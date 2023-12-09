日本滑雪的季節要到啦！想到日本滑雪自由行卻不知道從何下手嗎？這次我們特地請教了具有近20年滑雪指導經驗的小葉教練，也是冒險葉滑雪教室的創辦人，並整理出這篇實用的新手滑雪資訊。從雪場和教練的選擇，到費用、交通方式、裝備租借，想到日本滑雪可以參考看看喔。

日本滑雪自由行 首推湯澤區域

每年的12~3月是日本的雪季，但整個日本數百間的滑雪場怎麼選呢？教練推薦第一次滑雪的我們到「新潟縣湯澤町」，從東京搭JR前往很方便，雪況也年年都很好，這裡大大小小的雪場超過10間喔！

雪場選擇多元

湯澤位在日本降雪量非常豐富的豪雪地帶，又有「雪國」的美稱，每年冬天都會有豐富的降雪量、穩定的積雪，更有超過10間的雪場可以選擇。

「岩原滑雪場」、「神立高原滑雪場」、「湯澤高原滑雪場」…等，都有適合新手的初級坡道，另外，還有適合親子玩樂的「湯澤中里滑雪場」、超美超好拍的「石打丸山滑雪場」，每個滑雪場都各有特色，可以依照自己的需求做選擇。

(神立高原滑雪場，圖片出處： 冒險，ya – 冒險葉主題旅遊 )

交通便利

湯澤是距離東京最近且交通便利的滑雪區域，搭乘上越新幹線只要70~90分鐘，不管是到這邊住上幾晚，或是東京近郊一日遊都是可行的！此外，從越後湯澤車站到各個雪場都有接駁巴士，住在車站附近很方便，每天搭乘接駁車10-15分鐘即可到各滑雪場。

溫泉資源豐富

滑雪後泡個溫泉放鬆一下再舒服不過了~湯澤溫泉已有超過900年歷史，車站附近有好幾間明治時代創立的老字號旅館，有機會一定找間充滿日式氛圍的溫泉飯店住一晚！

(湯澤大飯店，圖片出處： Booking )

美食、美酒一次滿足

滑雪之餘也要好好享受在地美食，新瀉越光米被譽為「米中之王」，粒粒飽滿、口感香糯又Q彈，是來湯澤的必吃美食。有好米的地方當然也有美酒啦！車站內的伴手禮店「清酒博物館」，有上百種新潟生產的頂級清酒，只要花500日幣就能喝最多5種清酒，是很有趣的體驗。

日本滑雪 教練相關問題

滑雪一定要請教練嗎？和自己學的差別是？

不會浪費太多時間摸索

沒有接觸過滑雪的話，可能摸索裝備就要花上大半天時間，更不用說在雪中站立、滑行、停止等基本技巧，但都已經特地飛一趟來滑雪了，當然要趕快上手享受滑雪的樂趣啊！有教練的話就可以依照每個人的程度，幫忙建立正確的動作和姿勢，減少學習過程中的挫折感。

沒有接觸過滑雪的話，可能摸索裝備就要花上大半天時間，更不用說在雪中站立、滑行、停止等基本技巧，但都已經特地飛一趟來滑雪了，當然要趕快上手享受滑雪的樂趣啊！有教練的話就可以依照每個人的程度，幫忙建立正確的動作和姿勢，減少學習過程中的挫折感。 提高安全性

對滑雪新手來說，一直摔倒是很正常的，但 怎麼摔比較安全 也是一門大學問，摔不對的話是有可能骨折或頸椎受傷喔！！冒險葉團隊就秉持著「永遠以個人或團體全員自身體能狀況和安全為優先」的原則進行教學，教大家避開危險動作，對自己或旁人都更有保障。

對滑雪新手來說，一直摔倒是很正常的，但 也是一門大學問，摔不對的話是有可能骨折或頸椎受傷喔！！冒險葉團隊就秉持著「永遠以個人或團體全員自身體能狀況和安全為優先」的原則進行教學，教大家避開危險動作，對自己或旁人都更有保障。 和朋友教學有何不同

有人會想說，朋友是滑雪高手那就給朋友教就好啦~等等，很厲害很會滑不一定等於會教學，就跟所有運動一樣，教學需要特定的技巧，而不是擁有那項技能就好。

滑雪教練要請幾天？

想學會基本技能

對於初學者來說，建議至少花2~3天學習基本的滑雪技能和安全意識，當然也可以拉長時間，但要知道滑雪是很耗費體力的活動，要考慮到體力有沒有辦法負荷。

對於初學者來說，建議至少花2~3天學習基本的滑雪技能和安全意識，當然也可以拉長時間，但要知道滑雪是很耗費體力的活動，要考慮到體力有沒有辦法負荷。 只想體驗看看，不一定要學會

如果只是想體驗看看在雪中的感受、或是只想來雪場拍個美照，那1天的課程也是不錯的選擇。不過有點可惜的是，時間不夠讓你掌握基礎技巧，下次想學可能要重頭開始。

中文教練怎麼找？

滑雪度假村的官方網站

大部分滑雪場都會開設教練課程，有些會提供中文服務，只是要注意，有些是團體授課，8-12人一班的情況下，教練比較難照顧每個人，也不太可能一一調整動作。

大部分滑雪場都會開設教練課程，有些會提供中文服務，只是要注意，有些是團體授課，8-12人一班的情況下，教練比較難照顧每個人，也不太可能一一調整動作。 中文滑雪教室-冒險葉

最推薦華人朋友直接找中文滑雪教室，讓滑雪指導員用熟悉的中文帶你入門！通常都是「包班教學」，一人就可以報名，也可以和朋友分擔教練費用，學習效果通常較好。



冒險葉主題旅遊的「Ski in Japan日本中文滑雪教室」，遍布於日本各大交通便利的滑雪場，教練都是經過專業認證而且有豐富的經驗，對初學者也很有耐心。還可以請教練幫忙拍照、錄影，留下滿滿的美好回憶~



我自己覺得最讚的是，不管是在出發前、或是在日本時遇到什麼問題，都可以找得到人詢問，對於第一次出國滑雪的人來說超放心啊！



冒險葉中文滑雪教室預約>>> https://line.me/R/ti/p/@skiinjapan

日本滑雪 FAQ 常見問題整理

單板、雙板差在哪裡？

很多想接觸滑雪的人，都會困擾要學單板還是雙板，其實完全是看自己喜好！大部分人會說單板較難上手，如果還不太會煞車很容易跌倒，但學會基礎動作後，卻比較容易進到下一階段；雙板容易上手，還有兩支滑雪杖能幫忙穩定，但想學進階課程就難了。

雪場門票怎麼買？

滑雪場的收費方式跟我們想的不太一樣，通常是開放式的沒有驗票閘門，只需要購買「纜車票」就能上山，另外，有分1日券、半日券、單次券等等，就看自己的需求囉。

雪具租借方式？

完全沒裝備也不用擔心，一般滑雪場都會有雪具租借的服務，也可以詢問看看教練是否有配合的雪具店，可能會比較優惠。像是冒險葉團隊就和越後湯澤車站附近的「青達雪具」配合，只要先填表單預約，並輸入推薦教練碼，就可以打9折，還有提供免費的雪場接送喔！而且這家中文也有通👍

青達雪具>>> https://www.surveycake.com/s/eYYAz (9折推薦碼:skiinjapan2023）

想到日本滑雪要花多少錢？

實際上的花費會受很多因素影響，包括季節、行程、住宿標準、機票價格、人數，以及是否請教練、租借裝備等，就看你怎麼玩喔！大致花費有這些：交通費(機票.新幹線)+雪場費用(纜車券)+裝備租借費+教練費+住宿費+其他(吃吃喝喝買東西)，一人可以先抓4~6萬左右。

什麼季節最適合到日本滑雪？

大部分本州的雪場會在12月底開始營業，1.2月通常是雪況最好的時候，但會建議避開跨年期間(1/1也是日本的新年)，通常人會很多，住宿和交通的價格也會比較高。

滑雪有年齡限制嗎？

小朋友3歲以上就可以參加，而且從小接觸吸收力更快！冒險葉團隊就有針對小孩的課程，一步一步幫小朋友建立信心，讓大人小孩都能放心享受滑雪的樂趣。另外，雖然沒有特定的年齡上限，但因為滑雪一定會跌倒，年長者參加前還是要多加評估。

(圖片出處： Ski in Japan官網 )

做好功課後，第二步就是儲備體力準備出發啦！平常就要重訓練練下肢肌力，也可以玩滑板、蛇板來訓練平衡感，真的到日本滑雪時才不會玩一下就累癱！