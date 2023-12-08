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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北大安-[包 Great] 古亭站10分鐘近永康商圈，文青風平價版鼎泰豐稱號，精緻蝦仁蒸餃與四季美人餃推薦，清新白色小屋中品嘗美味麵點

台北大安-[包 Great] 古亭站10分鐘近永康商圈，文青風平價版鼎泰豐稱號，精緻蝦仁蒸餃與四季美人餃推薦，清新白色小屋中品嘗美味麵點

2023-12-08 23:04:15 Elisa 人氣：113
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窩客好文

Elisa

發表篇數：342篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：包 Great
place台北市大安區金山南路二段169號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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搭公車行經金山南路時好幾次都被包Great的白色小屋吸引目光

發現賣的是我愛的北方麵點蒸餃捲餅等更是加分

即使位於永康街商圈偏外圍依舊用餐人潮眾多

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一進門的櫃台有著古風的匾額很像來到客棧

櫃台可以看到半開放的廚房空間打理整齊

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靠窗區域有適合單人用餐的吧台座位

店內以白色跟木質調裝潢淡雅舒適

很有無印風格的清新感

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除了吧檯座位之外

店內深處稍微架高的區域還有更隱密的內用空間

牆上許多裝飾的盤子收藏了名人的簽名留念

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包Great金澄澄的Logo很有招財感

內側座位區大約有三桌可以供多人用餐

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角落空間隱藏了自助取用的調味料與餐具區

特別是辣椒跟醬油非常推薦搭配蒸餃品嘗更加分

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各類蒸煎麵點令熱愛麵食的我陷入選擇障礙

價格也不貴真的可以叫一整桌來吃

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蝦仁蒸餃(8入) TWD170

蝦仁蒸餃雖然價格偏高但每顆蒸餃都直接給一隻大蝦仁

蒸籠上桌時賣相非常華麗莫名有點仰望星空蝦仁版的感覺

一尾尾蝦仁有灑上胡椒調味但不會太重鹹

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蒸餃皮薄度非常薄可透光

可以感受到師傅功力深厚

內餡也可以嘗到蝦仁末海味滿滿

多汁爆漿不小心會燙到

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辣椒調味料真的小辣有刺激感

帶著炒小魚的香氣非常美味有特色

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芝麻流奶包 TWD30

小小一顆非常迷你對比價格偏高

可惜的是包子味道沒有明顯芝麻香氣

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流心芝麻內餡不怎麼甜

吃起來有蠻健康的感覺

包子體本身稍微偏乾一點

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牛肉捲餅 TWD130

包Great的牛肉捲餅不是使用滷牛腱

用的是醬牛肉比較碎一點

調味偏甜不會太鹹

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餅皮有嚼勁層次多外層煎至金黃酥皮

外帶變冷有點濕但不會軟爛依舊維持一定的酥脆感

特別搭配了醃漬小黃瓜酸甜清爽解油膩

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四季美人餃(8入) TWD140

素食口味的四季美人餃從外觀的翠綠色就非常吸睛亮眼

漂亮的綠色是以青江菜打汁自然染色而成

精巧細緻的摺痕讓一顆顆煎餃宛如藝術品般

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內餡很特別第一次遇到以四季豆為主角

豆子的清脆多汁很清新不膩

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走到小屋的側面還有隱藏驚喜的童趣壁畫

四個在鼎泰豐工作過的青年創業故事非常勵志

餐點不貴好吃很適合難怪會獲得平價版鼎泰豐稱號

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/05/20

花費: TWD200(蝦仁蒸餃+芝麻包各1)

包 Great

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11:00-19:00

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址:  106 台北市大安區金山南路二段169號


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台北美食 台北蒸餃 鼎泰豐 大安區美食 小籠湯包 包 great 永康街美食 東門站美食 捲餅 牛肉捲餅 芝麻包 蝦仁蒸餃 四季美人餃
 
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台北美食 小籠湯包 蝦仁蒸餃 牛肉捲餅 more
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