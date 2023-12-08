搭公車行經金山南路時好幾次都被包Great的白色小屋吸引目光

發現賣的是我愛的北方麵點蒸餃捲餅等更是加分

即使位於永康街商圈偏外圍依舊用餐人潮眾多

一進門的櫃台有著古風的匾額很像來到客棧

櫃台可以看到半開放的廚房空間打理整齊

靠窗區域有適合單人用餐的吧台座位

店內以白色跟木質調裝潢淡雅舒適

很有無印風格的清新感

除了吧檯座位之外

店內深處稍微架高的區域還有更隱密的內用空間

牆上許多裝飾的盤子收藏了名人的簽名留念

包Great金澄澄的Logo很有招財感

內側座位區大約有三桌可以供多人用餐

角落空間隱藏了自助取用的調味料與餐具區

特別是辣椒跟醬油非常推薦搭配蒸餃品嘗更加分

各類蒸煎麵點令熱愛麵食的我陷入選擇障礙

價格也不貴真的可以叫一整桌來吃

蝦仁蒸餃(8入) TWD170

蝦仁蒸餃雖然價格偏高但每顆蒸餃都直接給一隻大蝦仁

蒸籠上桌時賣相非常華麗莫名有點仰望星空蝦仁版的感覺

一尾尾蝦仁有灑上胡椒調味但不會太重鹹

蒸餃皮薄度非常薄可透光

可以感受到師傅功力深厚

內餡也可以嘗到蝦仁末海味滿滿

多汁爆漿不小心會燙到

辣椒調味料真的小辣有刺激感

帶著炒小魚的香氣非常美味有特色

芝麻流奶包 TWD30

小小一顆非常迷你對比價格偏高

可惜的是包子味道沒有明顯芝麻香氣

流心芝麻內餡不怎麼甜

吃起來有蠻健康的感覺

包子體本身稍微偏乾一點

牛肉捲餅 TWD130

包Great的牛肉捲餅不是使用滷牛腱

用的是醬牛肉比較碎一點

調味偏甜不會太鹹

餅皮有嚼勁層次多外層煎至金黃酥皮

外帶變冷有點濕但不會軟爛依舊維持一定的酥脆感

特別搭配了醃漬小黃瓜酸甜清爽解油膩

四季美人餃(8入) TWD140

素食口味的四季美人餃從外觀的翠綠色就非常吸睛亮眼

漂亮的綠色是以青江菜打汁自然染色而成

精巧細緻的摺痕讓一顆顆煎餃宛如藝術品般

內餡很特別第一次遇到以四季豆為主角

豆子的清脆多汁很清新不膩

走到小屋的側面還有隱藏驚喜的童趣壁畫

四個在鼎泰豐工作過的青年創業故事非常勵志

餐點不貴好吃很適合難怪會獲得平價版鼎泰豐稱號

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/05/20

花費: TWD200(蝦仁蒸餃+芝麻包各1)

包 Great

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11:00-19:00

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區金山南路二段169號



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