鮑魚燒虎掌中的虎掌是一頭之僅僅只有兩塊蹄筋可以製作，原料很少不過櫻之屋願意將這道入團圓菜可大有名堂，先汆燙後在進行油炸逼出多餘脂肪，以醬汁來做個深滷，搭配上蔥燒、香菇、杏鮑菇、鮑魚、栗子、芋頭，光這些繁複手續皆是大菜才有的啊！

這芋頭在這道佳餚中真有畫龍點睛的作用，不起眼的芋頭塊，炸過後跟著一起煨煮，鬆軟綿密再加上虎掌口感Q彈很適合大人小孩的喜愛，軟嫩中又帶點Q度，好適合宴客的菜餚呀！

鹿港櫻之屋年菜推薦藥膳養生海大蝦

藥膳養生海大蝦以上等藥材加上紹興酒，酒味香醇，大蝦海味鮮甜是人人喜愛的一道佳餚。

年菜的搭配就是要來個海陸雙重饗宴，當然不能錯過這甘甜又彈牙的大蝦，在家吃年菜、團圓菜完全讓你有五星級的享受！

鹿港櫻之屋年菜推薦海參御品佛跳牆

海參御品佛跳牆有吉祥之意，加入香菜完全擄獲我心耶！趁熱食用，會發現那味道極好，多層次的工法來熬製湯頭，真的滿口都讓你唇齒留香。

鹿港櫻之屋選用新鮮又高品質食材，十幾種以上的食材以蒸、煮、炒、炸來烹煮調味，做出這別出心裁的佛跳牆，細緻的味道再加上那每一口都能吃到好料理，不瞞說在場的美味都豎起大拇指說讚。

鹿港櫻之屋年菜推薦櫻花蝦傳香米糕

櫻花蝦傳香米糕過年一定要吃的吉祥菜，以往對於米糕就是油膩，不過櫻之屋的年菜中櫻花蝦傳香米糕算是挺厲害的，香氣逼人，一點也不誇張滿滿櫻花蝦就鋪在米糕上面，大器到想要多吃很幾碗。

顛覆古早味製作的米糕，讓米糕蒸出後多了濃厚的古早味，淡淡的米香在搭配等級高的櫻花蝦，蒸到心坎裡了，帶回家家人也說好吃～

鹿港櫻之屋年菜推薦鳳脂甘露龍虎斑

鳳脂甘露龍虎斑超厲害，鮮魚一上桌，很快就被我們吃的很精光，新鮮度真的沒話講之外，那同樣爽口清淡的味道，讓鮮魚鮮度更提昇不少，吃得到海味超滿。

富有滿滿膠質肉質很Q彈又有勁，鮮美十足，保留味香肉甜的美味，據說很多人喜愛不已，還在年菜訂購上多訂好幾條回家享用，表示魚真的超鮮的啦！

鹿港櫻之屋年菜推薦爐烤醬燒豬肋排

爐烤醬燒豬肋排，豬肋排醃料過後再來進行蒸的動作，火候時間拿捏得宜，連特製醬料都是出自於師傅的好手藝，搭配解膩的小配菜，好經典也好美味。

爐烤醬燒豬肋排真的好吃，櫻之屋考量到長輩、小孩同桌共食，需要更加軟嫩的肉質，店家的用心完全反映在呈現料理上～很值得一推！

鹿港櫻之屋年菜推薦黃金蟲草燉全雞

黃金蟲草燉全雞，也是很強的湯品，裡頭的雞已經煮到很軟嫩，隨手一切就能骨肉分離～不柴也好吃！

一家大小都很適宜的湯頭，溫潤又很清淡，很純粹的味道與香氣，剛端上桌完全直撲鼻，清新淡雅令你想再多喝幾碗，抿了抿雙唇還有點膠質感，我喜歡這湯頭啊！最後決定也打包回家繼續享用年菜～

鹿港櫻之屋年菜推薦雙色麻糬紅豆捲

在整道佳餚享用到後面時，來個甜點也是很重要的，不黏牙的雙色麻糬紅豆捲，不甜不膩好好吃！

鹿港櫻之屋團圓年菜搶先預訂送好禮

鹿港櫻之屋團圓年菜搶先預訂送好禮，2024/1/1前預約及有繳納全款即贈保温瓶（滿$4000元）、龍年智能保温瓶（滿$6000元）。

鹿港櫻之屋日本料理&炭火燒烤在哪？

鹿港櫻之屋日本料理炭火燒烤位在彰化縣鹿港鎮復興路272號。

鹿港櫻之屋日本料理炭火燒烤內部環境

鹿港櫻之屋日本料理炭火燒烤就位在鹿港街區上，門口好停車，不用擔心停車問題，店裡也濃厚的日本風味，讓人挺喜歡。

櫻之屋日本料理炭火燒烤在鹿港小有名氣，平日可以先打電話做預約，假日更是建議訂位，以免等待過久。

濃厚的日本風味，包廂的半獨立空間很適合一家大小來訪或是三五好友聊天的最佳去處。

平時如果人多也可以直接訂起圓桌來用餐，在年節聚會團聚在一起一起用餐也象徵圓滿之意。

想要企業包場、團體聚會包場、尾牙饗宴、春酒都可以直洽店家呦！

2024年菜預訂鹿港櫻之屋日本料理&炭火燒烤推薦年菜、桌菜、團圓菜，評價極好，搶一波限時限量的年菜快點預訂起來！櫻之屋年菜是30年師傅老經驗客製每套年菜，注入養生跟健康，讓每道佳餚吃完後都讚不絕口，我們來用餐時分享的這道佳餚是10人份經典年菜，原價6880元，特價6500元，一共有九道菜（含甜點），菜色上分別是，祥龍珍品刺身造、藥膳養生海大蝦、海參御品佛跳牆、爐烤醬燒豬肋排、櫻花蝦傳香米糕、鳳脂甘露龍虎斑、蔥燒鮑魚燒虎掌、黃金蟲草燉全雞、雙色麻糬紅豆捲，每道料理皆是真材實料又好實吃，無論大家庭、小家庭都能做年菜預訂，年菜也有外送定點，在彰化縣市的朋友真的超有福，2024/1/1前訂購年菜也送好禮，快點一起來預訂起來啦！

櫻之屋年菜外送定點

鹿港櫻之屋尾牙宴訂起來！