不必出國，來泰滾泰式火鍋也能吃到道地泰式火鍋，不只口味道地，裝潢更是絕美，濃厚的熱帶叢林風格，彷彿讓人一秒飛韓國，餐點也厲害，超浮誇肉盤及海鮮船，丸滑、餃類糖糖也超推薦，現在還推出超狂限時優惠，於12/11至12/22，只要帶112年11、12月的100元發票，內用低消開一個鍋就送100隻蝦！

泰滾泰式火鍋朝富店位置

泰滾泰式火鍋目前在台中共有兩間分店，一間位在台中北屯崇德路，另一間位在台中西屯朝富路上，糖糖這次是來到位在台中西屯朝富路上的泰滾泰式火鍋朝富店，就在林酒店的正對面，近台中老虎城、秋紅谷、朝馬轉運站、台中國家歌劇院等，附近除了路邊停車場，還有多個收費停車場，公車、Ibike通通有，交通非常便利

泰滾泰式火鍋環境

泰滾泰式火鍋店裡頭的裝潢超級美，走進店裡頭彷彿讓人一秒飛泰國，濃厚的熱帶雨林風，有著浮誇的叢林造景、茅草屋霸台，還有發呆亭座位區，充滿異國風情

泰滾泰式火鍋朝富店除了開放式的座位區，還有半開放式包廂、發呆亭座位及包廂座位區，非常適合多人來聚餐呢

泰滾泰式火鍋菜單

泰泰蝦片（續到家）80元

來到泰滾泰式火鍋必點的泰泰蝦片，一份80元，用餐時間讓你無限續加，採用泰國原裝進口蝦片，並用竹簍盛裝超可愛，蝦餅吃起來非常脆口，蝦味十足，吃上一片就會讓人停不下來

泰拳蝦餅 120元／3入

這道泰拳蝦餅也是來泰滾泰式火鍋必點的招牌菜之一，跟外面常吃到的扁扁的月亮蝦餅可是大大不同，採用純蝦泥及花枝漿製作而成，經過師傅們不停拍打出空氣，讓蝦泥口感更加紮實

外皮炸至金黃酥脆不油膩，內餡蝦漿真的非常紮實，每一口都吃得到蝦子的鮮甜，還可以吃到肥美彈牙的蝦肉，用料非常實在

涼拌鮮蝦青木瓜絲 150元

想要來點清爽的前菜開胃，推薦泰滾泰式火鍋這道涼拌鮮蝦青木瓜絲，採用現刨青木瓜絲，搭配鮮蝦、小番茄及花生碎粒，再淋上特製海鮮醬，吃的時候伴均勻，口感爽脆，吃起來酸酸甜甜的，尾韻帶點微辣風味

泰滾招牌冬蔭功 + 椰奶雞湯 588元

泰滾泰式火鍋的湯頭除了單一湯頭外，也可以做鴛鴦鍋，糖糖這次點的是鴛鴦鍋，鴛鴦鍋組合裡頭的泰滾招牌冬蔭功鍋底是固定的，另一邊可以自行選擇，糖糖搭配的是不辣湯頭的椰奶雞湯

泰滾招牌冬蔭功是招牌酸辣海鮮湯，辣度為小辣，湯頭採用檸檬汁、特製冬蔭辣醬、香茅、檸檬葉等食材熬製而成，裡頭還添加了海放的琥珀蝦及蛤蜊，讓酸辣湯頭多了海鮮的鮮味，在煮料之前服務人員會先請大家試喝湯頭，看看酸度及辣度是否需要調整

另外一鍋乳白色的椰奶雞湯，採用辛香料、洋蔥、帶骨雞腿肉、椰奶、香菜、杏鮑菇等食材熬煮，湯頭濃厚，帶著椰奶的香氣，裡頭的雞腿肉很嫩，杏鮑菇也非常爽脆鮮甜

漫活野蔬 238元

想要一次吃到多種蔬菜，可以點泰滾泰式火鍋這道漫活野蔬，裡頭包含福山萵苣、台灣A菜、娃娃菜、花椰菜、水蓮、黑木耳及高麗菜等豐富鮮蔬，葉菜都非常新鮮

美人腿 120元（季節限定）

愛吃筊白筍的朋友，現在在泰滾泰式火鍋也吃得到，這次與小農合作推出季節限定美人腿，糖糖推薦煮進泰滾招牌冬蔭功中，筊白筍口感爽脆鮮甜，伴隨著泰滾招牌冬蔭功的酸辣風味，層次更加豐富

20 oz暴龍雙拼 788元

如果你是肉控，直接點泰滾泰式火鍋的20oz爆龍系列就對了，有單純的牛肉、豬肉及雙拼組合，糖糖選的是20 oz爆龍雙拼，裡頭包含特選去骨鮮牛及嚴選梅花豬兩種肉品

泰滾泰式火鍋的特選去骨鮮牛是選用美國牛五花，取自胸腹部，含豐富油脂，入鍋涮煮至七分熟，肉質軟嫩多汁，富有濃郁的牛肉香氣

梅花豬是採用台灣梅花豬，位於豬隻上肩部份，油花勻稱細緻，肉質紮實鮮甜，吃起來沒有豬腥味

暹羅海釣船 988元

泰滾泰式火鍋不只20 oz暴龍肉盤浮誇，這道暹羅海釣船也超澎派，裡頭海鮮包含南美白蝦、船釣活凍中卷、干貝、紐西蘭貽貝、蛤蜊、膠原曼波魚片、嚴選鯛魚片、東石鮮蚵及阿根廷魷魚松板，共九種海鮮（食材會依季節略有調整）

糖糖覺得裡頭最特別的海鮮就是阿根廷魷魚松板跟膠原曼波魚片，阿根廷魷魚松板是魷魚上頭三角形部位，吃起來厚實脆口，鮮味十足，另外膠原曼波魚片原本是白色的，煮完之後會變成微微透明的模樣，富含膠原蛋白，口感Q嫩Q嫩的，還蠻特別的

椰漿蝦丸 258元

泰滾泰式火鍋這道椰漿蝦丸糖糖也超推薦！採用手工製作的蝦漿，加入蝦仁及椰奶揉成丸狀，煮熟咬下去裡頭的椰漿可是會爆漿的，除了濃濃的椰香，還多了蝦子的鮮甜，口感爽脆，還可以吃到彈牙的蝦肉，超讚

泰拳擂台 258元

糖糖本身是不太主動吃火鍋料的人，像是丸類、餃類都比較少點，但泰滾泰式火鍋的丸類及餃類糖糖大推！想要一次吃到多種品項可以點拼盤系列，像是泰拳擂台跟金三角樂園，這份泰拳擂台裡頭包含黃金魚蛋、手工花枝丸、干貝海鮮丸（裡面有虎斑花枝、黑豬肉）及食神牛肉丸，共四種丸類

特別推薦裡頭這顆食神牛肉丸，一口咬下去可是會大爆汁的！口感非常紮實又多汁，帶有濃郁的牛肉香氣

泰奶塔 2L 588元

這泰奶塔也好霸氣！裡頭足足有兩公升的泰奶，泰式奶茶甜度是固定的，喝起來相當濃厚，甜度上對平常都喝無糖飲品的糖糖來說還是稍微偏甜了，多加點冰塊可以降低甜度

南椰奶凍 240元

南椰奶凍每日限量供應，採用整顆椰子製作，外頭還刻上泰滾的字樣及LOGO，裡頭的奶凍非常綿密，奶香濃郁還帶著椰子的香氣，整體吃起來微甜不膩，還可以刮著裡頭的椰子肉搭配享用，層次更加豐富

還記的剛剛一份80元讓你無限續加泰泰蝦片嗎，不只內用讓你爽吃到飽，要走的時候店家還會再贈送一包讓你帶回家享用，是不是超貼心，提醒大家外帶回去的蝦片最佳賞味期是兩天唷

百元發票對對樂活動資訊

來來來！泰滾泰式火鍋朝富店超狂限時優惠，比當月壽星幾歲送蝦還要狂！

活動時間：12/11-12/22

活動辦法：於活動時間內攜帶112年11、12月的100元發票，並內用低消開一個鍋，就送100隻蝦

注意事項：

1. 需四人以上（含四人）限換一組

2. 不與其他優惠併用（套餐、商業午餐也不併用）

3. 一定要單點，不能點套餐

4. 不提供蝦子生食打包