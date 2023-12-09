

這些年因疫情，坊間絕大部分的餐飲店家，都是苦撐在經營，等待春天再次來臨，但還是有不少，甚至是受歡迎或老字號的店家，因不堪負荷而結束，實在令人感到惋惜。當然，連阿發家住的下新莊，在非常熱鬧的四維路及鴻金寶商圈周邊，也是如此。疫情結束後，特別是這半年來，這開始出現了許多餐飲店家的新面孔，也提供了喜歡嚐新的我們，特別當我不想煮晚餐時，一些用餐的新選擇。

這間「 北海道炙燒拉麵」，位在新莊鄰近四維路口的富國路上，新開幕約不到三個月。其招牌相當顯目，加上用餐時段有著不少人潮，因而吸引了我們的注意，於是就來試試囉~

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▲店外觀

北海道炙燒拉麵（新莊富國店），

位在新莊富國路上，

近與四維路交岔口，

是近一兩個月，

新開幕的連鎖平價日式拉麵店。

其招牌設計，

簡單醒目。







▲店人潮

假日晚餐時段，

店外有著排隊等候的人潮。







▲櫃台

充滿日風的不倒翁圖案門簾







▲用餐區

牆上掛著日式圖繪，

環境乾淨明亮。







▲價目表

大分類選擇有：拉麵、加料、餐前小菜、丼飯、炸物、冷麵、手打麵、咖哩飯、燒物。

價位相當平價。







▲自助區

內用無限供應：日式煎茶、冰開水、可爾必思（當日貼故障），與味噌湯。







▲味噌湯，自行取用







▲製麵說明

．使用日本麵粉製作

．採用最古老的拉麵製麵方式

．選用軟水煮麵







▲拉麵、手打烏龍麵、丼飯、炸物，上桌







▲酥炸豬排丼飯

外觀看起來頗豐富且好看，

份量也不少的模樣～







▲酥炸豬排

很香酥扎實的炸豬排







▲酥炸豬排丼飯，特寫

香Q白飯，

搭配日式鹹甜醬汁風味的洋蔥嫩蛋，

很涮嘴～







▲味噌湯

老婆說這稍微偏鹹，

比較符合我的口味，

但味噌味與湯料略顯不足，

畢竟是免費無限自取。







▲日式炸豆腐

外觀極為酥脆的模樣







▲日式炸豆腐，特寫

外酥脆、內嫩口







▲火山熔岩叉燒拉麵

在乳紅的辣湯頭中，

隱約看得到有叉燒、溏心蛋、蔥花、筍絲、海帶芽、玉米粒...等，

可說是豐富又大碗。







▲火山熔岩叉燒拉麵，叉燒

兩片大圓片的叉燒肉，

上面有炙燒過的痕跡。

老婆說其肉質有點偏肥，

我是覺得剛好～







▲火山熔岩叉燒拉麵，特寫

拉麵麵條呈黃色微捲狀，

口感滑溜軟Q，

還不錯吃。







▲火山熔岩叉燒拉麵，湯頭

相當勁辣過癮，

難怪用火山熔岩來形容，

不過不嗜辣者，

千萬不要輕易嘗試！







▲唐揚炸雞塊

外皮很酥，

可惜肉質炸到有點乾，

但不至於過柴。







▲蒜香豚骨叉燒手打烏龍麵

配料和拉麵一樣，

有叉燒、溏心蛋、蔥花、筍絲、海帶芽、玉米粒...等，

很豐富又大碗。

手打烏龍麵口感相當Q彈厚實，

不過店家的加麵只限拉麵類，

且需點餐時就告知，

其他麵類餐點是無法加麵的喔。







▲蒜香豚骨叉燒手打烏龍麵，湯頭

其乳白色的湯頭，

看起來就很好喝的模樣。

誘人的香氣中，

喝上一口，

散發著用大骨熬煮的濃郁湯底與蒜香，

風味還不錯。







▲留影

造訪後才知，

「 北海道炙燒拉麵」是在雙北與桃園地區，

約近一兩年的日式拉麵連鎖新品牌，

分店數也還不算很多。

強調日本麵粉製麵，

可免費加麵，

味噌湯與飲料隨你喝。

除了拉麵外，

還有手打烏龍麵、丼飯、咖哩飯、日式炸物...等選擇。

整體口感稱不上很出眾，

屬庶民大眾化口味，

是間大份量、高CP值的平價日式拉麵店。

若一家想吃頓日式風味的拉麵店，

卻又比較想省點荷包，

是處還不差的選擇。



【營業時間】11：30～21：00

【地 址】新北市新莊區富國路123號

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